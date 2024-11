Réveillon dos Encantos promete virada inesquecível na Costa do Sauípe

O diretor-geral da Costa do Sauípe, Renilson dos Santos, entre Rafael e Ricardo Cal - Foto: Eduardo Ravi

O lançamento do Réveillon dos Encantos, que acontecerá no paradisíaco empreendimento turístico-hoteleiro Costa do Sauípe, reuniu convidados ilustres, imprensa e parceiros para conhecer em primeira mão o que promete ser um dos réveillons mais aguardados da Bahia. Recebidos pelos anfitriões Rafael e Ricardo Cal, sócios da Oquei Entretenimento, e pelo diretor-geral da Costa do Sauípe, Renilson dos Santos, estavam Gegê Magalhães, Camila Marinho, Vanderson Nascimento, Mirela Cubilhas, Edson Rezende, Karina Brito, Pio Medrado, Paula Zani, Roni Cesar, Adriana Barreto, Lon Menezes, Juliana Neves, João Heck, Paulo Frank, Zé Alves, Pedro Costa, dentre outros.

Lançamento

Amigos, familiares, parceiros e admiradores da mentora de comunicação Cristina Barude estiveram na Cidade da Luz para prestigiar o lançamento do livro Mensagens que Libertam, uma coletânea de 365 textos do espírito Maria Rosa e canalizados pela jornalista, em seu trabalho mediúnico realizado desde a adolescência. A primeira tiragem da obra esgotou-se em poucos minutos e agora o livro pode ser adquirido pela internet, na versão impressa e em formato digital. Toda a renda obtida com os direitos autorais será doada para as obras assistenciais da Cidade da Luz.

Cristina Barude, Patrícia Mucari, Nilza Barude, Juliana Barude e José Medrado | Foto: Ajurimar Salles

Conferência

Acadêmicos, familiares, estudantes e o público em geral prestigiaram a primeira edição do evento em homenagem à poeta e imortal da ALB, Myriam Fraga, que faria 87 anos neste mês. A Conferência Myriam Fraga passa a ser realizada a cada dois anos, com convidados e temas diferentes. Emocionada, Angela Fraga, filha da escritora e diretora da Fundação Casa de Jorge Amado, agradeceu a homenagem. “Minha mãe gostava de estar aqui. Então, pra mim é sempre uma emoção vir à Academia. Obrigada!”. Angela apresentou também o Prêmio Myriam Fraga para Autores Inéditos, cujas inscrições vão até 9 de dezembro.

Angela Fraga e Ordep Serra em noite de muita emoção | Foto: Nilma Gonçalves

Novo episódio

Os novos episódios do videocast Multiálogos trazem como convidado o renomado Roberto Sá Menezes, um empreendedor baiano e economista de formação, cuja trajetória inclui passagens marcantes por diversos órgãos estatais e um foco apurado na gestão. Apresentado por Marcelo Sacramento e Roberto Muniz, os episódios foram gravados no estúdio localizado na sede do jornal Tribuna da Bahia e estão disponíveis no canal do YouTube @multialogos e no Spotify.

O entrevistado Roberto Sá Menezes entre Marcelo Sacramento e Roberto Muniz | Foto: Divulgação

Contagem regressiva

Os empresários Bruno Barros, Guilherme Caracas e Ygor Figueiredo estão na contagem regressiva para o aniversário de um ano do Sattu Sushi, celebrado em 10 de janeiro de 2025. Eles prometem novidades exclusivas para os seus clientes como descontos exclusivos, distribuição de mimos, ações de degustações e pratos novos no cardápio - que já estão sendo pensados e testados para o lançamento.

Empresários Bruno Barros, Guilherme Caracas e Ygor Figueiredo preparam aniversário do Sattu Sushi | Foto: Gabriel Marinho

Saudosa

A empresária Marilda Silva completa hoje mais uma primavera e a comemoração será de uma maneira bem criativa. Para homenagear seu saudoso pai, Dimas José da Silva, que era pioneiro no ramo de transportes, em Brasília, e estaria completando 100 anos este ano, ela receberá, ao lado do filho Gustavo, os amigos de longas datas e familiares a bordo do ônibus Balada Bus para uma noite inesquecível e cheia de surpresas.

Marilda brinda hoje nova idade | Foto: Divulgação

Passeio

A Baía de Todos-os-Santos serviu de cenário perfeito para o aniversário do mineiro Victor Dzenk. O estilista das celebridades e poderosas de Minas embarcou na sexta passada, dia em que ele renovou seu ciclo de vida, no passeio de lancha que circulou pelas águas de Iemanjá e fez pit stop na ilha dos Frades para um delicioso e sossegado almoço no Preta. Em sua companhia, Roberto Pires, seu amigo de longa data, e Sônia Rocha. Victor contou que em breve as criações da VD devem retornar às araras baianas.

Ao lado de amigos, Victor Dzenk celebra níver com passeio pela Baía de Todos-os-Santos | Foto: Divulgação

Plural

Criada em Salvador, a Plural celebra, em 2024, 20 anos de história e está consolidada como uma das maiores do setor no país. A empresa atua como agência full service em diversas cidades no Brasil — em Brasília, por exemplo, são 15 anos presente no mercado. No currículo, mais de 50 clientes e empresas atendidas e mais de 40 prêmios nacionais e internacionais.

Novidade

O Bistrô 9, premiado restaurante comandado pela talentosa chef Sidna Marla, ganhou um novo endereço. No dia 15, o restaurante inaugurou sua segunda unidade no tradicional Condomínio Ilha dos Corais, em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. Exclusivo para condôminos, hóspedes e convidados, a inauguração marca mais um passo importante na trajetória de sucesso do Bistrô 9, que já é referência em culinária afetiva na capital baiana.

Exposição

A Acervo Galeria de Arte, no Caminho das Árvores, inaugura, no próximo dia 19, às 18h30, a exposição Espelho D'Água, a primeira individual do artista visual Igor Rodrigues na Bahia. Apontado como um dos destaques da SP-Arte em 2022 e da ArtRio em 2023, o baiano traz, nesta curadoria de João Victor Guimarães, um pouco da sua relação com o mar de Salvador e tudo o que ele representa em termos de memórias afetivas. A exposição fica em cartaz até 20 de dezembro.

Aniversários

Hoje (16): Luciana Guedes Amarante, Alexandre Lima, Hilberto Silva, Carla Perez

Amanhã (17): Sérgio Nunes, Antônio Sérgio Maynard Frank, Vincent Wicks Cabús David

Segunda (18): Mila Basanez Costa, Jojoca Bartilloti, Reynaldo Loureiro, Maria Isabella Gedeon Izar, Andressa D´Angelo Tawil Alcuri, Livia Nogueira Reis