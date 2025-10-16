Polomar Polo Club recebe mais uma edição do Festival Art & Vinho

Os anfitriões Andreas e Raquel Krattiger - Foto: Elias Dantas | Divulgação

O charme do Litoral Norte baiano ganhou brilho extra com o Festival Art & Vinho, que movimentou o Polomar Polo Club no último final de semana. Arte, música, sabores e solidariedade deram o tom da terceira edição, com obras de Franciele Cedraz e da Escola de Artes Gilberto Dias. O leilão beneficente destinou 100% da renda ao projeto Campinense FC. Na sexta, um jantar italiano do chef Ângelo Castiglioni foi harmonizado com vinhos e voz de Anderson Dunnin. Já o sábado teve churrasco com o chef Sandro Borges e show de Rodrigo Metais.

Sabores

Sônia Steel, empreendedora e sempre antenada, movimenta seu Cerimonial com eventos originais. Agora, prepara uma série de almoços e jantares temáticos com comidas típicas de várias regiões, começando por um almoço em homenagem à África no dia 24. Os convidados poderão degustar delícias gastronômicas do continente e são convidados a vestir-se conforme o tema, para tornar a experiência ainda mais especial e envolvente. Uma celebração que une cultura, sabor e estilo em cada encontro.

Sônia Steel lança série de almoços temáticos | Foto: Divulgação | Tati Freitas

Raízes

Alguns lugares atravessam o tempo e se tornam parte da alma de uma cidade, o Boteco do França é um deles. Fundado no Rio Vermelho em 2000, o restaurante celebra 25 anos com alegria, qualidade e novidades à mesa. A data marca uma nova fase: em novembro, inaugura uma unidade em Praia do Forte, e lança nova identidade visual. A expansão reflete a trajetória de um negócio que cresceu com a cidade e criou laços genuínos com o público. Zé Raimundo, fundador do Boteco, lembra que tudo começou de forma intuitiva, com desejo de inovar e acolher.

Zé Raimundo celebra 25 anos do Boteco do França e anuncia nova fase com expansão | Foto: Divulgação | Tiago Xavier

Prestígio

A desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus comemorou mais um ano de vida com um caruru servido a amigos, familiares e colegas do TJBA, ao lado dos filhos Arthur, Érica e João. A festa reuniu grande prestígio, com a presença dos três candidatos à presidência do Tribunal de Justiça da Bahia: desembargadores Edivaldo Rotondano, Ivone Bessa e Jatahy Fonseca Junior. O encontro reforçou laços e celebrou a trajetória da magistrada em clima de confraternização e respeito.

Rotondano, Bessa, Joanice e Jatahy reunidos na celebração do aniversário da desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus | Foto: Divulgação | Tarso Marketing

Inauguração

A RedeMix anuncia a inauguração de sua 20ª unidade na Bahia, desta vez no Salvador Shopping, ocupando o espaço antes destinado ao Bompreço. A nova loja, que será aberta no dia 18 de novembro, marca a estreia da rede em um shopping center e promete atender à rotina de clientes, lojistas e funcionários do local. Com investimento de R$ 10 milhões, o projeto deve gerar 160 empregos diretos e indiretos. Para os sócios-diretores João Claudio Andrade e Lucas Andrade, a expansão reforça o compromisso com o crescimento sustentável e a economia local.

José Luiz Miranda com João Claudio Andrade e Lucas Andrade em anúncio da nova loja | Foto: Divulgação

Programa

A Fundação José Silveira apresentou na 41ª Conferência da ISQua, em São Paulo, o programa One Life, One Seedling: Integrating Birth Care and Environmental Sustainability in a Brazilian Healthcare Institution, que celebra cada nascimento com o plantio de uma árvore na Santa Casa de Jequié. Representando a fundação, a gerente da qualidade, Lise Hizumi, destacou a união entre cuidado materno-infantil e sustentabilidade ambiental. A iniciativa reforça o compromisso da FJS com inovação e responsabilidade socioambiental, levando as boas práticas brasileiras ao cenário internacional.

Lise Hizumi representa a Fundação José Silveira na 41ª Conferência da ISQua | Foto: Divulgação

Artesanato

A Casa Rosemberg, em parceria com a marca Thereza Priore, lança a mostra Mãos que Criam entre os dias 13 e 25, em Ondina. Curada por Silvana Rosemberg e Adriana Régis, a exposição traz cinco ambientes temáticos que valorizam o artesanato e seu diálogo com a ambientação contemporânea. A ambientação é assinada pela Four Design Interiores, que integra técnicas manuais a peças como crochês e bordados da Thereza Priore. A mostra inclui ainda exposição com curadoria de Viviane Vieira e apresentação das bolsas artesanais de Virgínia Serravale no dia 16.

Adriana Régis durante a abertura da mostra “Mãos que Criam” | Foto: Divulgação

Circuito

A 4ª edição do Circuito de Carreiras da Faculdade Baiana de Direito e Gestão foi um sucesso, superando as expectativas do público. Realizado na última quinta, o evento reuniu alunos, egressos, professores e líderes do mercado jurídico com palestras sobre inovação, sustentabilidade e tecnologia e feira de oportunidades. “A cada edição reafirmamos nosso compromisso com a formação estratégica e atualizada dos nossos profissionais”, destacou Patrícia Costa Lino, consultora de carreiras e organizadora.

Espetáculo

Nos dias 17 e 18, às 20h, a cantora Belô Velloso sobe ao palco do Teatro Dois de Julho com o espetáculo Belô Odara, um mergulho afetivo e musical na obra de Caetano Veloso, entrelaçada a ritmos brasileiros que traduzem a diversidade da nossa cultura. O show passeia por canções marcantes do ícone da Tropicália, dançando entre ciranda, maracatu, ijexá e outras batidas que evocam ancestralidade e contemporaneidade.

Axézin

O Axé celebra quatro décadas de história e, para marcar esse momento, Alexandre Peixe vai comandar a gravação do Axézin Volume 6, no próximo dia 23, no Cerimonial Trapiche Barnabé, em uma noite exclusiva para convidados. O projeto, que traz um formato especial e já se consolidou como um dos mais vibrantes do gênero, vai contar com participação para lá de especial: o cantor Durval Lelys.

Aniversários

Hoje (16): Cristina Alencar Carvalho, Fátima Camelyer, Christiane Carneiro, Simone Selem, Clébia Simone Bastos, Priscila Cardoso, Laura Pessoa, Maria Helena Pessoa

Amanhã (17): Tony Tawil, Andréa Velame, Ângela Fernandes da Cunha, Maria Antônia Pessoa, Maria Vitória Pessoa