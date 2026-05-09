Sessão solene marca os 80 anos da CAAB na Alba

Maurício Leahy celebra os 80 anos da CAAB na ALB - Foto: Divulgação

Uma sessão solene na Assembleia Legislativa da Bahia será realizada no dia 14, às 15h, para celebrar os 80 anos da Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia. A homenagem, proposta pelo deputado estadual Paulo Câmara, reunirá autoridades, representantes da advocacia e do Sistema OAB. “Celebrar 80 anos é reconhecer a nossa história, mas também reafirmar o compromisso com o presente e o futuro da advocacia baiana”, afirma o presidente da CAAB, Maurício Leahy.

Semana S

A convite do presidente do Sistema Comércio BA, Kelsor Fernandes, a Semana S recebe a executiva Luana Ozemela como uma de suas principais palestrantes. Reconhecida pela Forbes Brasil em 2026, ela é CSO e vice-presidente de Impacto & Sustentabilidade do iFood, além de conselheira do Fórum Econômico Mundial e do Unicef. Com trajetória internacional, integrou o BID e abordará inovação, impacto social e o papel das empresas no futuro sustentável.

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Luana Ozemela participa da na Semana S | Foto: Divulgação | (Pino Gomes)

Inauguração

Os gerentes de Marketing, Luciana Coelho, e de Operações, João Melo, do Shopping Itaigara, além da representante comercial da Enashopp, Camila Mara, participaram da inauguração da Havanna Cafeteria no empreendimento, ao lado dos proprietários Gilson Matos e Priscila Leite. Tradicional marca argentina, conhecida pelos alfajores e dulce de leche, a novidade reforça o posicionamento do shopping, amplia o mix gastronômico e fortalece a proposta de serviços de qualidade aos clientes.

João Melo, Camila Maia, Luciana Coelho, Gilson Matos e Priscila Leite | Foto: Divulgação

Seminário

Ao lado do desembargador Mário Albiani Júnior e do diretor jurídico da CNSaúde, Marcos Ottoni, o presidente da AHSEB, Mauro Adan, conduziu a solenidade de abertura do seminário “O Pulsar da Eficiência”, realizado na última quinta-feira (7), no Mundo Plaza Business Center, em Salvador. O encontro reuniu especialistas e lideranças para discutir inovação, governança, sustentabilidade e eficiência na gestão em saúde.

Marcos Ottoni, Mário Albiani Júnior e Mauro Adan na abertura do seminário “O Pulsar da Eficiência”. | Foto: Divulgação| (Erick Salles)

Imersão

A dermatologista Ingrid Campos realiza uma imersão pelas mais prestigiadas clínicas suíças dedicadas à longevidade e aos tratamentos estéticos. Com o objetivo de mapear as tendências e inovações do setor, a especialista teve o privilégio de visitar a icônica Clinique La Prairie, instituição de renome internacional, reconhecida como referência global em wellness e longevidade.

Ingrid Campos em imersão na icônica Clinique La Prairie | Foto: Divulgação

Pelourinho

Na quinta, com show do Cortejo Afro e Gerônimo, mais banda, baianas e palhaços na animação, foi reinaugurado o Largo da Tieta, no Pelô, agora uma superestrutura para grandes eventos, com todo o conforto, toda coberta e inclusive um estacionamento para 900 veículos. Os sócios Simone Carrera, e Valdir Andrade, com toda a simpatia, deram as boas-vindas e fizeram a apresentação da casa para o público e convidados, entre eles Gegê Magalhães, diretor de Turismo da Secult, que foi prestigiar a bonita noite.

Gegê Magalhães foi prestigiar o novo Largo da Tieta no Pelô | Foto: Divulgação | (Duda Tawil)

Celebração

O cônego Luís Simões celebrou aniversário na terça-feira, dia 5, com as orações do mês mariano na Igreja da Vitória, reunindo fiéis, amigos e membros da paróquia. A comemoração seguiu no Cerimonial Rainha Vitória, onde o sacerdote cortou o bolo assinado por Ivana Simões. Entre os presentes, Dom Gilvan Pereira Rodrigues, João Roma, Norma Martins, Rosário Magalhães e magistradas do Tribunal de Justiça.

Cônego Luís Simões com a juíza Nartir Weber e as Desembargadoras Lisbete Teixeira Cézar e Socorro Habib | Foto: Divulgação| (Tarso Marketing)

Jantar do Bem

As madrinhas do VII Jantar do Bem do Martagão Gesteira se reuniram no restaurante Casaria, sob o comando da chef Angeluci Figueiredo, para uma prévia da noite beneficente. O evento, que une gastronomia, música e arte, será realizado em 9 de junho, na Pupileira, em Salvador. Com show de Jorge Vercillo, a iniciativa arrecada recursos para o hospital, referência no atendimento pediátrico pelo SUS.

Madrinhas do VII Jantar do Bem se reúnem e reforçam apoio ao Martagão Gesteira. | Foto: Divulgação

Francófona

Leitores de Baudelaire, Verlaine e Rimbaud têm agora uma antologia de poética ultramoderna, produzida em Montreal, centro de cultura francófona. A professora Licia Soares de Souza, da Uneb, acabou de lançar Nos Corps Territoires, onde aborda de forma poética a devastação da Terra. É um alarme contra as práticas criminosas das queimadas que transformam a natureza, as negligências que causam tantas inundações pelo planeta e os maus tratos da flora e da fauna, pela editora Pierre Turcotte.

Imobiliária

A inauguração do Barra Signature movimentou a Barra, reunindo convidados e nomes do mercado imobiliário em Salvador. O empreendimento, da Vestra Empreendimentos em parceria com a Vibra Engenharia, conta com ecossistema de serviços Housi e ocupa o terreno da antiga Perini, ao lado do Shopping Barra. O encontro foi assinado por Licia Fabio, com buffet assinado pelo Almacen Pepe e show de Eric Asmar.

Festival

A combinação entre esporte, natureza e cultura vai movimentar o turismo na Chapada Diamantina com a realização da primeira edição do Festival Vou Mucugê. O evento anuncia sua primeira edição entre os dias 2 e 4 de julho, no município de Mucugê, e propõe uma imersão em atividades esportivas em meio a um dos cenários naturais mais exuberantes do país.

Aniversários

Hoje (9): Caetaninho Moniz Barreto, Nizan Guanes

Amanhã (10): Anna Cláudia Libório, Martha Maria Barreto de Araújo, Dulce Cardoso, Neide Lima, Sérgio Nogueira Reis, Patrícia Nobre, Maria Cristina Almeida

Segunda (11): Anne-Marie Pereira, Cristina Darzé, Lourdinha Gantois, Aninha Costa Leite, Frederico Teixeira, Violeta Kertesz