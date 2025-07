Sinapro-Bahia reforça parceria estratégica para o Enapro 2025

Ana Coelho e André Mascarenhas anunciam parceria para o Enapro 2025 - Foto: Divulgação

Após o sucesso em 2023, o Sinapro-Bahia confirma a TV Aratu/SBT como apoiadora do Enapro 2025, que será realizado em Salvador, de 23 a 25 de outubro, no Gran Hotel Stella Maris. A parceria foi oficializada em reunião entre Ana Coelho, CEO do Grupo Aratu, e André Mascarenhas, presidente do Sinapro. Com o tema “De Humanos para Humanos”, o evento reunirá especialistas para discutir o futuro da publicidade, debater tendências, desafios e mudanças do mercado, reunindo agências, veículos de comunicação, anunciantes e fornecedores. Também acontecerá a posse da nova diretoria do Sinapro para o triênio 2025-2028.

Presente

No dia 26, o empresário Paulo Lemos comemora seu aniversário em grande estilo: celebrando também a formatura da filha, Paula Lemos, em Medicina pela Unifacs. A cerimônia será no Centro de Convenções e marca o início da trajetória da jovem médica, que já decidiu se especializar em Pediatria. A coincidência da data tornou o momento ainda mais especial para a família. Familiares e amigos são esperados para celebrar essa conquista dupla. Uma data para ficar na memória dos Lemos.

Jornada

Paulo e Moema Ribeiro, ao lado de Diego e Renata, estão desfrutando de um verão inesquecível pelos Bálcãs — explorando paisagens e riquezas culturais da Croácia, Montenegro, Sérvia, Bósnia e Herzegovina. Uma viagem que une natureza, história e cultura em perfeita harmonia. O roteiro ainda reserva um desfecho acadêmico: os advogados Diego e Renata seguem para Lisboa, onde participarão do congresso do Instituto de Direito Público (IDP), organizado pelo ministro Gilmar Mendes. Um encerramento com chave de ouro, que une lazer e atualização jurídica com elegância.

Homenagem

A fonoaudióloga Carolina Pamponet, referência no cuidado com a voz falada e cantada, será homenageada como uma das empreendedoras do ano, nesta sexta-feira, 27 de junho, no Los Pampas, em Feira de Santana. Ela também integra a 17ª edição da Revista Noite e Dia, que destaca seu papel de relevância como CEO da Clínica Fonoclin, em Feira de Santana, e membro da Otorrino Center, em Salvador.

Reconhecimento

Com mais de 25 anos de atuação em direito empresarial, o advogado baiano Rodrigo Accioly, do escritório Castro Oliveira, será um dos poucos brasileiros a participar de curso internacional sobre insolvência, de 2 a 4 de julho, na Universidade de Bolonha, na Itália. O evento reunirá juristas da Itália, Espanha e Brasil em uma imersão acadêmica promovida pela Accademia Juris Roma. Accioly vai ministrar um painel sobre meios de resolução de conflitos empresariais, com base em sua experiência como administrador judicial.

Franco-brasileira

Dentro do contexto da badalada Temporada França-Brasil, no sábado aconteceu em Paris, com produção do Verso, no espaço cultural Wilde Le Lieu, um lindo encontro musical entre pai e filha: Acácio no violão e Júlia Piedade, no canto, que desde os 18 anos se estabeleceu na Cidade Luz. Em sintonia total e delicadeza, desfilaram um repertório primoroso de bossas e MPB, com canções de Chico, Toquinho e Vina, Peninha, Caetano e também autorais, pois a jovem compõe e é excelente pianista.

Empreendedora

A marca Hello Serena, da jovem empreendedora Ana Luiza Habib, advogada e atualmente cursando o 7º semestre de medicina, comemora, neste final de junho, seis meses de curadoria sofisticada em acessórios femininos. Peças lindíssimas e atemporais, que enriquecem o mundo da moda feminina, feitas para eternizar momentos.

Independência

No dia 3 de julho, a partir das 18h, o Campo Grande, em Salvador, se transforma em um grande salão a céu aberto com a realização do Baile da Independência. Unindo celebração cívica, tradição popular e música de qualidade, o evento integra a programação oficial do 2 de Julho, data magna da Bahia, e convida o público a dançar em homenagem à libertação do povo brasileiro.

Educação

A Land School Pituba realiza, no próximo dia 17 de julho, a primeira edição do “Conversa que Educa”, com a presença do filósofo e apresentador do GNT Francisco Bosco e outros especialistas, que debaterão o tema “Da Infância à Adolescência”. A proposta do evento é fortalecer o diálogo entre especialistas, escolas e famílias sobre temas fundamentais do desenvolvimento infantojuvenil.

Conectar

Faltam poucos dias para o encerramento das inscrições do Conectar Cultural, chamada pública que reconhece e valoriza manifestações culturais do Recôncavo da Bahia. Até 3 de julho, fazedores e fazedoras de cultura da região podem concorrer a um dos cinco, que servirão para preservação dos seus saberes tradicionais. Inscrições: www.conectarcultural.com.br/inscricoes

Aniversários

Hoje (26): Isabela Martins Dantas, Paulo Lemos, Benedito Silva, Luciano Navarro de Britto, Gilberto Gil, Helô Sampaio, Beatriz Andrade Costa, Paulo de Tarso Barreto, Bruna Bafer, Gilmar Mendonça

Amanhã (27): Consuelo Picazo, Nanncy Luania, Michèle Faraut, Giampaolo Sighinolfi, Solange Cidreira