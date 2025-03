Prêmio Barra Mulher exalta singularidade de mulheres baianas

Karina Brito, André Podhorodeski, superintendente do Shopping Barra; e Mirela Gedeon Cubilhas, diretora-executiva do Grupo Enashopp - Foto: Roberto Abreu

Em sua 16ª edição, o Prêmio Barra Mulher já tem data marcada: dia 25. A reconhecida premiação, idealizada e realizada pelo Shopping Barra, acontece todos os anos no mês dedicado ao protagonismo feminino. A honraria reconhece e revela à sociedade baiana personalidades que transformam vidas com seus talentos e conquistas, que inspiram. “Uma premiação que põe em evidência a atuação feminina no nosso estado, reconhecendo e também revelando à sociedade baiana personalidades que transformam vidas com seus talentos e conquistas, destaca a gerente de marketing do Shopping Barra, Karina Brito.”

Posse

O professor Edvado Brito acumula mais um título em sua linda trajetória de vida cheia de sucesso e conquistas, pelo seu empenho, dedicação e amor a tudo que lhe é confiado, ao ser empossado pelo presidente, Aleilton Fonseca, como vice-presidente da Academia de Letras da Bahia, instituição que completa 108 anos de fundada e tem nos seus quadros Ruy Barbosa, um dos fundadores, e como membro Orlando Gomes. A solenidade contou com a presença de muitos acadêmicos, juristas, professores, amigos e familiares que foram abraçá-lo.

Edvaldo Brito assume vice-presidência na ALB | Foto: Divulgação

Roteiro

Paulo e Moema Ribeiro, juntamente com seu filho Diego e Renata Ribeiro passaram o carnaval no Caribe! Escolheram as ilhas de Curaçao e Aruba para curtir dias de descanso em família. Entre o roteiro, visitaram as praias de Eagle Beach, Kenepa Grandi e Baby Beach (no sul da ilha de Aruba, que já foi considerada a mais bonita do mundo), além de Palm Beach, a mais badalada praia de Aruba. É onde ficam os grandes resorts e cassinos, além de reunir boa gastronomia e atividades de lazer no mar.

Dias de descanso no Caribe para Moema e Paulo | Foto: Divulgação

Tour

A empresária Mara Mendonça aproveitou a pausa na agenda durante o carnaval e seguiu para dias de descanso na charmosa Lisboa. Aproveitou para encontrar com sua filha, Giulia Gregório, que vive em Londres, onde está estudando na Univertity of Reading o curso de Relações Internacionais e Política. A dupla visitou alguns restaurantes a fim de inovar e conferir o que tem de novidade na área da gastronomia local. Um deles foi o Seen by Oliver, com decoração inspirada no estilo Art Déco, vista deslumbrante sobre as colinas de Lisboa e um menu repleto de sabores, com assinatura do chefpreneur Olivier da Costa. Super aprovado!

Mara e sua filha, Giulia, curtem as delícias de Lisboa | Foto: Divulgação

Imersão

O embaixador da Suíça no Brasil, Pietro Lazzeri, e sua esposa, a embaixatriz Enrica Battistutta, desembarcaram na Bahia para viver uma experiência única no maior Carnaval do Brasil. Recebidos pelo cônsul honorário da Suíça na Bahia, Daniel Kunz, e pela consulesa Lila Moraes, eles mergulharam na energia da festa, passando pelos camarotes Carlinhos Brown by Licia Fábio, Expresso 2222 e Viva Bahia. Uma imersão inesquecível na cultura, no ritmo e na alegria do Carnaval de Salvador!

Lila recepciona o embaixador Pietro Lazzeri e sua esposa, embaixatriz Enrica Battistutta | Foto: Divulgação

Coração

Embora as doenças cardiovasculares sejam a principal causa de morte entre as mulheres, o diagnóstico e o tratamento ainda encontram barreiras. Em resposta a essa realidade, a Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Bahia realiza, no dia 21, das 8h às 18h, na sede da Associação Bahiana de Medicina, o I Workshop: O Coração Feminino, que promete trazer luz às especificidades da cardiologia feminina e fomentar novas estratégias de prevenção e tratamento.

Teresa Rogério é a presidente do evento que discute sobre doenças cardiovasculares | Foto: Divulgação

Celebração

Os 47 anos da Cidade da Luz foram marcados por um encontro inter-religioso que reuniu José Medrado, médium e fundador da Casa, e os convidados Arcebispo Alfredo Dórea (Anglicanismo), Ebomi Nicinha e Yalorixá Jaciara Ribeiro (Candomblé), Padre Luis Simões (Catolicismo), Pastora Gicélia Cruz (Evangélicos), Sheik Alhaji Abdul Hamerd Ahmed (Islamismo), Rabino Rogério Palmeira (Judaismo) e Pai Rafael Moraes (Umbanda). O evento, que contou com a apresentação de Camerata da OSBA - Orquestra Sinfônica da Bahia, celebrou o respeito a todas as crenças e à diversidade religiosa.

Arcebispo Alfredo Dórea e José Medrado | Foto: Clara Feliciano

Residência Artística

O Goethe-Institut Salvador-Bahia lançará, hoje, a edição 2025 do programa de residência artística Vila Sul. O evento será realizado às 17h, no espaço KreativLab, na sede do instituto, no Corredor da Vitória, e reunirá artistas, pesquisadores e membros da cena cultural da cidade. Com o tema “Meio Ambiente e Sustentabilidade – Reconhecendo Limites”, este novo ano do programa internacional trará reflexões sobre os desafios ambientais e sua interseção com a arte contemporânea.

Manifestação

Amanhã, às 11h, o escritor, jornalista e agitador cultural Clarindo Silva liderará uma manifestação em frente à Igreja de São Francisco, no Pelourinho, clamando pela revitalização do Centro Histórico de Salvador. O ato também marca um mês da trágica morte da turista Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos, de Ribeirão Preto (SP), vítima do desabamento de parte do teto da igreja.

Espetáculo

Com energia vibrante e performances inesquecíveis, Macetando o Apocalipse se consagrou como um dos espetáculos mais comentados do verão. Após o sucesso das apresentações em janeiro e fevereiro, o grupo está de volta para mais uma temporada imperdível. A nova temporada terá início no dia 13, com apresentações sempre às quintas e sextas-feiras, às 20h, no Teatro Módulo.

Aniversários

Hoje (11): ): Mila Tironi, José Mion, Joaquim Nery, Marcios Pires

Amanhã (12): Antônio Imbassahy, Ana Verena Alcântara, Monica Gantois, Carlos Vasconcelos, Lucas Nonato Nunes