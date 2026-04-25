Santa Casa de Cachoeira celebra 200 anos com reestruturação e gestão

Autoridades e convidados prestigiam os 200 anos da Santa Casa de Cachoeira - Foto: Divulgação

A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira celebrou, na última segunda-feira, 200 anos de fundação. Criada por Dom Pedro I em 1826, reuniu autoridades como Roberta Santana e Antonio Brito. Sob gestão da Fundação José Silveira, presidida por Geraldo Leite, a unidade soma mais de 15 mil atendimentos desde janeiro de 2026. Foram inaugurados o Memorial e reativada a UTI, reforçando seu papel histórico na Independência da Bahia.

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No sábado, 18 de abril de 2026, a médica Gabriela Dantas e o engenheiro de petróleo Felipe Melo oficializaram a união em uma bela cerimônia no B Blue Itacimirim. Filha de Paulo Nilo Dantas (in memoriam) e Téo Dantas, a noiva encantou com um vestido minimalista assinado por Jardel Abade. A celebração reuniu familiares e amigos e seguiu com recepção no local, ao som de Adriano Rezende e Jamerson Mateus.

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Gabriela e Felipe no dia do “sim” | Foto: Divulgação

Gala

Gala em Trancoso une elegância e propósito em noite de impacto. Convidada, Lila marcou presença no evento, que reuniu nomes em torno de causas relevantes. Mais que um encontro social, destacou iniciativas transformadoras e conexões de valor. Com a BrazilFoundation e o Instituto Capim Santo, teve curadoria de Ju Ferraz e show de Carlinhos Brown.

Lila entre Carlinhos Brown e Ju Ferraz, em noite que uniu arte, elegância e propósito no Gala em Trancoso | Foto: Divulgação

Centenário

Geraldo Leite, presidente da Fundação José Silveira, celebrou seus 100 anos no dia 23 de abril, em plena atividade. Referência na área da saúde e na filantropia, o centenário foi marcado pelo lançamento de sua biografia, reunindo trajetória, legado e contribuições que atravessam gerações. Um marco institucional que celebra não apenas a longevidade, mas uma vida dedicada ao cuidado com o outro.

Geraldo Leite celebra 100 anos ao lado da esposa, Laudiceia Leite | Foto: Divulgação

Santiago

O restaurante Santiago Cozinha Ibérica realiza mais uma edição do Rodízio de Vinhos hoje, das 19h às 22h, no piso L4 do Shopping Barra. Unindo happy hour e jantar, o evento oferece experiência sensorial com rótulos selecionados, petiscos e pratos típicos da gastronomia espanhola e portuguesa. A curadoria é do empresário Rafael Casqueiro, com vinhos nacionais e internacionais.

Rafael Casqueiro, com vinhos nacionais e internacionais. | Foto: Divulgação

Atualização

O cirurgião-dentista Glauber Duarte, da clínica Cores, esteve em São Paulo nos últimos três dias, na Eco Academy, participando do Curso de Odontologia Digital, mais uma etapa de seu constante processo de atualização profissional. O programa, dividido em cinco módulos mensais, oferece capacitação aprofundada nas mais recentes tecnologias da área, reforçando seu compromisso com tratamentos modernos e personalizados.

Glauber Duarte, em São Paulo, durante imersão na Eco Academy | Foto: Divulgação

Premium

Fundada pelas arquitetas Lilian Vita e Juliana Barbosa, a Dellavita Móveis reforça sua atuação no segmento premium ao assinar o mobiliário dos quartos infantis do Costa do Sauípe. A marca aposta em projetos personalizados que unem design, conforto e funcionalidade. No empreendimento, desenvolveu peças exclusivas com proposta lúdica e sofisticada, ampliando sua presença em projetos de alto padrão.

Lilian Vita e Juliana Barbosa, à frente de projetos que unem sofisticação, funcionalidade e design autoral no segmento de alto padrão | Foto: Divulgação

Histórica

Para celebrar os 70 anos da Escola de Teatro da UFBA, no contexto dos 80 anos da Universidade, uma montagem potente e pouco convencional ganha cena: A hora em que não sabíamos nada da gente. Dirigido por George Mascarenhas, o espetáculo apresenta uma leitura inédita do texto do Nobel austríaco Peter Handke, apostando em um teatro que dispensa a palavra e convida o público a experimentar outra forma de presença. A encenação transforma a ideia de praça em território simbólico, onde fragmentos do cotidiano se cruzam em fluxo contínuo, evocando memória, cidade e humanidade.

Lançamento

Vivendo na ponte-aérea entre Lisboa e Salvador, a escritora baiana Van Amorim lança seu novo livro na capital baiana no dia 09 de maio (sábado), na Livraria LDM do Shopping Bela Vista, às 18h. O lançamento de “O Código da Sabedoria” na cidade integra uma agenda internacional da artista, que apresentará outros projetos de sua autoria em uma turnê que passará por 18 países.

Simpósio

Salvador recebe, no próximo dia 9 de maio, o Simpósio Voz em Alta, um encontro dedicado a profissionais que têm a voz como ferramenta essencial de trabalho, como cantores, jornalistas, radialistas, professores e comunicadores. O evento será realizado das 8h às 12h, no auditório do Edifício Empresarial Thomé de Souza.

Aniversários

Hoje (25): Leonel Braynner, Eduardo Ribeiro Lima, Paulo Fábio Lebram, Sandra Maria Sampaio, Ana Virgínia Rossi Rey, Carlos Vieira, Tiara Araújo Barreto

Amanhã (26): Ticiana Carvalho, Yeda Barradas Carneiro, Andrea Carneiro Pedreira

Segunda (27): Márcia Imbassahy, Ana Luiza Reis Mendonça, Jorge Lins Freire, Cláudia Sá, Sylvio Simões de Mello Leitão, Regina Nogueira Reis