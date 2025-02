Priscila Lima assume novo desafio para liderar expansão e novos negócios na Cassi Turismo

Priscila Lima assume novos desafios na Cassi Turismo - Foto: Divulgação

Priscila Lima agora integra a equipe do Grupo Cassi de Turismo, que está celebrando 23 anos de atuação como referência no turismo baiano. O importante passo do projeto de expansão foi feito no dia 14 pelo CEO Isac Lima, que destacou a contratação como parte da estratégia para expandir a atuação do grupo nas principais praças emissoras do Brasil, Europa e América Latina. Priscila Lima possui 20 anos de experiência no setor de hospitalidade e turismo, com formação em Administração Hoteleira e passagens por grandes redes nacionais.

Festival Lusoteropolitana

A capital baiana será palco, entre os dias 5 e 16 de fevereiro, do Festival Lusoteropolitana, encontro multiartístico de países lusófonos. Nesta quarta edição, o evento promove a integração entre produções do Brasil, Moçambique e Portugal com teatro, música, dança, literatura, performances e oficinas, além de palestras on-line. A programação diversificada inclui atrações para públicos adultos e infanto-juvenil, reafirmando o caráter inclusivo e educativo do festival. O Festival é assinado por Fabio Vidal, do Território Sirius; João Guisande, da Vixe Cia de Teatro; e Maria Clara Mendes e Daniela Chávez, da Cia de Teatro Improviso Salvador. O evento acessível com atividades gratuitas e apresentações com preços populares reforça o compromisso de democratizar o acesso à cultura.

Maria Clara Mendes, João Guisande, Daniela Chávez, Fabio Vidal e Alex Simões: os organizadores do Festival | Foto: Divulgação

Devoção

Com o maior brilhantismo e beleza, foi comemorada no domingo a chegada da imagem do Senhor do Bonfim, que há 280 anos sobe a Colina Sagrada, inspirando fé e esperança em nossos corações. A Irmandade do Bonfim, dirigida pelo juiz-presidente Marcelo Sacramento, promoveu prestigiada festa religiosa com milhares de devotos, peregrinos e turistas de todo o país, na programação da secular novena, na missa solene e na Procissão dos Três Pedidos. A gestão administrativa de Marcelo tem motivado elogios.

Nelson José de Carvalho, Gardênia Duarte, Marcelo Sacramento e Analuzia Moscoso | Foto: Divulgação

Yemanjá

Uma das chefs anfitriãs do bairro do Rio Vermelho, Tereza Paim, filha de Yemanjá e que faz aniversário na véspera das comemorações da rainha do mar, vai se dividir, como sempre, entre a Barraca de Tereza – armada do lado de fora do Restaurante Casa de Tereza e da Casa Bohemia Salvador – Boteco da TeTê - servindo quitutes para começar o dia com sustância, das 6h às 12h, no dia 02 de fevereiro e, ainda, na segunda edicão da festa all inclusive Varanda de Yemanjá, das 11h30 às 17h30, no Boteco da TeTê, embalada pelas bandas Samba de Malaco e PaPum.

Chef Tereza Paim se divide em dois momentos para celebrar o Dia de Yemanjá, no Rio Vermelho | Foto: Divulgação

Encontro

Em grande estilo, o conceituado advogado Antonio Peres Junior, do escritório Peres Jr Advocacia, comandou o 2⁰ Encontro da ABRESCCO (Acercamientos Brasil España en Cultura y Comércio), o qual é fundador e presidente, na capital baiana. “O 2º. Encontro da ABRESCCO foi um êxito retumbante que coloca Salvador cada vez mais no cenário internacional e próxima da Espanha e da Europa, em um momento singular de concretizações de acordos bilaterais”, afirma Peres Junior.

Antonio Peres Junior e o cônsul-geral da Espanha no NE do Brasil, Ignasí Pérez Cambra, durante o 2⁰ Encontro da ABRESCCO | Foto: Divulgação

Habitação

O presidente e o vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia - Sinduscon-BA, Alexandre Landim e Ângelo Lorens, juntamente com a diretoria da entidade, começaram a semana com uma reunião com o secretário da Casa Civil, Afonso Florence, sobre as ações na área de habitação. Também estiveram presentes o diretor de Obras de Habitação do Sinduscon-BA, Humberto D'Oliveira, e o diretor Administrativo e Financeiro, Wilson Mota.

Ângelo Lorens, Alexandre Landim, Afonso Florence, Humberto DÓliveira e Wilson Mota | Foto: Divulgação

TromboTalks

Paulo Menezes é o presidente da comissão que organiza o TromboTalks, evento multidisciplinar que será sediado em Salvador neste sábado, no Restaurante Amado. O cirurgião vascular integra a equipe da Clínica IVA - Inteligência Vascular Avançada, que realiza o evento. O TromboTalks irá discutir a Trombose Venosa Profunda e a Embolia Pulmonar, reunindo cirurgiões vasculares, pneumologistas, cardiologistas e profissionais de atendimento emergencial.

Paulo Menezes, cirurgião vascular da Clínica IVA | Foto: Divulgação

Burburinho

Em clima de revival e cheiro de feijão no ar, aquele glamouroso e aguardado evento pré-carnavalesco, que deixou tanta saudade na cidade, estará de volta em breve. E vai ser uma folia!

Vocal

Para colocar na agenda de inverno: em Mucugê, acontece de 31 de julho a 2 de agosto, o Festival Vozes na Chapada. À frente, Ângela Pina e o maestro Alcides Lisboa.

Os Mascarados

No Carnaval que se comemora 40 anos de axé-music, Os Mascarados convida Tatau para comandar o 24º desfile do bloco no carnaval de 2025, dia 27 de fevereiro (quinta-feira), no circuito Dodô (Barra-Ondina). Uma das fundadoras do bloco, Margareth Menezes mais uma vez será a grande homenageada e, em alguns momentos, dividirá o microfone com Tatau no comando do trio.

Aniversário

Hoje (23): Bel Borba, Cláudio Cunha, Iocaã Simões, Mila Martinez

Amanhã (24): Moema Ribeiro, Carlos Leal, Sônia Steel, Sheila Arandas, Caique Lobo