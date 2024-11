Quem está rindo à tona é Angela Freitas!

Angela Freitas lança marca autoral de moda feminina - Foto: Arquivo pessoal

A longa trajetória vivida no segmento da moda, como lojista, despertou na empresária Angela Freitas o desejo de criar a própria marca. Assim,amanhã, das 11h às 20h, na Appa Conceito, no Shopping Vitória Boulevard, ela apresenta a primeira coleção da AF, composta por peças que transitam entre o moderno, o atemporal e o casual. “A AF foi pensada para uma mulher contemporânea, despojada, prática, que aprecia o conforto, sem abrir mão da sensualidade”, garante a nova estilista. Angela explica que a sua primeira coleção é marcada por peças que permitem às mulheres o livre movimento e o conforto traduzido em vestidos leves, pantalonas, macacões e shorts, ou seja, peças adequadas para o nosso clima tropical. Na cartela de cores predominam o preto e tons neutros, como off-white; branco; terrosos, como cappuccino. Sendo esta uma coleção de alto verão, não poderia faltar uma paleta de cores mais vibrantes, como páprica, carmim, marinho, laranja e azul turquesa. Sucesso e boa sorte!

Homenagem

O advogado e presidente da CAAB, Maurício Leahy, será homenageado com a Medalha Thomé de Souza na próxima quinta-feira, ao lado do advogado paulista Carlos José Santos, conhecido como Cajé, que receberá o título de Cidadão Soteropolitano. As honrarias foram propostas pelo presidente da Câmara, vereador Carlos Muniz. A cerimônia será no plenário Cosme de Farias, a partir das 18h.

Maurício Leahy será homenageado com Medalha Thomé de Souza na Câmara de Salvador | Foto: Arquivo pessoal

Medalha do Mérito

Hoje, às 8h30, o professor e advogado criminalista Thomas Bacellar será condecorado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com a Medalha do Mérito Jurídico Ruy Barbosa. A cerimônia se dará no Auditório Desembargador Olny Silva, na sede do TJ-BA, e será aberta com a apresentação da Orquestra Sinfônica Neojiba. Seguirão palestras e apresentação do filme A Voz de Ruy – O Arquiteto da República. O evento é também uma celebração aos 175 anos de Ruy Barbosa, ícone do Direito brasileiro. Bacellar é ex-presidente da OAB-BA por quatro mandatos, e atual professor de Direito Penal na UCSal, muito reconhecido por sua contribuição à Educação e à Advocacia.

Thomas Bacellar recebe homenagem do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia | Foto: Leonardo Dourado

Sucesso

A Alameda das Grifes do Shopping da Bahia quase engarrafou na última sexta-feira (1º). Centenas de pessoas, entre apreciadores de vinho, amigos e frequentadores do antigo Iguatemi, atenderam ao convite de Licia Fabio e Marcos Gordilho que realizaram ali, a quarta edição da Wine Dez, maior feira de vinhos do Norte/Nordeste. Este ano, mais de 50 vinícolas participaram da degustação, quase o dobro da edição de 2023. O evento é uma realização da Casa Dez com patrocínio do Shopping da Bahia.

Manuela Dorea e Marcos Gordilho feliz com o sucesso do Wine Dez | Foto: Arquivo pessoal

Reinauguração

Com 23 anos de atuação no mercado de alimentação nacional, os empresários baianos André e Roberta Kertzman Szporer deram mais um passo no projeto de inovação da rede Habib’s, em Salvador, com a inauguração da segunda unidade 100% fast, no Shopping da Bahia. A loja, que já existe no térreo do empreendimento há 21 anos, foi reinaugurada para atender o público frequentador. A primeira unidade neste formato foi inaugurada no ano passado, no Shopping Bela Vista.

André e Roberta trazem modelo de negócio mais inovador e tecnológico | Foto: Arquivo pessoal

Primavera

A influenciadora Lia Monica reuniu uma turma de amigas para comemorar seu aniversário antecipadamente no Restaurante Gero no Hotel Fasano. O jantar bem descontraído, regado a bons vinhos, contou com a presença de seus filhos e das amigas mais próximas. Para completar a comemoração, Lia segue para Fernando de Noronha juntamente com sua filha, Babi, para dias relaxantes de muito sol e mar.

Lia Monica comemora nova idade | Foto: Arquivo pessoal

Aniversários

Hoje (05): Eugênio Carvalho, Iara Corrêa Ribeiro Fernandez, Maria Helena Mendonça, Antônio Fernandes, Renata Rebouças

Amanhã (06): Lara Jasmin Tawil Moraes, Heloísa Braga Poletto, Celeste Leão, Anelise Góes de Araújo, Soraia Caribé, Tina Gordilho, Cidah Florella

Os parabéns hoje vão para Eugênio Carvalho que passa a data recebendo inúmeras felicitações dos amigos e familiares | Foto: Arquivo pessoal

Petiscos

Nascido no charmoso vilarejo de Praia do Forte, no Litoral Norte da Bahia, o Festival de Cultura e Gastronomia Tempero no Forte chega a sua 18ª edição, antecipando a estação mais quente do ano, sob o tema Petiscos e Entradinhas de Verão, com drinks regionais. O evento vai acontecer de 5 a 15 de dezembro, exaltando a cultura, o turismo e a gastronomia baiana e brasileira, com a presença de restaurantes e hotéis da Praia do Forte e entorno, como Guarajuba, Imbassaí, Santo Antônio, Lagoa Aruá e outros.

Chegada

O Salvador Shopping vai anunciar a chegada do Papai Noel durante o lançamento do Natal do centro de compras. A cantora Mari Antunes, que comanda a banda Babado Novo, vai participar do anúncio. O evento especial e gratuito está programado para o dia 6, às 19h, na Praça Central – Piso L1 do shopping. O espetáculo “Natal dos Sorvetes e Sonhos”, que leva o nome do tema da decoração natalina, vai contar com personagens temáticos da Flavia Godeiro Produções.

Extra

Devido ao sucesso, Nara e João Gil, mãe e filho, mostram o seu bonito show de MPB, em apresentação extra, amanhã, no horário de 18h30, na Casa da Mãe, no Rio Vermelho.