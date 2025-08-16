Renato Rique é homenageado com Título de Cidadão Baiano na ALBA

Empresário Renato Feitosa Rique é homenageado pela ALBA - Foto: Divulgação

A Assembleia Legislativa da Bahia homenageia o empresário Renato Feitosa Rique com o Título de Cidadão Baiano, em sessão proposta pelo deputado Penalva e aprovada por unanimidade. Fundador da Aliansce Shopping Centers, hoje ALLOS, Renato marcou a história do varejo baiano desde 1975, com o então Shopping Iguatemi, hoje Shopping da Bahia, e empreendimentos como o Shopping Barra e o Boulevard, em Feira de Santana. Juntos, somam 12 mil empregos diretos e forte impacto econômico e cultural.

Elegância

A designer de interiores Simone Selem foi destaque ao ser premiada no Top Nacional NDB, realizado no Hotel Fasano de Belo Horizonte no último fim de semana. Com trajetória sólida em projetos residenciais e comerciais, ela é reconhecida pelo talento em transformar ambientes com sensibilidade e sofisticação. Atenta aos detalhes e ao estilo de vida de cada cliente, traduz histórias em espaços únicos. Sua marca registrada é a personalização, sempre respeitando o DNA de quem a contrata. Reconhecimento merecido para quem transforma ambientes em verdadeiros lares com alma.

Destaque no Top Nacional NDB, Simone Selem brilha em BH | Foto: Divulgação

Encontro

Monica e Marcelo Sacramento, ele juiz presidente da Irmandade do Santuário do Senhor do Bonfim, abriram as portas de sua cobertura no Horto para receber o Cardeal de Setúbal, D. Américo Aguiar. Com apenas 51 anos, um dos mais jovens cardeais do mundo, D. Américo esteve em Salvador para celebrar a missa campal pelos 280 anos da chegada da imagem do Senhor do Bonfim à Bahia, vinda de Setúbal. O encontro reuniu nomes de destaque, entre eles o reitor da Basílica Santuário, Padre Édson Menezes, e o vice-presidente da Irmandade, Marcus Peleteiro. Um almoço marcado por fé, história e confraternização.

Monica e Marcelo Sacramento recebem o Cardeal D. Américo Aguiar em Salvador | Foto: Divulgação

Excelência

No próximo dia 21, às 17h, a Ferreira Costa – Paralela recebe o badalado Prêmio A|D José Marcelino, que chega à sua 10ª edição celebrando os destaques da arquitetura e do design de interiores baiano. Criado para valorizar a excelência criativa e técnica, avalia projetos publicados no Anuário de Arquitetura e Decoração da Bahia por meio de julgamento anônimo, conduzido por três acadêmicos especialistas. Um fim de tarde que promete reunir nomes de peso do setor.

Enio Carvalho comanda o Anuário de Arquitetura e Decoração da Bahia | Foto: Divulgação

Estilo

Lon Menezes recebeu um seleto grupo para celebrar o lançamento da Boho Collection na Tidelli Salvador. O desfile de Irá Salles encantou com peças que traduzem o espírito boho em cordas náuticas, franjas e design marcante. A performance da companhia de Kika Tocchetto trouxe emoção extra à noite, enquanto Adriana Barreto cuidou da lista de convidadas. Entre brindes e conversas, o menu da chef Emely Kraychet e o som do DJ Chamusca completaram a atmosfera. A nova coleção já pode ser conferida na loja do Caminho das Árvores.

Estilo e charme com Dri Barreto e Lon Menezes na apresentação da Boho Collection | Foto: Divulgação

Candidatura

O desembargador José Rotondano, hoje conselheiro do CNJ, movimentou o meio jurídico ao anunciar, nas redes sociais, que disputará a presidência do Tribunal de Justiça da Bahia para o biênio 2026/2028. Com trajetória de 41 anos no sistema de justiça, ele aposta em uma gestão centrada nas pessoas, valorizando magistrados, servidores e o diálogo como base para fortalecer a Corte. Rotondano defende um Judiciário próximo das demandas sociais, guiado pela união e pelo espírito colaborativo. “O afeto de quem nos apoia é essencial para o sucesso”, declarou. A eleição ainda terá data definida.

Rotondano anuncia candidatura à Presidência do TJ-BA para o próximo biênio | Foto: Divulgação

Celebração

Em uma noite marcada pela emoção, reconhecimento e projeção de futuro, a Ademi-BA celebrou seus 50 anos de existência. A entidade, que congrega o mercado imobiliário baiano, reuniu um seleto grupo de autoridades, imprensa e associados em um evento que teve início com uma missa na Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, seguida de uma recepção no Cerimonial da Conceição da Praia. ‘’Hoje, aos 50 anos, estamos na maturidade, com boas cicatrizes, muitas histórias para contar, conquistas para celebrar e um futuro claro para construir, uma visão de futuro para reafirmar’’, comenta Cláudio Cunha.

O presidente Cláudio Cunha celebra os 50 anos da Ademi-Ba | Foto: Divulgação

Memórias

Cinco anos após participar do programa de residência artística Vila Sul, do Goethe-Institut Salvador-Bahia, a artista visual Ana Hupe retorna à capital baiana para lançar o livro “Notas de Rodapé para Cartografias Triangulares”, publicado pela editora alemã K. Verlag. O lançamento será no próprio instituto, no dia 18 de agosto, com bate-papo aberto ao público sobre o processo criativo da obra.

Novos Rumos

Salvador se prepara para receber um novo e sofisticado Centro de Convenções no icônico Palácio Thomé de Souza e na área subterrânea da Praça Municipal. O projeto, que terá início no segundo semestre de 2026, une modernidade e história em um mesmo cenário. Com capacidade para 1.600 pessoas e 16 salas, o espaço será palco de eventos que movimentam negócios, cultura e turismo. A confirmação foi feita por Tânia Scofield, presidente da Fundação Mário Leal Ferreira, reforçando o anúncio do prefeito Bruno Reis. Uma nova página para o Centro Histórico começa a ser escrita.

Lúdica

Entre pinceladas de aquarela e palavras que abraçam, a escritora baiana Katiana Rigaud convida pequenos e grandes leitores a embarcarem em A Voz do Coração. Sua nova obra infantil, com o selo Fabuloso Mundo de Roberta e ilustrações de Steacy Lino Brander, é um convite lúdico para descobrir que cada pessoa é um universo único, onde o respeito, a empatia e o amor guiam o caminho. O pré-lançamento encantou o público na Flipelô.

