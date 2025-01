Vilsana e Marcus Galvão celebram premiação do Racletto - Foto: Divulgação

Restaurante Racletto, de Vilsana e Marcus Galvão, recebe prêmio de melhor Comida Internacional de Salvador

Vilsana e Marcus Galvão estão muito felizes com o prêmio de melhor Comida Internacional de Salvador. O Racletto, restaurante suíço do Horto Florestal, foi premiado pelo blog @ondecomeremsalvador, referência em lazer gastronômico na capital baiana, durante pesquisa feita pela plataforma Blue Experiencias a clientes que frequentam o local. Eles foram surpreendidos com a premiação e ficaram muito felizes com o resultado. Participaram da condecoração 178 empresas de gastronomia, em 12 categorias diferentes.

Vilsana e Marcus Galvão celebram premiação do Racletto | Foto: Divulgação

Cinquentenária

A médica Carina Laiola Correia celebrou a chegada dos seus 50 anos ao lado do marido, o também médico Emmanuel Correia, e das filhas, Isabela e Luísa, no Cerimonial Caminho das Árvores. Carina, junto com as amigas, apresentaram uma retrospectiva musical dos anos 80 recheada de coreografias. Uma festa divertida regada à axé music, ao som da cantora Carla Cristina e embalos de rock pela banda Máquina na Pista.

A aniversariante Carina Laiola Correia ao lado da família | Foto: Divulgação

Encontro

Após anúncio da sociedade da empresa de Gastronomia de Eventos e o Grupo Soho, com lançamento oficial no dia 30, ao lado de Karine e Bárbara Queiroz, Monica e Marcelo Sacramento, com a sócia Fernanda Possa, seguem para o Benin com direito a três dias em Paris. Eles são convidados do presidente Talon para o Dia Mundial do Candomblé. Por lá, chegará uma comitiva com representantes da Prefeitura de Salvador, do Governo da Bahia e do Governo Federal, liderados pela ministra Margareth Menezes. O cônsul Marcelo vai recebê-los a partir do dia 5. Ontem, em jantar no Lê Procope, restaurante preferido de Napoleão Bonaparte e Voltaire, fundado em 1686, comemoraram o sucesso do início de 2025.

Marcelo e Monica com Fernanda Possa no Lê Procope, em Paris | Foto: Divulgação

Virada

Isabel e Jurandir Almeida, com seus vizinhos Kelly e Joaquim Luzerke, residentes em Hamburgo, na Alemanha, receberam para o tradicional réveillon em sua belíssima casa, no Porto das Baleias, amigos de várias nacionalidades, incluindo outros vizinhos de condomínio como Maria Isabel e Jurandir Almeida. Não faltou animação!

Isabel e Jurandir Almeida recebem os vizinhos Kelly e Joaquim Luzerke em noite de virada | Foto: Divulgação

Posse

A cerimônia de posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores do município de São Francisco do Conde ocorreu nesta quarta-feira e contou com a presença de diversos representantes. O gestor municipal Antônio Calmon recebeu pela 4° vez o título de prefeito do município e destacou em seu discurso a importância da união e do compromisso com a comunidade. A reeleição da vereadora Lorena também foi marcada por emoção.

Lorena em dia de posse, com seu noivo e secretário de infraestrutura e meio ambiente, Luiz Basanez | Foto: Divulgação

Celebrar

A jornalista baiana Lilia Campos está desde outubro em Leominster, em Boston, para rever a família e amigos queridos, onde passou o Natal e o Réveillon, recebendo carinho da filha, Lorena Cavalcanti, do genro, Bruno, e netos, Enzo, Lunna e Bella. Seu retorno ao Brasil será na segunda quinzena deste mês, já organizando o 9° Encontro com Elas, em Feira de Santana. Um evento que já se consolidou na cidade e é uma homenagem à mulher!

Curtindo as festas em Boston, Lilia Campos programa retorno e realização de evento | Foto: Divulgação

Mil Sorrisos

No cenário paradisíaco de Japaratinga, Alagoas, o dermatologista Diego Corrêa decidiu celebrar a chegada de 2025 de maneira especial, ao lado de sua esposa, Manu. Após um ano repleto de desafios e conquistas profissionais, o casal optou por se revigorar no Réveillon Mil Sorrisos, uma festa conhecida por sua atmosfera vibrante e contagiante. Entre o som das ondas e risos compartilhados, Diego e Manu brindaram a novos começos, renovando suas esperanças e energias.

Diego Corrêa e Manu celebram a chegada de 2025 no cenário paradisíaco de Japaratinga | Foto: Divulgação

Noivado

Em viagem à França no ano passado, Flávia Couto Paschoal e Bruno Caraciolo Leão Costa colocaram as alianças na mão direita, nos belos jardins do Palácio de Versalhes. O casamento será no ano que vem.

Camarote da Barra

Com vista para o Morro do Cristo, fácil acesso e estrutura diferenciada, o Camarote da Barra promete ser o novo ponto de encontro do circuito Barra-Ondina. Funcionará de quinta a terça de Carnaval, das 16h às 03h, com open bar, DJ Fabão e atrações principais ainda como surpresa. Ingressos no Quero Abadá e Central do Carnaval.

Gal

O bonito show "Gal Hoje" será apresentado no próximo dia 17, às 17h30. O espetáculo do cantor Carlos Barros, já mostrado no Teatro Gamboa e na Casa da Mãe, chega ao Foyer Carmem Miranda, no Teatro SESC Casa do Comércio, para um final de tarde homenageando o legado da saudosa Gal Costa, nossa cantora maior! O show é gratuito, e junto a Carlos, os ótimos músicos Sandro Andrade (piano e direção musical) e Ito Araújo (percussão).

Aniversários

Hoje (04): Kátia Machado Baiardi, Maria Paula Alencar, Mariane Regueira Chaves, Carlos Batalha, Maria Paula Alencar

Amanhã (05): Adelmo Machado Jr., Ângela Damaso de Almeida, Luiz Creso Dourado

Segunda (06): José Álvaro Machado Pacheco Pereira, Clarissa Cunha e Carla Brinker, Roberta de Alencar Penedo, Lícia Maria Barbosa Silva, Amora Vitória