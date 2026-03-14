Prêmio Barra Mulher 2026 chega à 17ª edição celebrando o protagonismo

Nesta edição, em especial, o Barra Mulher concedeu “Menção Honrosa” à sócia-diretora da Enashopp, Mirela Gedeon Cubilhas - Foto: Divulgação| Roberto Abreu

Os nomes das homenageadas do Barra Mulher 2026 foram revelados na noite desta quarta-feira, 11, e teve Renata Menezes como mestre de cerimônia e apresentação da banda Samba de Pretas. Nesta 17ª edição, em especial, a premiação concedeu “Menção Honrosa” à sócia-diretora da Enashopp, Mirela Gedeon Cubilhas. As 12 vencedoras da premiação serão também celebradas na exposição aberta ao público, no Barra Gourmet (Piso L1), além de estamparem peças publicitárias espalhadas por toda capital baiana.

Conexões

No dia 31 de março, às 17h, a comunidade Amigas do Itaigara & Redondezas promove encontro especial em celebração ao Dia da Mulher, na Nova Belles, na Pituba, em Salvador. A programação terá som de Paty Brandão, brindes e sorteios dos patrocinadores, além de palestra de Bianca Kislansky, master em Happiness Studies. A iniciativa é de Lara Kertész e Safira Andrade, com produção de Tita Queiroz, para fortalecer conexões e valorizar a força feminina.

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Lara Kertész e Safira Andrade promovem encontro especial das Amigas do Itaigara celebrando o Dia da Mulher | Foto: Divulgação

Aniversário especial

O aniversário de 10 anos de Léo Hamaji, irmão de Luisa Hamaji, foi celebrado de forma especial no Japão, terra natal de seus bisavós paternos, reunindo a família em um momento inesquecível. A comemoração marcou a data com alegria, amor e gratidão, em um cenário cheio de cultura e encanto. Os pais e a irmã desejam ao aniversariante muita saúde, sucesso e uma vida repleta de felicidades.

A família Hamaji reunida no Japão celebrando os 10 anos de Léo com muito carinho | Foto: Divulgação

Legado

Neste Mês da Mulher, o Colégio Villa Global Education celebra a trajetória de Dona Lúcia, Viviane Brito e Manuella de Lucca. Três gerações que personificam o empenho na educação, celebrando simultaneamente os 24 anos de história da instituição. O marco deste aniversário reforça o papel feminino como alicerce, unindo tradição e sensibilidade. Entre raízes firmes e conexões humanas, elas transformam o aprendizado em um legado eterno.

Dona Lúcia, Viviane Brito e Manuella de Lucca, as lideranças femininas e familiares por trás do sucesso do Villa Global Education | Foto: Divulgação

Já teve

Mais um crime contra o patrimônio cultural e arquitetônico da cidade acaba de ser anunciado: para as obras do futuro metrô do Campo Grande, o secular casarão que há 25 anos foi reabilitado e onde desde então funciona a dinâmica Fundação João Fernandes da Cunha, será destruído em breve. Até quando decisões absurdas como esta, e sem consultar a população, vão continuar a existir? Até quando carregaremos o estigma de Salvador, "terra do já teve'?

Aliança

A Faculdade Baiana de Direito e o SENAI CIMATEC formalizaram, na sede do centro tecnológico em Piatã, a assinatura de um convênio de cooperação técnica e acadêmica. O encontro entre as diretorias das duas instituições marca o início de uma aliança estratégica que visa integrar a ciência jurídica à alta tecnologia. O primeiro fruto desta união é a criação de uma pós-graduação pioneira em Direito Digital e Inteligência Artificial, desenhada para ser um diferencial competitivo no cenário nacional.

Em foco

Após a visita guiada conduzida pelo curador Alexandre Romariz Sequeira na Galeria 5 do Museu de Arte da Bahia, a exposição do 10º Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger segue atraindo o olhar do público. Promovida pela Fundação Cultural do Estado da Bahia, a mostra coletiva reúne ensaios de 16 artistas brasileiros, reafirmando-se como um marco da fotografia contemporânea. a exposição permanece aberta até o dia 10 de maio, com acesso gratuito.

Aniversários

Hoje (14): Ana Maria Padilha, Fredinho Carvalho Luz, Bebel Gordilho, Virginia Moraes, Mag Rangel, Moacyr Maciel, Fabiana Durand Gordilho, Monique Geoffrey Bonnet

Amanhã (15): Bell Salles, Marcio Café, Giulia Basanez Costa, Emília Fonseca Chaves, Fabiana Passos de Azevedo

Segunda (16): Ana Paula Della Piazza, Eduardo Moniz Barreto Lisboa, Maria Paula Almada, Paulo Barbosa, João Góes Neto

Entrevista Alma Baiana com a dermatologista e especialista em saúde capilar, Helga Abreu

Helga Abreu participa da convenção do Grupo Laces | Foto: Divulgação| Robson Faria

À frente do Bioma Casa Fio, recém-inaugurado no Boulevard 161, em Salvador, a dermatologista e especialista em saúde capilar Helga Abreu apresenta uma nova abordaem para os cuidados capilares ao integrar saúde, ciência e estética. Unica médica responsável por um bioma do Grupo Laces no Brasil, ela defende um conceito que vem ganhando força: a beleza do cabelo começa no couro cabeludo.

Por que o couro cabeludo virou protagonista nos cuidados capilares?

Durante muito tempo a atenção estava voltada apenas para o fio e para a estética do cabelo. Hoje sabemos que a saúde capilar começa no couro cabeludo. É ali que o fio nasce e se desenvolve, então qualquer alteração nessa região impacta diretamente a qualidade do cabelo. Quando o couro cabeludo está equilibrado, o fio cresce mais forte, resistente e com melhor aspecto.

Quais fatores têm contribuído para o aumento de casos de queda de cabelo?

Depois da pandemia vimos muitos pacientes com queda associada à Covid-19. Atualmente, observamos também casos relacionados a emagrecimento rápido, inclusive com o uso medicamentos para perda de peso. Em muitos casos trata-se de uma queda temporária, mas que exige acompanhamento para que o cabelo volte ao seu ciclo normal.

Onde entra o conceito de hair spa nesse cenário?

O hair spa surge justamente para integrar cuidado à estética. Antes de qualquer procedimento, existe avaliação do couro cabeludo e dos fios. A ideia é tratar, nutrir e equilibrar o cabelo para depois pensar na parte estética.

Isso significa abrir mão de coloração ou outros procedimentos?

Não necessariamente. O que muda é a forma de fazer. Hoje buscamos produtos mais naturais e protocolos que respeitem a saúde capilar, permitindo que a pessoa mantenha os procedimentos estéticos sem comprometer a qualidade dos fios.

O que muda para a cliente nesse tipo de abordagem?

A principal diferença é o cuidado individualizado. Cada cabelo tem uma história e necessidades próprias. Quando tratamos o couro cabeludo e escolhemos produtos livres de química, o resultado é um cabelo mais saudável, bonito e com resultados duradouros.