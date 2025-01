“Que o Ano Novo que se aproxima seja uma porta aberta para novos sonhos. Feliz 2025!”

O prefeito de Salvador, Bruno Reis - Foto: Divulgação

Nesta última coluna ano personalidades baianas falam do que esperam para o ano de 2025

Bruno Reis – prefeito de Salvador

“Agradeço a Deus por tudo e peço a Ele que nos abençoe. Que 2025 seja iluminado. Que a gente tenha novos sonhos - e que possamos alcançar o que desejamos. Que venha 2025 e seja um grande ano. Um ano verdadeiramente especial nas nossas vidas!”

Isaac Edington – presidente da Saltur

“Estamos com amplas perspectivas para o ano de 2025, já começamos o verão em novembro, com indicadores extremamente positivos, teremos Festival da Virada e Carnaval certamente com recorde de turistas na cidade. Estamos fortalecendo as festas populares, como produtos turísticos, a exemplo de Santa Bárbara, Bonfim, Iemanjá, Itapuã, sem falar em todos os festivais. O calendário de Turismo Esportivo será ainda mais fortalecido, com novos produtos, como a Meia Maratona Internacional 21k em abril. Em breve, devemos anunciar após o verão, propostas que estão em negociação com a iniciativa privada de novos produtos, fortalecendo outras atividades, como Triatlhon, E-sports, Surf, Skate, Capoeira, Bicicleta entre outros. O nosso desejo, e como sempre dito pelo Prefeito Bruno Reis, é fazer de salvador uma cidade vibrante em todas as 52 semanas do ano.”

Wilton Oliveira – superindentende Shopping da Bahia

“Para nós, 2025 será o ano de comemorar 50 anos do nosso shopping. Estamos preparando grandes novidades e intensificando a reforma que vai entregar um empreendimento renovado e moderno para nosso público. Como sempre fizemos, vamos reverenciar os baianos e o seu jeito de viver, comprar, se divertir e empreender. Estamos a todo vapor, preparando surpresas para manter nosso compromisso de servir e encantar a todos com as melhores experiências.”

Antonie Tawil – vice-presidente da FCDL Bahia

“O ano de 2025 será muito desafiador para o varejo, principalmente por causa das elevadas taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras. No comércio, cerca de 90% das vendas se dá através do crédito. A situação atual da economia brasileira não inspira a confiança do mercado, e o empresário deverá ficar atento a essas turbulências. A esperança que temos é a criatividade do setor produtivo baiano, e sua fé de que tudo se ajustará o mais breve possível, para que a nossa economia possa voltar a crescer. Boas festas!”

Fernando Guerreiro - Presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM)

"Que 2025 chegue com mais tolerância e respeito. Estamos vivendo num enorme ringue onde cada lutador se acha o dono da razão e da verdade absoluta. Precisamos exercitar a escuta e reaprender a lidar com as diferenças."

Chef Edinho Engel

“Neste próximo ano, comemoro 70 anos, bem vividos, e 45 como restaurateur. Abrirei mais um restaurante e estou eufórico com os novos desafios que virão. Salvador vive um grande momento para o turismo, que é ao meu ver, o principal vetor de desenvolvimento da cidade. Que 2025 chegue e traga muitas oportunidades de negócios, empregos e crescimento sustentável para todos. Viva Salvador Viva a Bahia.”

Cláudio Cunha - presidente da Ademi-BA

“Chegamos ao final de 2024 como líder em lançamentos e vendas imobiliárias no Nordeste, de acordo com levantamento do terceiro trimestre. Analisando a série histórica, entre janeiro e setembro de 2024 tivemos um crescimento de 197% em lançamentos, comparado ao mesmo período de 2023, além de um aumento de 4% no Valor Geral de Vendas (VGV). Estamos confiantes de que, em 2025, o imóvel continuará sendo o bem mais seguro e rentável para morar ou investir.”

Sérgio Habib – professor de Direito e criminalista

“O meu desejo para 2025 é que haja paz no mundo, maior entendimento e tolerância entre as pessoas, que a fraternidade possa reinar no planeta. Que no Brasil tenhamos liberdade de pensamento e ação, direito ao exercício da crítica e valorização dos sentimentos de liberdade e de igualdade, reduzindo as desigualdades sociais. Que o bem vença o mal, e que o perdão dê significado à vida humana. E que venha, afinal, o Reino de Deus!“

Mirela Gedeon Cubilhas – diretora executiva do Grupo Enashopp

“Em um mundo cada vez mais consciente das questões socioambientais, nosso compromisso com o ESG será mais forte em 2025. Queremos promover bons negócios conectados a uma jornada que contribua para um futuro mais justo e sustentável. Esperamos colaborar para uma transformação positiva, com soluções inovadoras para todos os nossos stakeholders. Que o ano novo seja de renovação, crescimento e sucesso para todos nós.”

Luiz Mendonça Filho - presidente do Grupo Luiz Mendonça, sobre 2025.

"Penso que, 2025, será um ano de esperança. Por não ser um período eleitoral, não estaremos sujeitos aos soluços do mercado. Estou com uma perspectiva muito boa que teremos bons negócios, com a consequente geração de impostos municipal, estadual e para a União, que é o trabalho do empresário, que é a nossa contribuição para o desenvolvimento do Brasil. Estou otimista e preparado para trabalhar cada vez mais para o desenvolvimento da nossa terra.”

Aleilton Fonseca – presidente da Academia de Letras da Bahia

“O ano de 2025 é um período de muita apreensão e pouco otimismo. Os fatos desafiam a humanidade a mudar os rumos das relações entre os povos e a corrigir sua trajetória de destruição da Natureza. Duas causas difíceis, mas necessárias e urgentes. Do contrário, 2025 poderá ser mais um ano catastrófico, de guerras genocidas e desastres ambientais. Nesse contexto, é preciso enfrentar a ameaça das fakes news, regular a expansão dos aplicativos de I.A., restabelecer o diálogo diplomático, combater as desigualdades econômicas e, sobretudo, conter a expansão dos regimes extremistas. O ano de 2025 inicia um período de provas nas quais a humanidade não se pode dar ao luxo de ser reprovada.”

Vavá Botelho - diretor do Balé Folclórico da Bahia

Vavá Botelho, diretor do Balé Folclórico da Bahia, define o seu final de ano como:"há 39 anos, o meu Natal e réveillon foram assim, recluso, para dar o maior passo da minha vida espiritual, entregando minha cabeça e destino ao comando de Oxalá e Oxum. Tudo que tenho e venho fazendo até hoje é fruto dessa entrega. Todas as vitórias são resultado dessa força ‘axé’ que comanda minha vida. Desde o retorno das atividades pós-pandemia, as coisas só cresceram, evoluíram, e o Balé Folclórico da Bahia ganhou uma dimensão mundial maior ainda do que já tinha nos 32 anos que antecederam a Covid-19. Agora, estamos de malas prontas para uma longa turnê no continente-mãe da humanidade, a África, nossa fonte maior de inspiração, e é pra lá que partimos no dia 2 de janeiro. Orixás e Vodun nos aguardam ansiosos. Como pode melhorar o 2025? Um grande Ano Novo!”