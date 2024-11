Sérgio Mattos ocupará a cadeira 22 da Academia Baiana de Educação

Sérgio Mattos é o mais novo membro da ABE - Foto: Divulgação

A Academia Baiana de Educação, presidida por Astor de Castro Pessoa, convida para a sessão solene de posse do jornalista, poeta, professor e escritor Sergio Augusto Soares Mattos, no próximo dia 30, às 15h, na Fundação José Fernandes da Cunha, no Campo Grande. Nosso querido professor ocupará a Cadeira 22, cuja patrona é a saudosa Henriqueta Martins Catharino, ocupada anteriormente por Zilma Gomes Parente de Barros, e será recepcionado pelo acadêmico benemérito José Newton Carvalho Pereira. É merecedor. Parabéns!



Homenagem

No último fim de semana, João Corte Real, novo diretor geral do Tivoli Ecoresort Praia do Forte, foi celebrado em Salvador com um jantar entre amigos. Ao lado do companheiro, o também português Tito Veiga, eles ganharam uma noite especial com menu assinado pelo chef Ricardo Silva, do Silva Cozinha. Quem deu todo suporte nos detalhes finais foi a empresária Luciana Mastique, namorada do chef.

Tito, Luciana, João Corte e Ricardo Silva em jantar especial | Foto: Divulgação

Vinte Anos

O sócio-diretor da RedeMix, João Claudio Andrade, e a gerente de Marketing, Aline Oliveira, comemoram os 20 anos da empresa 100% baiana com uma série de ações para os clientes. Entre elas, o sorteio de um carro elétrico 0km e o lançamento do Clube de benefícios MeuRedemix, com descontos exclusivos e uma série de novidades por meio do aplicativo Meu RedeMix. Ao longo do mês, haverão ofertas em mais de 200 marcas em todas as 17 lojas do grupo, além de ativações com entrega de brindes.

Aline Oliveira, gerente de MKT da RedeMix | Foto: Divulgação

Celebrar

Na última segunda-feira, a Tidelli comemorou seus 35 anos durante evento para 500 convidados, que foram brindados com a peça "Nunca Desista dos Seus Sonhos", de Augusto Cury, e o show de Magary Lord. Os sócios fundadores, Tatiana, Roberta e Luciano Mandelli, juntamente com o empresário Lon Menezes, que está à frente da Tidelli em Salvador, estiveram no palco para agradecer a todos os presentes e reconhecer a importância das parcerias que contribuíram para o sucesso da empresa ao longo dos anos. "Celebrar 35 anos aqui, onde nossa fábrica está localizada, é um momento muito especial para nós. A Bahia é parte da nossa história e reconhecemos a força desse mercado que nos apoia desde o início", afirma Tatiana Mandelli.

Tatiana, Roberta e Luciano Mandelli e Lon Menezes em noite memorável | Foto: Elias Dantas

Inauguração

A Claro entregou mais uma loja, a terceira no Shopping da Bahia. O evento contou com a presença de Paulo Cesar Teixeira, CEO da unidade de Consumo e Pequenas e Médias Empresas da Claro; Leandro Bueno, diretor de Canais e Vendas; Marcio Carvalho, diretor de Marketing; Marco Aurélio Alves, diretor regional para Bahia e Sergipe; além de colaboradores regionais. “Vendemos muito bem em todo o segmento, é satisfatório o que estamos vendo na Bahia”, comemora Teixeira.

Marco Aurélio Alves recebe convidados na nova loja Claro do Shopping da Bahia | Foto: Divulgação

Beneficente

A arquiteta Milena Saraiva, em parceria com a Quatro Estações Decorações e o estilista Jeferson Ribeiro, promove hoje uma noite beneficente imperdível com o objetivo de apoiar o Instituto de Cegos da Bahia (ICB).

A noite será marcada pela exclusividade, com a apresentação de uma peça feita sob medida pelo estilista Jeferson Ribeiro, que utilizou o novo tecido italiano Milano da Hunter Douglas. Este tecido, um lançamento da marca e destaque da coleção apresentada no São Paulo Fashion Week (SPFW) deste ano, é conhecido por sua textura única e sofisticação.

Milena Saraiva e Jeferson Ribeiro em noite beneficente em prol do ICB | Foto: Divulgação

Velocity

No mês de novembro, a capital baiana vai receber a primeira unidade da maior rede de estúdio de bike indoor do país: a Velocity. Localizada no Salvador Shopping, o novo espaço possui 171m² e capacidade para 35 alunos por aula. A unidade será aberta em soft opening no dia 13, e apresenta uma infraestrutura com um moderno sistema de som e iluminação. “Na Velocity, acreditamos que pedalar é mais do que um exercício, é uma experiência transformadora que promove saúde, energia e conexão”, pontua Leonardo Lordelo Rodrigues, empresário e sócio da unidade.

Leonardo Lordelo, Ticiana Radiche e Erasmo Viana, sócios da Velocity | Foto: Divulgação

Open Day

No dia 26, das 9h às 12h, a Land School Pituba promove um dia de vivência para novos pais e alunos que desejam conhecer de perto e obter mais informações sobre a metodologia, a infraestrutura e o ensino de excelência oferecidos pela nova unidade. Extensão da Gurilândia Schools, a escola integra o Inspired Education Group, líder em escolas premium no mundo, com 119 instituições localizadas nos seis continentes, formando cidadãos éticos e que visam os seus sucessos profissional e pessoal.

Ação solidária

Estudantes do Colégio Estadual Rotary, fundado em 1965 como fruto de uma parceria entre o Rotary Club da Bahia e o governo estadual, foram beneficiados por um projeto social que viabilizou exames de autorrefração, doação de óculos e lentes. A entrega das armações acontece neste mês, após visitas realizadas por equipe da Clínica de Olhos Senhor do Bonfim, responsável pela ação solidária em parceria com a Ótica Salvador e a Essilor.

Parisiense

Os músicos Philippe Powell, Kayodé Encarnação e Matheus Donato se apresentam hoje, no Studio de l´Ermitage, em Paris, no show Orin Ayó, para fazer o lançamento da Expo Favela Innovation. Esse evento acontece nos dias 25 e 26 deste, dirigido por Karina Tavares, na sua primeira versão internacional, na Albert School, no 10° distrito da Cidade Luz.

Aniversários

