Sinapro-Bahia apoia o Share Talks Salvador 2025

Gustavo Queiroz será um dos convidados e falará sobre “Inovação e Estratégia” - Foto: Divulgação

O Sinapro-Bahia é um dos apoiadores do evento Share Talks Salvador 2025, que será realizado no dia 17, na Unijorge. Com o tema "The Next 4 Prompts: o futuro da comunicação", a edição reunirá profissionais e especialistas para debater quatro pilares essenciais para o futuro da área: Branding & Estratégia, Conteúdo & Criação, Creator Economy e Tech & Mídia. Para a programação, o Sinapro-Bahia indicou três grandes nomes do mercado: Cristiana Chaves, presidente do Grupo de Mídia da Bahia; e os diretores da entidade, Lucas de Ouro, diretor de criação da Tuppi, e Gustavo Queiroz, CEO da Nibs.

Aplaudida

Giovanna Andrade Dracoulakis sabe o tamanho da alegria que é ser aplaudida na Semana da Dança do Shopping Barra. Perante uma plateia que encheu a praça principal do local, a adolescente, após uma apresentação de hip hop com um grupo de alunas da Cia de Jazz Viviane Lopes, recebeu o abraço mais que orgulhoso da fã e avó Tania Andrade, que filmou todo o espetáculo.

Giovanna e a vovó coruja, Tânia Andrade | Foto: Tarso Marketing

Feira

O representante da Tirolez, João Osmário Filho, participará, entre os dias 12 e 15, da Associação Paulista de Supermercados (APAS), a maior feira da América Latina. Em 2025, a Tirolez completa 45 anos e o representante também celebra 35 anos atuando na Bahia. O stand da feira contará com a presença de Marcel Barros, CEO da empresa de lácteos, dos sócios fundadores, Carlos e Cícero Hegg, e de João Osmário, que estarão à disposição para receber clientes de todo o Brasil.

João Osmário celebra 35 anos como representante da Tirolez | Foto: Divulgação

Celebração

Padre Luís Simões celebrou seus 70 anos, no último dia 5, e ganhou uma comemoração especial, marcada pela fé e devoção mariana. O encontro reuniu amigos, fiéis e paroquianos na Paróquia Nossa Senhora da Vitória, que começou com um momento de orações dedicado à Virgem Maria, e logo após seguiram para o salão paroquial para as homenagens ao sacerdote. A trilha musical foi comandada por Marcelo e Ítalo Coutinho, e o bolo foi assinado por Ivana Simões. Parabéns!!

Padre Luís Simões completa mais uma primavera | Foto: Divulgação

Prevenção

O Hospital Aristides Maltez, referência em tratamento de câncer, promove, no dia 24, um mutirão de câncer de mama. São 100 vagas e as inscrições podem ser feitas pelo telefone (71) 3357-8531, das 8h às 12h. A ação, em parceria com o Instituto Protea, visa facilitar a detecção da doença em estágio inicial. A coordenadora do Setor de Mastologia, a médica Ana Cláudia Imbassahy, destaca a importância da realização desta campanha porque quanto mais cedo a doença for descoberta, a chance de cura aumenta.

Ana Cláudia Imbassahy reforça a importância do diagnóstico precoce no combate ao câncer de mama | Foto: Divulgação

Primaverinha

No dia 5, a pequena Stella, filha de Lio Marchesini, comemorou seus cinco anos com muita alegria e encanto. A data foi marcada por momentos especiais, repleta de amor e diversão, com a presença de amigos e familiares que compartilharam da felicidade dessa fase tão importante da vida de Stella. Que venham muitos outros anos de saúde, risos e conquistas para essa menina que já é uma fonte de felicidade para todos ao seu redor.

Stellinha recebe o carinho da mamãe, Lio, e do irmão, Theo | Foto: Divulgação

Nova Especialidade

A médica Alice Magalhães, que atua na Novaclin, em Salvador, acaba de conquistar mais um título em seu currículo. Além de dermatologista pela UFBA, ela concluiu a especialização em Alergia e Imunologia Clínica pela USP, importante área da Medicina. Ela, que é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, também possui vivência em renomados hospitais, a exemplo do complexo médico de Harvard, uma das mais prestigiadas universidades do mundo.

Alice Magalhães conquista nova especialidade para seu currículo | Foto: Divulgação

Náutico

O Calendário Náutico de Vera Cruz já foi lançado e prevê a realização de 15 atividades, de julho de 2025 a fevereiro de 2026. O lançamento aconteceu na Rio Boat Show (RJ), maior evento náutico outdoor da América Latina. “Nosso objetivo é fazer de Vera Cruz um dos principais destinos náuticos do país”, afirma o prefeito da cidade, Igor Pinho. O secretário de Economia Criativa, Cultura e Turismo local, André Reis, participou do lançamento. “Foi um sucesso!”, declara.

Feira

O mês de maio chegou com mais uma edição da Feira Café Fofoca e Arte no Shopping Barra, dessa vez em homenagem às mães. O evento fica até o dia 11, das 9h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h, no L4 Norte, próximo à Academia Alpha. O público que for visitar a feira mais charmosa da cidade terá a oportunidade de conhecer o trabalho de mais de 40 expositores empreendedores, que traduzem a sua arte em forma de artesanato, moda, decoração, gastronomia, bem-estar e artes plásticas.

Conectar

O Recôncavo da Bahia foi escolhido para marcar a estreia do Conectar Cultural, onde acontece hoje e amanhã, encontro com objetivo de receber os fazedores de cultura de Cachoeira e cidades vizinhas, como Conceição da Feira, Governador Mangabeira, Muritiba, Sapeaçu, Santo Amaro e São Félix para promoção de rodas de conversa com finalidade de apresentar os detalhes da iniciativa e esclarecer dúvidas sobre o formulário de inscrição, buscando ampliar a adesão dos grupos culturais.

Aniversários

Hoje (08): João Durval Carneiro, Ana Amélia Nascimento, Creso Dourado, Lilian Lomanto

Amanhã (09): Caetaninho Moniz Barreto, Juleide Passos, Nizan Guanes