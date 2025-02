Restaurante Santiago leva a autêntica culinária Ibérica para o Shopping Barra

Rafael Casqueiro estende fronteiras do restaurante Santiago Culinária Ibérica - Foto: Pedro Cidreira

Uma das referências da cozinha espanhola em Salvador, o Santiago Culinária Ibérica inaugura unidade no Shopping Barra. O restaurante da família Casqueiro celebra a rica tradição da culinária num espaço moderno, confortável e cheio de referências da Espanha. “É um marco no plano de expansão do Santiago, que já está desenhando a abertura de outras unidades em breve. O objetivo é levar a qualidade e a tradição da culinária ibérica para um público ainda maior, mantendo o compromisso com a excelência no atendimento e a autenticidade dos pratos”, afirma o empresários Rafael Casqueiro.

Rafael Casqueiro estende fronteiras do restaurante Santiago Culinária Ibérica | Foto: Pedro Cidreira

Café especial

A Associação Baiana de Supermercados reuniu convidados para um café da manhã especial, no último dia 28, marcando o lançamento do 48º Encontro Baiano de Supermercados e da 14ª edição da SuperBahia, maior feira de varejo de alimentos do Norte e Nordeste. Com a presença da diretoria da Abase, supermercadistas, fornecedores e representantes da indústria de alimentos, a presidente da Associação, Amanda Vasconcelos, em clima de otimismo, deu início ao calendário do ano.

A presidente da Abase, Amanda Vasconcelos, apresenta o calendário 2025 de eventos do setor supermercadista | Foto: Divulgação

Feijoada com Amor

No dia 8, vai acontecer a décima edição da Feijoada com Amor, no Restaurante Primeira Saída, na Pituba, das 12h30 às 18h. O evento é uma reunião de amigos para se divertir e ajudar ao próximo, em prol de quatro instituições beneficentes, Paróquia N.S da Luz, Igreja São Lázaro e São Roque, Santa Luzia e NACCI. Capitaneado pelo radialista Jefrey Ataíde e Bianca Ataíde, o evento promete reunir um total de 200 pessoas, tendo Peu Carvalho, Opera Buffa e Kakitto DJ como atrações. Ao longo dos anos, sete toneladas de alimentos já foram distribuídos.

Jefrey e Bianca promovem a Feijoada com amor | Foto: Divulgação

Encontro

Cássia Fernandes, Ana Rita Andrade e Christiane da Matta Bruni receberam a secretária municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude, Fernanda Lordêlo, no evento Perspectivas Econômicas e Reforma Tributária 2025, realizado no último dia 28, pelo Sistema Comércio Bahia, no Espaço Mário Cravo na Casa do Comércio. O evento reuniu imprensa, autoridades e parceiros do Sistema Comércio da Bahia.

Christiane da Matta Bruni, Cássia Fernandes, Ana Rita Andradee Fernanda Lordêlo em dia de evento | Foto: Divulgação

Presente

Encerrando o ciclo de comemorações de seus 25 anos de atuação, a VIA Press - Comunicação e Cultura, presenteia Salvador com a inauguração de um mural na Casa de Yemanjá, localizada no reduto da Colônia de Pesca Z-01 do Rio Vermelho. Além da obra, a VIA promove uma campanha de arrecadação de recursos para apoiar as famílias dos pescadores. O mural, criado pelos artistas TarcioV e Kbça, celebra as tradições culturais e religiosas da cidade, com destaque para a Rainha do Mar, Iemanjá.

Elaine feliz com os 25 anos da Viapress | Foto: Divulgação

Roteiro Exclusivo

Angela Carvalho, Suzana Mamede e Renato Moreno, celebrando os 30 anos da Happy Tour, agência de viagens baiana especializada em turismo de experiência, lançam um roteiro exclusivo para Itália e Grécia, oferecendo uma jornada inesquecível pelas origens das civilizações ocidentais. Com um itinerário cuidadosamente planejado, a experiência levará os viajantes a explorar cidades icônicas, navegando entre culturas, paisagens deslumbrantes e a rica história do Mediterrâneo.

Angela Carvalho, Suzana Mamede e Renato Moreno, da Happy Tour | Foto: Divulgação

Cinquentenário

O presidente do Sistema Comércio BA, Kelsor Fernandes, e sua esposa, Cassia Fernandes, foram os anfitriões do evento que deu início às comemorações pelo cinquentenário do complexo Sesc Senac, no Pelourinho. No dia 27, ocorreu programação especial, que incluiu missa na igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e show do cantor Lazzo Matumbi no Teatro Sesc-Senac Pelourinho, seguido de coquetel.

Kelsor Fernandes e sua esposa, Cassia Fernandes, celebram o cinquentenário do complexo Sesc Senac | Foto: Divulgação

Tartufo

A montagem baiana do espetáculo Tartufo – O Impostor, considerado uma das comédias mais célebres escritas pelo dramaturgo francês Molière, terá seu último fim de semana em cartaz em Salvador, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. A última apresentação será amanhã, às 20h.Realizado pela Companhia Os Argonautas, o espetáculo celebra os 25 anos de atuação do próprio grupo, que foi fundado em 1999, na capital baiana.

Lançamento

A Varanda do Sesi Rio Vermelho transformou-se numa vibrante noite de celebração, no último dia 28, com o lançamento do livro Roteiro de um Estelionato Amoroso - O Perigo por Trás da Tela, de R. Stuart. A aparição da autora trouxe uma conexão especial com os presentes na expectativa de confirmar sua identidade real: Regina, que agora adotará R. Stuart como nome artístico.

Baile Odoyá

Amanhã, todos os caminhos levam ao “Baile Odoyá”, que será realizado pela Diva, no Rio Vermelho, a partir das 16h. O evento vai ser no pátio externo da Academia Selfit. O som ficará por conta de Jau, Bailinho de Quinta e Batifun, que prometem não deixar ninguém parado. Os ingressos já estão à venda na loja da Diva, localizada no Shopping da Bahia, piso L2, sem taxa e também no https://www.ingresse.com/baile-odoya/.

Aniversários

Hoje (1º): Ênio Carvalho, Bernadette Darré, Mirella Calasans

Amanhã (2): Mário Suarez, Nadja Britto, Alex Ferraz, Suely Temporal, Sandra Lemos, Ângelo Magalhães, Cátia Rocha de Almeida, Janaína Dória, Marie-Claude Darré, Hilda Almeida dos Santos

Segunda (3): Sandra Maria Noya Tanure, Kika Mamede, Walter Telles, Lena Lebram