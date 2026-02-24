SOFÉE Gastronomia assume gestão do Cerimonial da Conceição da Praia

Nova fase no Cerimonial da Conceição da Praia - Foto: Divulgação

Está oficialmente firmado o contrato que marca uma nova etapa do Cerimonial da Conceição da Praia. A partir de 10 de março, a gestão e locação passam à SOFÉE Gastronomia, que apresentará as novidades em café da manhã para convidados do mercado de eventos. A proposta é reposicionar o espaço, integrado à Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, com gestão profissional, excelência e alto padrão.

Expansão à vista

Os empresários Charles Batalha e Pedro Batalha celebram um novo ciclo do restaurante A Laje. Após destaque no programa Pequenas Empresas & Grandes Negócios, da TV Globo, o empreendimento ganhou ainda mais visibilidade, consolidando a força da marca e a trajetória de sucesso de pai e filho. Para 2026, eles projetam expansão e a incorporação de um novo negócio ao grupo, além de espaços temáticos em homenagem à Bahia, como Largo Irmã Dulce, Lounge do Pelô e Terraço 2 de Julho.

Tudo sobre July em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Charles e Pedro em nova fase do restaurante A Laje | Foto: Divulgação

Reconhecimento

O desembargador Reginaldo Nogueira, recém-empossado, recebeu calorosos cumprimentos de Sílvio Batalha, amigo de longa data, desde os tempos em que presidiu o Tribunal de Justiça. Como de costume, os dois mantêm contato frequente, fortalecendo uma amizade genuína e duradoura. Ainda quando Reginaldo era juiz, Sílvio já o chamava de desembargador, certo de que sua dedicação e notório saber jurídico o levariam ao cargo. Compartilham, ainda, profunda admiração pela memória de seus pais.

Reginaldo Nogueira e Sílvio Batalha em encontro marcado por amizade, respeito e admiração mútua | Foto: Divulgação

Enogastronômica

A partir de hoje, Salvador ganha novo empreendimento enogastronômico. A EA Escritório Wine – Experiência & Cultura Enogastronômica abre o Wine Bar BEMVINVANT, unindo hospitalidade, curadoria especializada e estratégia. O espaço funciona no showroom Romanzza Bahia, na Pituba, e foi idealizado por Elivam Assunção, advogado, empresário e sócio-diretor da EA. A abertura marca a colaboração inédita entre o universo do vinho e a brand de design de interiores.

Elivam Assunção inaugura o Wine Bar BEMVINVANT na Pituba | Foto: Divulgação| (Eduardo Freire)

Exposição

O Shopping Paseo receberá no dia 5 de março, a exposição inédita “As Manifestações Culturais da Bahia”, que reúne 25 fotografias de experiências vividas em Trips Fotográficas organizadas por Alex Dantas, idealizador da Fototrip. A mostra estará exposta no piso L1 e é realizada pelos integrantes do projeto Caixa Mágica: Giácomo Mancini, Tarciso Albuquerque e Fernando Antônio.

Literária

Na capital francesa, onde reside há 10 anos, a jornalista e escritora mineira/paulista Marcia Camargos lançará "Meu Primo do Benim", seu 36° livro, em 21 de março, durante o V Salão do Livro Africano de Paris.

Conexão

O médico e cientista Dráuzio Varella virá a Salvador no próximo dia 25, quando participará de um evento para convidados promovido pela JVF Empreendimentos, e irá abordar o tema 'O Homem e a Natureza: uma relação essencial para a saúde do corpo e da mente'. "A vida nos grandes centros e a correria do dia a dia têm afastado cada vez mais as pessoas da natureza. Buscar formas de manter esse contato pode trazer muitos benefícios para a saúde mental e melhorar a qualidade de vida", explica Drauzio.

Aniversários

Hoje (24): Fred Joaquim de Carvalho, Aline Mendonça, Maria Eduarda Bicalho

Amanhã (25): Cristina Valente, Camila Meccia, Ivan Brandão Filho, Gustavo Jansen, Luis Carlos Queiroz de Souza, Délia Coutinho, Marcos Uzel, Alice Barbosa

Entrevista Alma Baiana com Glauber Branco, sócio Núcleo GAB

Glauber Branco, sócio Núcleo GAB | Foto: Divulgação

Referência em Medicina Funcional Integrativa na Bahia, Glauber Branco soma mais de 20 anos de experiência com foco em longevidade, performance e cuidado preventivo.

O que motivou a criação do Núcleo GAB e qual é o principal propósito da clínica?

O Núcleo GAB – Medicina Integrada surgiu da necessidade de oferecer uma abordagem mais estratégica e personalizada. Os sócios Glauber Branco e Claudia Lacerda observaram que muitos pacientes realizavam múltiplas consultas e exames, mas ainda não alcançavam equilíbrio metabólico nem qualidade de vida. A proposta é integrar especialidades com foco em emagrecimento inteligente, reposição hormonal, performance física e mental, prevenção cardiometabólica e promoção da longevidade saudável.

O que diferencia a medicina funcional integrativa da medicina tradicional?

A medicina funcional integrativa investiga as causas dos sintomas, não apenas suas manifestações. Embora a medicina tradicional seja essencial no tratamento de doenças agudas, a abordagem integrativa busca identificar desequilíbrios ligados a alimentação, sono, estresse, composição corporal, microbiota intestinal e perfil hormonal. O objetivo é promover ajuste metabólico e prevenir doenças crônicas.

O que é o chamado “emagrecimento inteligente” e por que ele tem sido tão procurado?

É uma estratégia baseada em ciência e personalização. Diferente de dietas restritivas, prioriza a redução de gordura com preservação ou ganho de massa muscular, melhora da saúde metabólica e equilíbrio hormonal. A procura cresceu com a maior conscientização sobre obesidade e seus impactos na longevidade.

Quando a reposição hormonal é indicada e quais os benefícios para homens e mulheres?

O tratamento médico indicado conforme sintomas e exames. Pode ser recomendada em casos de menopausa, andropausa sintomática ou deficiência hormonal. Quando bem acompanhada, contribui para melhora de energia, sono, humor, libido, composição corporal e saúde óssea.

Quais são os principais erros que as pessoas cometem ao tentar emagrecer ou melhorar a performance?

Buscar soluções rápidas, copiar protocolos da internet, focar apenas na balança e negligenciar sono e estresse comprometem resultados. Estratégia personalizada é fundamental.

O que precisa mudar culturalmente para que a longevidade saudável seja prioridade no Brasil?

É necessário sair da cultura reativa e fortalecer a prevenção, com acompanhamento regular e escolhas consistentes ao longo da vida.