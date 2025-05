Personalidades do Mercado Imobiliário da Bahia celebram o setor com evento

Cláudio Cunha, presidente da Ademi-BA, estará em evento no Palacete Tira Chapéu - Foto: Divulgação

Hoje, às 17h, a Ademi-BA reunirá importantes nomes do setor imobiliário baiano para reviver momentos que moldaram a história do setor nos últimos 50 anos. O evento ocorrerá no Palacete Tira Chapéu, e marca o lançamento do projeto "Café com História", que registrará a trajetória da Ademi-BA, em estreita conexão com a evolução econômica e urbana da Bahia. “O 'Café com História' é um convite para conhecermos as raízes do mercado imobiliário baiano e continuarmos a trilhar um caminho que construa não apenas imóveis, mas também sonhos e oportunidades para milhares de baianos", diz o presidente da Ademi-BA, Cláudio Cunha.

Retorno

O chef Celso Vieira e a empresária Valeska Calazans, do grupo Pasta em Casa, celebram o retorno da Casa Chálabi ao Rio Vermelho, que foi reinaugurada na última terça-feira. Após dois anos de funcionamento, com passagem pelo Horto Florestal, o restaurante de culinária líbano-mediterrânea atende aos pedidos dos clientes e volta a funcionar na charmosa calçada da Rua Professora Almerindo Dultra, 67. O local é o mesmo onde há 13 anos funciona o tradicional restaurante Pasta em Casa, também comandado pela dupla.

Celso Vieira e Valeska Calazans levam de volta ao Rio Vermelho a Casa Chálabi | Foto: Divulgação

Roteiro

As cidades dos Emirados Árabes, Dubai e Abu Dhabi foram as escolhidas do roteiro escolhido por Sandra Sampaio, a filha, Renata Paes Mendonça, e a neta, Isabel Jabur, para uma viagem espetacular. Foram dias de visitas a lugares de maravilhas arquitetônicas daquelas cidades, excelente gastronomia, e belas praias no Golfo Pérsico. Durante a viagem, Sandra, ao lado da filha e da neta, comemora seu aniversário, que acontece dia 25.

Passeio em família: Sandra Sampaio, a filha, Renata Paes Mendonça, e a neta, Isabel Jabur | Foto: Divulgação

Voz

A otorrinolaringologista e especialista em laringologia, Érica Campos, referência em cuidado vocal, e a fonoaudióloga Rafaella Góes promoveram um bate-papo voltado a comunicadores e profissionais da saúde em celebração ao Dia Mundial da Voz. O encontro aconteceu na última quinta-feira, no restaurante Pasta em Casa, e foi seguido de um café da manhã. A conversa, descontraída, mas repleta de informação, contou com a participação da bailarina e apresentadora Juliana Paiva.

Erica Campos, Juliana Paiva e Rafaella Góes participam de bate-papo especial | Foto: Divulgação

Meeting

Maria Eduarda Silveira desembarcou na Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos, para participar do People Analytics Conference, promovido pela Wharton School. Madu, como é mais conhecida, é sócia-fundadora da BOLD HRO, consultoria de recrutamento especializado e desenvolvimento organizacional, com soluções em hunting executivo e educação corporativa. Dentre os temas abordados, a exposição à IA (Inteligência Artificial) na força de trabalho; organizações impulsionadas por habilidades do futuro; e democratização da análise de dados.

Maria Eduarda Silveira participa de evento na Filadélfia, Pensilvânia | Foto: Divulgação

Experiência

O chef baiano Manoel Franklin, natural de Ilhéus, foi o grande destaque da Oficina de Páscoa realizada no Transamerica Resort Comandatuba, em parceria com a Dengo Chocolates. Durante o feriado, mais de 250 participantes vivenciaram a experiência imersiva “A Experiência do Chocolate”, que contou com aula show interativa, momentos de aprendizado sobre o cacau e a produção do chocolate, além da criação do próprio “Quebra-Quebra”, o icônico chocolate artesanal da marca.

Homenagem

O Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, se destacou como ponto de encontro para os apaixonados por automobilismo em 2024. Em reconhecimento ao apoio ao esporte no estado, o shopping foi homenageado pela Federação de Automobilismo da Bahia (FAB), após sediar importantes eventos como o Barion Drift, Rally Rota Bahia, Princesa Motor Show e Super Carros, além de exposições de modelos raros. Para 2025, o calendário promete novas edições e ainda mais atrações.

Bruno Carvalho, gerente de marketing do PSBA, mostra homenagem recebida pela FAB | Foto: Divulgação

Bate Papo

O Núcleo de Acolhimento Psicológico coordenado pelo psicólogo Jorge Tadeu Coelho recebe a psicanalista Sheyna Vasconcellos e o psiquiatra André Furtado, hoje, das 18h30 às 20h30, no auditório do NAP no Colégio Miró, para uma conversa em torno do tema Adolescência . O fio condutor do debate será a minissérie homônima em exibição na Netflix e a intenção é, com os pais e responsáveis, refletir sobre os desafios de entender uma geração que vive e sente o mundo de forma tão diferente. Focando na certeza de que em tempos de tantas transformações, pensar juntos é também uma forma de cuidar. Os ingressos para os convidados estão sujeitos à lotação do espaço.

Jorge Tadeu recebe especialistas para debater sobre a Adolescência | Foto: Divulgação

Semana da Dança

Para celebrar a dança como arte e linguagem corporal universal, o Shopping Barra promove, entre os dias 23 e 30, na Praça Central Euvaldo Luz, a Semana da Dança, com uma extensa grade de apresentações, em parceria com as escolas de dança mais renomadas da capital baiana. O evento cultural marca as comemorações pelo Dia Internacional da Dança - 29 de abril, com uma programação que contempla estilos variados. O evento é aberto ao público. Participam da Semana da Dança do Shopping Barra as escolas: Studio A; Studio de Ballet Ana Campello; BBT Art Academy; Cia de Jazz Viviane Lopes; Escola Contemporânea de Dança; Etudes; e On Broadway.

Mostra

Em maio, o público de Salvador terá mais uma oportunidade de assistir aos espetáculos finalistas na 30ª edição da maior premiação baiana de teatro, o Prêmio Bahia Aplaude, que vai promover uma mostra em diversos espaços culturais da cidade, além de apresentações virtuais. O lançamento oficial da mostra será na noite do dia 2 de maio, às 19h, na Casa Preta, com entrada gratuita. Os espetáculos que retornarão aos palcos são os indicados nas categorias Adulto e Infantojuvenil. Já os da categoria Performance serão exibidos on-line (https://www.youtube.com/@bahia.aplaude).

Parisiense

O grupo Samba de Quartier, formado por 12 músicos e cantores de vários Estados do Brasil, promove a sua deliciosa roda de samba mensal, no próximo sábado, dia 26, no Café A, em Paris.

Aniversários

Hoje (24): Maria Cristina da Motta Leal, Valtério Pacheco, Priscila Borges, Denise Martinelli, Giuliana Carneiro, Mara Rocha, Adriana Oliveira Macêdo Glätzle

Amanhã (25): Leonel Braynner, Eduardo Ribeiro Lima, Paulo Fábio Lebram, Sandra Maria Sampaio, Ana Virgínia Rossi Rey, Sílvio Pessoa, Carlos Vieira, Tiara Araújo Barreto, Patricia Liogier de Sereys