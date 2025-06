Salvador estreia Arraiá do Di Janela com Batifun e sabores de Nara Amaral

Chef Nara Amaral promove o primeiro arraiá do Di Janela - Foto: Divulgação

Hoje, Salvador ganha um novo capítulo em sua cena junina com a 1ª edição do Arraiá do Di Janela, evento que celebra os 12 anos do charmoso restô bar Di Janela, localizado no tradicional bairro da Saúde. A festa acontece no Convento da Providência, espaço histórico e encantador, e traz uma programação musical de peso com Batifun (no projeto Batixote) e Colher de Pau, além de uma curadoria gastronômica assinada pela chef Nara Amaral.

Isabela Suarez é eleita presidente da Associação Comercial da Bahia



Isabela Suarez foi eleita presidente da Associação Comercial da Bahia para o biênio 2025–2027, tornando-se a segunda mulher a comandar a entidade em 214 anos. A eleição ocorreu na terça-feira, na sede da ACB, no Comércio. Isabela destacou que a escolha representa mais que uma conquista pessoal, mas um avanço para a presença feminina na instituição. Sua chapa foi a única registrada no processo. A nova diretoria sucede o empresário Paulo Cavalcanti e terá dez vice-presidentes, responsáveis por áreas como sustentabilidade, saúde e segurança pública.

| Foto: Divulgação

Expressão

A bailarina Teresa Cintra participa neste domingo de um encontro promovido pela Organização Internacional Nova Acrópole. Ela irá ministrar uma aula de balé voltada ao fortalecimento do corpo como expressão e equilíbrio interior. A atividade propõe uma vivência entre arte e filosofia, com palestra sobre harmonia interior e oficina de canto. O evento começa às 16h, na sede da Nova Acrópole na Alameda Florença, Pituba, com entrada gratuita. A organização atua em mais de 50 países promovendo filosofia, cultura e voluntariado.

| Foto: Divulgação

Namorados

O Hotel Fasano Salvador realizou uma noite especial na última quinta-feira para celebrar o Dia dos Namorados. Além do jantar com menu especial no Restaurante Gero, localizado no térreo do Hotel, o rooftop recebeu um show do cantor e compositor baiano Jau, que levou um repertório charmoso para o público presente. Entre os que estiveram por lá foi Ayla Lins Regis com João Victor Costa Lima, Carol Marchesi e Plínio Simões, Neide Lima e Bartô Feitosa, Paula e Claudio Brasileiro, Júnior e Malena Gazineu, Olivia Libório, Normilda e Aberlardo da Mata.

| Foto: Divulgação

Fronteiras

O oncologista João Paulo Medrado, do Hospital Aristides Maltez, participa hoje como debatedor da mesa sobre Câncer do Aparelho Digestivo no evento Fronteiras da Oncologia, que ocorre em várias capitais brasileiras. O encontro discute avanços da oncologia nos últimos 12 meses e novidades do Congresso da ASCO, realizado em Chicago no mês passado. Na terça-feira, Medrado apresentará, em evento online transmitido pelo YouTube, um trabalho sobre os principais temas do congresso relacionados ao aparelho digestivo.

| Foto: Divulgação

Sagrado

A Igreja do Bonfim foi o local escolhido pela publicitária e executiva do Jornal A Tarde, Marluce Barbosa, para comemorar seu aniversário. Ela reuniu a família e um extenso grupo de amigos no Sagratto Bar Café, localizado ao lado do santuário. A festa começou com uma missa cedo da manhã, seguido de um farto café da manhã, assinado pelo chef Victor Bebe. Começando um novo ciclo com as bençãos de Oxalá.

| Foto: Divulgação

Celebração

O IAF — Instituto de Auditores Fiscais do Estado da Bahia — comemorou seus 19 anos com uma festa realizada na última segunda-feira, no Restaurante Amado. O evento contou com a animação do DJ Chamusca e um cardápio especial, cuidadosamente preparado por Edinho Engel. Estiveram presentes diversos auditores e convidados, entre eles Helcônio Almeida, fundador da entidade e seu primeiro presidente, acompanhado de Karla Borges, além de Antonio Freitas com Márcia Libório.

| Foto: Divulgação

Cidadão de Salvador

O médico Henrique Salvador, presidente do Conselho da Rede Mater Dei, recebeu a Comenda Thomé de Souza e o título de cidadão soteropolitano em sessão solene na Câmara Municipal. A homenagem destacou sua atuação como o gestor que liderou a implantação da maior unidade da Rede Mater Dei fora de Belo Horizonte, inaugurada em Salvador em 2021. Emocionado, dedicou a honraria à mãe, Drª. Maria Norma, e destacou sua conexão afetiva com a cidade.

| Foto: Jhon Caribé

Conquista

O Colégio São Paulo brilhou na Olimpíada Brasileira de Física (OBF) – Seção Bahia 2024, conquistando duas medalhas de ouro e duas de prata. Victória Malvar (1ª série do ensino médio) e Kaua Dias (9º ano) receberam o ouro, enquanto Gabriel Coelho (9º ano) e Victor Pinheiro (3ª série) ficaram com a prata. Victor também ganhou bronze na etapa nacional. A OBF, promovida pela Sociedade Brasileira de Física, estimula o interesse dos alunos pela disciplina e destaca jovens talentos. Para a diretora Maria do Socorro, o resultado reforça o compromisso do colégio com a excelência educacional e a formação científica dos estudantes.

Voluntariado

A JA Bahia celebra 20 anos promovendo a Corrida VoluntariAR, no dia 6 de julho, com percursos de 5 km e 10 km, largando às 6h30 no Hub Salvador, Comércio. O evento une esporte e impacto social, homenageando voluntários e parceiros que transformam vidas por meio da educação empreendedora. As inscrições estão abertas no site www.corridasjardelmoura.com.br, com vagas limitadas. A corrida reforça valores como cooperação, engajamento e responsabilidade social, promovendo integração entre voluntários, jovens, empresas e comunidade.

Robótica

O Brasil voltará a sediar a RoboCup, a maior competição de robótica e inteligência artificial do mundo, em julho. Considerado a “Copa do Mundo da Robótica”, o evento será realizado entre os dias 17 e 20 de julho, no Centro de Convenções Salvador, na Bahia. Em 2024, a disputa global ocorreu em Eindhoven, na Holanda.

Aniversários

Hoje (14): Cláudia Moniz Barreto Ribeiro, Antônio Robespierre, Maria Ester Oubinha, Ginno Larry, Marco Aurélio Manso Cabral, Tania Araponga, Cristiane Bacelar

Amanhã (15): Lívia Bazanez Costa, Vítor Amorim, Andréa Mendonça, Emídia Costa, Márcia Amoedo, Rodrigo Affonso Maciel Pereira, Leda Mota, Ricardo Wildberger

Segunda (16): Joaquim Maurício da Mota Leal, Ilma Andrade, Lícia Fábio, Patrícia Tosto, Nina Levita, Nicole Martins Dantas