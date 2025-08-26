Shopping da Bahia celebra 50 anos com projeto que exalta mulheres

1: Ju Ferraz abre o projeto Talk Mulheres Inspiradoras no Shopping da Bahia - Foto: Divulgação

A Associação dos Lojistas do Shopping da Bahia, em parceria com o próprio centro de compras, realiza no dia 28, às 17h, no Pereira Café (3º piso), a primeira edição do Talk Mulheres Inspiradoras — projeto idealizado por Graça Valadares, presidente da ALSCIB, que celebra histórias femininas marcadas por coragem, liderança e superação, como parte das comemorações pelos 50 anos do Shopping. A estreia contará com a presença de Ju Ferraz, empresária, comunicadora, palestrante, sócia da Holding Clube e colunista da Forbes Brasil, referência nacional nos mercados de comunicação e entretenimento.

Homenagem

A advogada Magda Teixeira foi homenageada no dia 22, com o título de comendadora pelo Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. A solenidade foi presidida pelo desembargador Jéferson Muricy e reuniu diversas autoridades. Entre os presentes, destacou-se o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, que recebeu a honraria no grau Grã-Cruz. O evento celebrou trajetórias de destaque na Justiça do Trabalho.

Magda Teixeira e o marido, Jorge Teixeira, ao lado de Jéferson Muricy e sua esposa, Raquel Muricy | Foto: Divulgação

Despedida

Cristina Lisboa comemorou seu aniversário, no dia 7, em clima intimista na fazenda com a família. Já de volta à cidade, foi surpreendida por amigas com um almoço no Restaurante Vona, onde não faltou um belo bolo assinado por Ademilde Garcia. Cristina, muito querida no círculo social, está de malas prontas para fixar residência em Barcelona. Até o fim do mês, ainda terá outros encontros de despedida.

Cristina Lisboa é homenageada com almoço especial no Vona | Foto: Divulgação

Perspectivas

O advogado Ruy Andrade, sócio fundador do Ruy Andrade Advocacia, será um dos painelistas do II Encontro Baiano do Jovem Industrial, no dia 29, durante a 1ª Feira de Indústria da Bahia (INDEX). Especialista em direito dos negócios e conselheiro de administração da Petrobahia, ele participará do painel Na linha de frente: Lideranças estão por vir ao lado de Hilton Barbosa, vice-presidente da FIEB, e Gabriela Oliveira, diretora de indústria na CONAJE. O debate abordará perspectivas para o futuro da indústria, reunindo líderes e jovens empreendedores do setor.

Advogado Ruy Andrade em debate sobre o futuro da indústria | Foto: Divulgação

Celebração

Kátia Silva recebeu amigos e familiares no último dia 16 em sua charmosa casa em Santa Bárbara, no interior do estado, para comemorar o aniversário de seu marido, José Miguel, com um delicioso churrasco. A tarde foi marcada por muita alegria, boa comida e conversas animadas. Entre os presentes estavam Laura Tanuri, Regina Magalhães, Luciana, Ângelo e Rita Magalhães, além de Zita Gomes da Silva. A anfitriã, como de costume, cuidou de cada detalhe com carinho, tornando o encontro ainda mais especial.

Kátia Silva em clima de festa ao lado de amigos durante animada celebração | Foto: Divulgação

Encanto

Sob o comando da empresária Juliana Guimarães, a Cymbeline Paris Salvador foi destaque na 3ª edição da revista Viver Vitória, com quatro páginas dedicadas à sua curadoria em moda nupcial. A grife francesa, referência em vestidos de luxo na Bahia, celebra 14 anos de atuação com atendimento exclusivo e sensível às noivas. O reconhecimento reforça a posição da marca como símbolo de elegância e sofisticação no segmento. Clientes destacam o acolhimento e a emoção de viver esse momento único. Mais informações no perfil @unreve_cymbeline.

Juliana Costa reafirma o compromisso da marca com excelência e propósito | Foto: Divulgação

Celebração

Com a proposta de iniciar as celebrações pelos seus 20 anos de história, a Vinícola Penedo Borges Bodega Boutique, referência internacional em vinhos de terroir e sustentabilidade, promoveu uma masterclass exclusiva no Palacete Tira Chapéu, na durante a programação da Wine Brasil Music. Conduzida por Euclides Penedo Borges, a experiência teve como tema “Penedo Borges e o Terroir do Alto Agrelo” e proporcionou a 30 convidados uma degustação guiada dos rótulos ícones da casa.

Laurent Rezette e Euclides Penedo | Foto: Divulgação

Arena

A capital baiana se prepara para um momento significativo no cenário cultural e de entretenimento em 2025: a inauguração da Arena A TARDE. Este espaço moderno e multifuncional, idealizado pelo Grupo A TARDE, chega para preencher uma lacuna na cidade e será inaugurado em grande estilo. A abertura oficial acontecerá no próximo fim de semana, dias 30 e 31, com o Festival A TARDE FM. O evento celebra os 42 anos da emissora e marca o início de um novo ciclo para a realização de eventos culturais em Salvador.

Parisiense

A força da batida do Olodum, o suingue de Jau e o som do trio elétrico com o gênio Armandinho Macêdo, mais a garra do santo-amarense Robertinho Chaves na organização. Assim está anunciada a 24ª Lavagem da Madeleine, na capital francesa, a maior festa da tradição afro-brasileira na Europa, de 9 a 14 de setembro. No encerramento, após o cortejo, uma lauta feijoada congrega todos os participantes no Le Cirque, na frente do Centro Pompidou, assinada pela cheffe e cerimonialista soteropolitana Ray Santos, shows de Rodioh e mais artistas. É a Bahia a brilhar no Ano do Brasil na França!

Internacional

Salvador conquistou lugar de destaque no catálogo internacional The Hidden Gems of Music Tourism 2025, publicação da Music Cities Events que reúne 40 destinos musicais ao redor do mundo. A capital baiana aparece sob o título “A Revolução do Tambor”, celebrando a potência dos ritmos afro-baianos e a criatividade que renderam à cidade o título de Cidade da Música pela Unesco.

Aniversários

Hoje (26): Lívia Neeser, Fabrício Perroni Vita, Luciana Villas Boas

Amanhã (27): Tom Andrade Tawil, Roberto Coelho, Grace Najar Gusmão, Lulu Monteiro, Paulo Sousa, Antônio Roque Mendes, Fábio Lima, Heth Carvalho, Sônia Mária Araújo, Cristiana Isensee