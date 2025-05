Presidente da Arena Fonte Nova recebe Medalha Amigo da PM

Alexandre Gonzaga é homenageado pela Polícia Militar da Bahia - Foto: Divulgação

O presidente da Arena Fonte Nova, Alexandre Gonzaga, foi agraciado com a Medalha Amigo da PM, honraria concedida pela Polícia Militar da Bahia. A homenagem reconhece personalidades e instituições que contribuem de forma significativa para o fortalecimento da segurança pública e para a valorização da corporação. A condecoração destaca o compromisso da Arena Fonte Nova com a promoção de eventos seguros e com a parceria institucional junto à Polícia Militar.

O Poder da Voz

Com 42 anos de carreira, a empresária e comunicadora Dina Rachid vai apresentar o projeto “O Poder da Voz”, dia 20, com o lançamento simultâneo de quatro produtos com foco total em aprendizagem e empreendedorismo. Além de um e-book e um audiobook pensados para serem verdadeiros guias profissionais que levarão todo o respaldo de credibilidade conquistado por Dina, o projeto contempla também um curso online de formação vocal e uma loja de produtos autorais com o selo “A Voz de Salto Alto” | Bando de Maria.

Dina Rachid lança projeto multiplataforma “O Poder da Voz” | Foto: Divulgação

Comemoração

O mês de maio é um mês festivo para Tita e Carlos Geraldo de Souza, que completam 52 anos de casados no dia 4 e ele aniversaria no dia seguinte. A comemoração será dupla, com um jantar em família ao lado dos filhos, Carlos Eduardo com Luciana e Fernanda com Francisco Vidotti, e os netos, Gabriela, Duduzinho, Pedro e Maria Clara, que celebram com muito amor as duas datas.

Dupla comemoração para Carlos Geraldo e Tita | Foto: Divulgação

Empreendedorismo

Ana Carolina Alonso, coordenadora da Câmara da Mulher Empresária da Fecomércio BA, recebeu a empresária Tereza Paim, no último dia 28, na Casa do Comércio. Tereza fez uma palestra mostrando como a gastronomia é importante indutora para o turismo. O evento reuniu cerca de 40 empreendedoras e gestoras que fazem parte da Câmara, além de convidadas.

Ana Carolina convidada Tereza Paim para palestra na CMF sobre empreendedorismo feminino | Foto: Divulgação

Mães

Jacky e Nanda Lebram recebem as amigas e clientes da Bee Home, para brinde ao Dia das Mães, no dia 7, com um lindo e delicioso bolo de Simone Barbosa Cake, os pães especiais da Alô Pãozinho e os maravilhosos rótulos da Vinotecaria, leia-se Orlando Teixeira. Elas estão preparando uma tarde de muita alegria, homenageando as suas mães, Gracinha Lebram e Simone Vitório, e todas as mamães Bee Home. As “cerejas do bolo”!

Jack e Nanda recebem para o Dia das Mães na Bee Home | Foto: Divulgação

Novo Comando

A Artefacto Salvador, a mais antiga franquia da marca no Brasil, mudou de comando. A loja, trazida para a Bahia há 27 anos pela paranaense Larissa Bicalho, foi adquirida pelo empresário mato-grossense Kauê Gramulha, que desde fevereiro trocou Cuiabá pela capital baiana para gerir a nova aquisição do grupo Casa Rug, do qual é sócio. Ao longo destes quase três meses, o novo proprietário já promoveu diversas mudanças internas que já refletem no desempenho da equipe.

Kauê Gramulha está à frente da Artefacto | Foto: Divulgação

Celebração

Marcelo Sacramento comemora aniversário com jantarzinho em família ,nesta segunda feira, em sua residência no Horto Florestal. Às 8 da manhã, assiste a missa na Igreja da Vitória celebrada pelo seu amigo e também aniversariante do dia, Padre Luiz Simões. Marcelo comemora a vida, a família e os amigos, brindando pelo sucesso dos seus passos ao longo da vida deixando sempre boas lembranças e muita felicidade por onde passa.

Marcelo Sacramento comemora a vida em família | Foto: Divulgação

Língua Portuguesa

De acordo com o Instituto Camões (2022), a língua portuguesa é a quarta língua materna mais falada no mundo. Isso significa que entre 260 e 300 milhões de pessoas têm o idioma como oficial, representando cerca de 3,7% da população mundial. Para comemorar a sua expansão e intercâmbio entre os povos, o “Viva a Língua - Festival da Língua Portuguesa” chega em sua 2ª edição durante os dias 3, 4 e 5, com uma programação diversa, gratuita e que acontecerá entre o Gabinete Português de Leitura e o Espaço Cultural da Barroquinha, em Salvador.

Concerto

A Orquestra Sinfônica da Bahia apresenta a segunda edição do concerto #Shostavibes, dentro do projeto Viagens Sinfônicas, no dia 10, às 20h, na Casa Salvatore. Idealizada pelo curador artístico e regente da OSBA, Carlos Prazeres, a série Viagens Sinfônicas propõe uma verdadeira imersão nos universos sonoros de obras marcantes da música clássica.

