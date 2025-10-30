Primeira do Norte e Nordeste: Oquei Entretenimento se une à ONU

Ricardo e Rafael Cal com Florbela Fernandes, representante do UNFPA no Brasil - Foto: Divulgação

A Oquei Entretenimento acaba de firmar parceria com o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), tornando-se a primeira empresa de entretenimento do Norte e Nordeste a integrar oficialmente a agenda da ONU. O acordo prevê ações em grandes eventos, como Carnaval e micaretas, para promover igualdade de gênero, saúde reprodutiva e direitos de mulheres e meninas. A assinatura ocorreu na sede do UNFPA, em Brasília, com a presença dos irmãos Ricardo e Rafael Cal.

Farmacêutica

Ronnie Motta, CEO da Natulab Farmacêutica, uma das maiores indústrias de medicamentos do Brasil, com fábrica na Bahia, está na CPHI Worldwide, em Frankfurt, Alemanha. “Alinhando parcerias globais para o futuro da Natulab, reforçando o compromisso com inovação, expansão internacional e geração de valor sustentável”, disse. Esse é o evento mais importante da indústria farmacêutica no mundo.

Ronnie Motta faz parcerias estratégicas na Alemanha | Foto: Divulgação

Premiação

Representado pelo sócio Murilo Gomes, a Mosello Advocacia foi reconhecida na Fenalaw – maior e mais importante evento jurídico da América Latina, com três importantes premiações na área de tecnologia e inteligência artificial. “Estamos comprometidos em utilizar a inteligência artificial e as melhores tecnologias jurídicas para promover uma advocacia cada vez mais precisa e orientada por dados, garantindo mais segurança e eficiência na gestão e tomada de decisões”, afirma Murilo.

Murilo Gomes, sócio e diretor da área de Eficiência da Mosello | Foto: Divulgação

Encanto

O casamento de Denise Martinelli e João Maia foi um espetáculo de elegância, emoção e amor. A cerimônia, marcada por sofisticação e alegria, reuniu familiares e amigos em uma celebração impecável. A noiva estava deslumbrante em um vestido assinado por Junior Santaella, assim como o de sua filha Beatriz, irradiando beleza. A família de Denise veio de São Paulo, enquanto a de João chegou da Bahia, acompanhada de amigos de Luís Eduardo Magalhães e Irecê. A trilha sonora ficou por conta do DJ Eraldo e de Rodrigo Shá no sax. O Cerimonial Martinelli garantiu requinte e perfeição.

Denise Martinelli e João Maia: um momento, uma história | Foto: Divulgação

Wine

Cerca de 40 expositores, entre vinícolas e importadoras, estarão na Wine Dez, maior feira de vinhos do Norte e Nordeste, amanhã, das 19h às 21h30, no 3º piso do Shopping da Bahia. Promovido pela Casa Dez em parceria com a Lícia Fábio Produções, o evento chega à quinta edição com cerca de 600 rótulos. Estarão presentes vinícolas internacionais, como a italiana Buffon, portuguesas como Herdade do Esporão, Taylor's, a espanhola Pago del Vicario, chilenas como Pérez Cruz e Casas Del Bosque, além de brasileiras, incluindo as baianas UVVA e Vaz.

Marcos Gordilho conduz a Wine Dez, maior feira de vinhos do Norte e Nordeste | Foto: Divulgação

Referência

A médica Liliana Valadares, referência em clínica médica, cardiologia e nutrologia há mais de 25 anos, participou do Lilly Road Show Mounjaro, considerado o maior evento Norte-Nordeste sobre obesidade. O encontro aconteceu reuniu especialistas renomados em endocrinologia, cardiologia e psiquiatria para discutir avanços terapêuticos no tratamento da obesidade.

Liliana também compõe o corpo clínico da Clínica Álgos, onde oferece atendimento humanizado e protocolos focados no bem-estar global do paciente.

Liliana Valadares participa de evento sobre obesidade em Salvador | Foto: Divulgação

Encontro

O Encontro Nacional do Colégio Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral (COPEJE) acontece em Salvador hoje e amanhã e reunirá desembargadores e ex-desembargadores dos TREs e ministros e ex-ministros do TSE advindos da advocacia (quinto constitucional). Pela primeira vez em sua história, esses juristas estarão em Salvador para debater temas ligados ao bom funcionamento das eleições no Brasil. Para o desembargador eleitoral do TRE-BA, Danilo Costa Luiz, o evento é uma oportunidade única para que temas essenciais para o fortalecimento da nossa democracia sejam debatidos em alto nível.

Danilo Costa Luiz, desembargador eleitoral do TRE-BA e vice-presidente COPEJE Região Nordeste | Foto: Divulgação

Confraria

A Confraria Pórtico de Ouro de Alagoinhas, criada em 1986 por recomendação de Arthur Couto, diretor de A Tarde, aos jornalistas Judélio Carmo e Nilo Carvalho, nasceu com o propósito de reunir, em almoços periódicos, a elite social e intelectual da cidade, fortalecendo laços de amizade. A última edição acontece na quinta, e na ocasião, Marcelo e Cássia Carvalho surpreenderam os pais, Magnólia e Nilo Carvalho, oferecendo-lhes um buquê de flores em homenagem às bodas de bronze — 63 anos de casamento. Ao longo dos anos, a Confraria vem cumprindo fielmente sua missão de celebrar amizade e fraternidade.

Natal

No dia 6 de novembro, o Papai Noel chega ao Shopping Barra para inaugurar a temporada mais festiva do ano com o acendimento das luzes natalinas na Praça Central Euvaldo Luz, às 19h. Os visitantes serão transportados para a “Floresta dos Encantos”, despertando o espírito natalino com brilho, diversão e inovação. O Festival de Natal acontece de 6 a 9 de novembro, unindo arte digital e performances ao vivo com personagens mágicos, em parceria com a produtora Lightland. O enredo, assinado por Flávia Godeiro Produções e Lícia Fábio, celebra a beleza do tempo de esperança, magia e renovação.

Corrida

No próximo fim de semana, o Kartódromo Ayrton Senna, na Região Metropolitana de Salvador, será palco de mais uma grande disputa: a quarta e penúltima etapa do Campeonato Larco Baiano de Kart. O evento promete reunir pilotos de destaque e apaixonados por velocidade, com entrada gratuita e uma estrutura preparada para toda a família.

Aniversários

Hoje (30): Norberto Garrido, José Henriques Ramos, Wagner Paiva

Amanhã (31): Antônio Fernando Freitas Antico, Luiz Carlos Calmon Teixeira