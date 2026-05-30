JULY
Roberto Pires lança “Perfumes da Alma” sobre essências humanas
Coluna July deste sábado, 30
Livro perfumado
Além de estrear sua coluna “Drops do Bob Pires” no site Alma Baiana, o jornalista e escritor Roberto Pires lança o livro Perfumes da Alma – Lives em Livro, já disponível no site Clube de Autores. Na obra, o autor promove um passeio filosófico pelas essências humanas em diálogos com cinco personagens simbólicos: Tempo, Paz, Amor, Fé e Alegria. “É uma compilação de ideias dos mais variados pensadores ao longo da História. O livro é leve, mas instiga grandes reflexões”, destaca Pires.
Imersão
Danniela de Pinho participa, em São Paulo, do Full Face 2026 — 6º Congresso de Harmonização Facial, realizado entre os dias 27 e 30 de maio, no Distrito Anhembi. Considerado uma das maiores imersões em Harmonização Orofacial (HOF) do país, o evento reúne especialistas mundiais da área para debates sobre técnicas, protocolos clínicos e inovação. A profissional aproveitará a experiência para trazer novidades e avanços aos clientes da Clínica Nudik.
Natalícia
Gel Pinheiro festejou aniversário em maio e aproveitou a data para uma viagem especial ao lado do esposo, Walter Pinheiro, da filha Mariângela e do genro Antônio Luís Guimarães. O grupo percorreu cidades do sul da Flórida, entre elas Naples, Key West, Fort Lauderdale e Miami, além de embarcar em um cruzeiro pelas Bahamas a bordo do Allure of the Seas. O roteiro incluiu ainda uma passagem pela Cidade do Panamá.
Dia especial
No dia 1º de junho, quem celebra mais um ano de vida é Tita Souza. A data especial será comemorada ao lado do marido, Carlos Geraldo, em um jantar em família com a filha Fernanda e o genro Francisco Vidotti, além do filho Carlos Eduardo e da nora Luciana. Entre brindes, carinho e boas companhias, a aniversariante reúne quem mais ama para celebrar esse momento especial com muito afeto.
Primavera
A baiana Evelyn Isensee aniversariou ontem e celebrou a data especial cercada de carinho. Repórter do programa Espelho do Imigrante, da Rádio Insuperável, e cidadã americana, ela reside atualmente na Flórida. A comemoração aconteceu ao lado da família e de amigos próximos, em um encontro marcado por alegria e boas celebrações.
Réveillon PF
A chegada de 2027 será comemorada com luxo, sofisticação e um cenário de tirar o fôlego. Após confirmar a realização da edição deste ano e divulgar Wesley Safadão como primeira atração, o Réveillon Praia do Forte revelou mais três nomes de peso: o GG Léo Santana, que vai levar todo o seu pagodão, o trap melódico de Matuê e o romantismo da dupla Mateus & Kauan, as atrações vão desembarcar em um dos pontos mais icônicos da região, o histórico Castelo Garcia D’Ávila.
Palestra
A curadora-chefe do MAM Rio, Raquel Barreto, participa hoje, no MAM-BA, da palestra “Conflito na arte brasileira”, às 16h30. O encontro discutirá questões sociais e históricas presentes na exposição “Uma história da arte brasileira”, em cartaz até 28 de junho. A programação inclui ainda visitas temáticas sobre “Trabalho na Arte, às 11h e 16h. Evento gratuito, sujeito à lotação.
Aniversários
Hoje (30): Cláudia Costa, Paulo Viana, Antônio Andrade Jr, Laura Passos, Ricardo Luzbel, Tom Mercury, Neusa Maria Bianchini Ferreira
Amanhã (31): Cristina Barude, Doris Pinheiro, Alina Maria Furtado Marques, Nelson Moscoso de Carvalho, Irene Omuro, Márcia Silva Pedreira, David Nelson Carneiro Rocha, Antonio Carlos Vieira Lopes
Segunda (1°): Mara Santana, Elane Varjão Guimarães, Tita Borges Souza, Lorena Muricy, Eduardo Pereira, Anaiçara Póvoas de Góes, Flora Gil, Thierry-Pierre Gonze
Alma Baiana com Renata Rebouças
Encerrando as homenagens dedicadas às mães durante o mês de maio, apresentamos a história de amor e transformação vivida por Renata Rebouças em seu primeiro Dia das Mães ao lado do pequeno José Alencar. Entre descobertas, aprendizados e fé, ela compartilha como a maternidade mudou completamente sua vida.
Para Renata, viver o primeiro Dia das Mães com o filho nos braços é experimentar um amor tão imenso que parece não caber no peito. “É como finalmente compreender o verdadeiro significado do amor mais puro, intenso e infinito que existe”, afirma. Desde a chegada de José Alencar, tudo mudou. A maternidade fez nascer uma nova versão de si mesma: mais forte, sensível e corajosa.
Em tão pouco tempo, ela aprendeu sobre entrega, cuidado e amor incondicional. Renata conta que, a partir do momento em que o filho chegou, seu coração nunca mais pertenceu somente a ela. Sua prioridade passou a ser aquele serzinho que transformou completamente sua vida e seus sentimentos.
Entre os valores que deseja transmitir ao filho, Renata destaca os princípios de Jesus, para que José Alencar cresça compreendendo que o maior exemplo de amor, bondade e força vem d’Ele. Ela quer que o filho saiba que Jesus é o verdadeiro herói em quem devemos nos espelhar e confiar.
Se pudesse deixar uma mensagem para José Alencar ler no futuro, Renata diria que ele transformou sua vida da forma mais linda possível, fazendo dela uma mulher mais forte, mais feliz e realizada. Para ela, o filho é a concretização do seu maior sonho e o amor mais puro que já conheceu.