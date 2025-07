Shopping inicia celebrações de 50 anos como parceiro da Casacor 2025

Tatiane Piza destaca a Casacor como marco nas - Foto: Divulgação

O Shopping da Bahia é o shopping oficial da Casacor Bahia 2025, evento de arquitetura, arte e decoração, na Casa Nossa Senhora das Mercês, no Centro. O Lounge Corporativo, assinado por Tatiana Melo Arquitetura, oferece um ambiente de espera inovador, combinando conforto, acolhimento e funcionalidade. Tatiane Piza, gerente de Marketing do shopping, destaca que a participação na Casacor marca o início das celebrações dos 50 anos do empreendimento. Até 7 de setembro, o shopping promoverá ativações e eventos para lojistas, imprensa, influenciadores e o mercado varejista baiano.

Celebração

O ilustre artista baiano Vavá Botelho celebrou mais uma primavera ao lado de amigos que marcaram sua trajetória profissional. Entre os presentes estava a terapeuta quântica Ana Cláudia Queiroz, amiga de mais de 18 anos, com quem compartilha afeto e admiração mútua. Também prestigiaram o encontro o ator Breno da Matta, o coreógrafo Zebrinha, a diretora do Teatro Castro Alves Rose Lima, as coreógrafas Lia Robatto e Lúcia Mascarenhas, o coronel Ricardo Mattos, a coronel Jamile Lutiani, a presidente do Instituto de Cegos da Bahia, Heliana Diniz, entre outros.

Vavá Botelho celebra aniversário ao lado de amigos que marcaram sua trajetória artística | Foto: Divulgação

Trajetória

A Cia de Dança Kika Tocchetto comemora 18 anos em julho com um evento exclusivo no The Latvian, na Bahia Marina. Sob a direção artística de Kika Tocchetto, a companhia é referência nacional por seus espetáculos autorais que unem arte, emoção e impacto cultural. A celebração reunirá amigos, parceiros, bailarinos e imprensa que ajudaram a construir sua identidade. O evento contará com registros e experiências sensoriais que resgatam a essência da companhia. A comemoração faz parte de uma programação especial, reafirmando o compromisso da Cia.

Companhia de Dança Kika Tocchetto completa 18 anos de arte e emoção | Foto: Divulgação | DoisemUmFotografia

Presença

O artista plástico Antonio Gatto marca presença na CASACOR Bahia 2025 com três obras inéditas da série Vidas Secas, em técnica mista com colagem, representado pela Usina Galeria (Guga Visco). As peças estão expostas em um dos ambientes da mostra. Além disso, Gatto também apresenta trabalhos do artista Armarinhos Teixeira em outros três espaços, por meio de parcerias com diferentes galerias de Salvador. A participação reforça o diálogo entre arte contemporânea e design de interiores, promovido pela CASACOR.

Antonio Gatto expõe três obras inéditas na CASACOR Bahia, representado por Guga Visco | Foto: Divulgação

Estreia

O Artesanato da Bahia estreou na CASACOR Bahia com a inauguração de uma loja e galeria exclusivas na Casa Nossa Senhora das Mercês. A ação, promovida pela SETRE por meio da Coordenação de Fomento ao Artesanato, contou com curadoria especializada e reuniu obras de cerca de 40 artesãs e artesãos de diversas regiões do estado. O espaço, assinado pela arquiteta Ana Kalil, destaca a rusticidade dos materiais e valoriza o artesanato como arte funcional e simbólica. Entre os itens expostos estão cerâmicas, esculturas, bordados, cestarias e oratórios.

Augusto Vasconcelos, Weslen Moreira e Alice Barreto representam a SETRE na estreia do Artesanato da Bahia na CASACOR | Foto: Divulgação | Renatta Marques

Turismo

A Associação Bahiana de Imprensa realizou ontem mais uma edição do ciclo de conferências ABI 95+5, com palestra do secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar. O evento abordou o São João como produto turístico-cultural e seu impacto na economia dos municípios baianos. O presidente da ABI, Ernesto Marques, destacou a importância de ampliar o repertório da imprensa sobre temas pouco explorados. Já Bacelar, ressaltou o modelo híbrido da festa e o papel da articulação entre governo e iniciativa privada. A conferência integrou as comemorações pelos 95 anos da ABI e recebeu jornalistas, gestores e convidados.

Maurício Bacelar participa de conferência na ABI sobre o potencial turístico do São João | Foto: Divulgação

Estilo

A Casa Fiaes, no Caminho das Árvores, realiza a primeira edição do Regina Weckerle Moda e Estilo, evento que une moda autoral, saúde e experiências sensoriais. A programação acontece de 15 a 17 deste, com entrada gratuita. Entre os expositores estão Adriana Mota, Cristalli Ótica, Casa Su Misura, Angela Freitas, Sillas Filgueiras e Sophie Sleepwear. Os estandes funcionam das 11h às 19h, com ativações e talks a partir das 16h30. A iniciativa tem curadoria de Regina Weckerle, em parceria com a Casa Fiaes. O mobiliário do evento é assinado pela Casa Tua, de Chris Peleteiro.

Regina Weckerle promove evento de moda, saúde e bem-estar na Casa Fiaes | Foto: Divulgação

Reconhecimento

Pelo segundo ano consecutivo, o Purgatório Bar está entre os 500 melhores bares do mundo, ocupando a 476ª posição no ranking Top 500 Bars 2025. É o único bar do Norte/Nordeste do Brasil presente na lista, consolidando seu destaque na coquetelaria mundial. O ranking considera análises de mais de duas mil fontes online, incluindo especialistas e influenciadores de diversos países. Jonatan Albuquerque, bartender, sócio e diretor criativo do Purgatório, celebra a conquista como prova da entrada de Salvador na rota global da coquetelaria.

Obesidade

A TV Band Bahia, em parceria com a Rádio BandNews FM 99.1 e a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, promove hoje, às 19h30, um jantar exclusivo no Restaurante Amado. O evento discutirá o tema "Obesidade não tratada e suas consequências", um dos maiores desafios de saúde pública atuais. A iniciativa visa debater soluções inovadoras e políticas públicas eficazes para enfrentar esse problema. O endocrinologista Fábio Trujilho, presidente da ABESO e líder em várias entidades nacionais e internacionais, será o palestrante principal.

Programação

A Galeria Jayme Fygura, no Teatro Gamboa, recebe a exposição coletiva Arquivo J.F., com curadoria de ZMário, em homenagem ao artista Jayme Fygura. A mostra fica em cartaz até 31 de agosto. Hoje, a programação começa às 19h, com o stand-up Armengue, estrelado por Fábio Lacerda, Têco Aziz e Victor Fadigas. Amanhã, às 19h, o show musical Caleidoscópio, com Lew Maggie e Robin Good, traz releituras da música brasileira. Sábado, às 17h, é a vez do monólogo Sonho de Um Homem Ridículo, com Kaíka Alves. No domingo, às 17h, estreia Godó, o Mensageiro do Vale, inspirado em histórias reais da Chapada Diamantina.

Aniversários

Hoje (10): Guto Amoedo, Emerson Carvalho, Leila Lima, Luiz Humberto Carvalho, Maria Clara Tourinho Dantas, Mariah Carvalho, Jussara Colombiano, Mariana Barbosa Frank, André Faro

Amanhã (11): Eliane Kruschewsky, Ana Vieira, Alana Muniz Ferreira, Mirela Celestino, Rafael Freitas, Luciana Costa Brandão, Kika Tocchetto