SP Open retorna a São Paulo com troféu de Ara Vartanian e lista VIP de Lila Moraes

Lila Moraes marca presença à frente da lista de convidados do SP Open em São Paulo - Foto: Divulgação

Acontece em São Paulo, o SP Open, torneio WTA que retorna à cidade após 25 anos, entre 6 e 14 deste no Parque Villa-Lobos. No dia 10, a baiana Lila Moraes esteve à frente da lista de convidados do camarote VIP, convite do joalheiro Ara Vartanian, que também criou o troféu da edição. Inspirada no Marco Zero e na rosa dos ventos da Praça da Sé, a peça reflete a identidade paulistana. A escolha de Lila destaca o papel da comunicação estratégica em eventos que unem esporte, luxo e oportunidades de negócios.

Posse

Em uma cerimônia carregada de emoção no Auditório Samuel Celestino, Suely Temporal assumiu como a primeira mulher a presidir a Associação Bahiana de Imprensa em seus 95 anos. O momento ganhou toque especial com a apresentação da jovem Tainá Alencar, que cantou a “Ária de Narizinho”, mesma música que Suely interpretou em 1972. Diante de um público formado por jornalistas, autoridades e familiares, a solenidade contou ainda com homenagem à história da entidade, conduzida pelos jornalistas Camila Marinho e Luís Filipe Veloso. O presidente da Assembleia Geral, Antônio Walter Pinheiro, oficializou a posse e desejou sucesso à nova presidente.

Suely Temporal marca história ao assumir a presidência da Associação Bahiana de Imprensa | Foto: Marina Silva

Solidariedade

Na última sexta-feira, a residência de Claudia Smith e de Luciano Bahia recebeu um jantar beneficente em apoio à Associação Família Adota Família. O evento elegante reuniu convidados em um ambiente acolhedor, com gastronomia da Cantina Buoni Amicci, comandada por Patrícia Ramos. A decoração contou com flores de Rosinha Freaza e iluminação intimista de Gian Allata, criando atmosfera especial. O artista Marco Balena participou com a doação da renda da venda de uma obra, e a produção ficou a cargo de Luciana Brito Produções, que garantiu a organização impecável do evento.

Claudia Smith, Patrícia Seabra, Luciano Bahia e Lídia Menezes se reúnem no jantar beneficente da Família Adota Família | Foto: Divulgação

Trajetória

Mário Kertész celebrou o lançamento de sua autobiografia Riso—Choro (e tudo mais que vem no meio), cercado por familiares, amigos e figuras conhecidas da cena baiana. Com texto de apresentação assinado por Jânio de Freitas, a obra costura memórias íntimas e momentos decisivos da política local, incluindo sua ruptura com ACM e a eleição histórica de 1985. O livro marca o retorno de Kertész ao debate público sob nova perspectiva: agora como narrador de sua própria trajetória, entre bastidores, afetos e reviravoltas. O projeto levou 14 anos até ser finalizado e revela o olhar sensível de um personagem que viveu, e sobreviveu, aos embates do poder em Salvador.

Mário Kertész lança livro que reúne memórias pessoais | Foto: Divulgação

Inclusão

Hoje, o Instituto Casulo, na Pituba, promove um encontro sobre o Programa Educacional Individualizado (PEI), essencial para a aprendizagem de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento. A ação marca uma nova frente da instituição, voltada à inclusão escolar e à formação de profissionais da área. O evento é gratuito e tem vagas limitadas. Para a psicopedagoga Ingrid Freitas, idealizadora e responsável pela condução, é urgente criar pontes entre escola e equipe terapêutica para desenvolver estratégias reais de aprendizagem.

Psicopedagoga Ingrid Freitas lidera evento gratuito sobre inclusão escolar | Foto: Divulgação

Homenagem

A baiana Carla Batista e o mineiro Gustavo Nogueira, sócios do Restaurante Batuqui, em Cleveland (EUA) recriaram a fachada da Igreja do Senhor do Bonfim na recém-inaugurada unidade do estabelecimento. Foram usadas 30 mil fitinhas coloridas para homenagear a cultura brasileira no ano em que o casal celebra 10 anos do empreendimento que leva caipirinha, moqueca e feijoada para os EUA com alta aceitação pelo público local e celebridades.

Carla Batista e Gustavo Nogueira celebram a culinária e cultura brasileiras nos EUA | Foto: Harley Alves

Festa e corrida

Depois do sucesso de mais uma Festa da Advocacia, realizada no último dia 30, na Arena Fonte Nova, a Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia (CAAB) já trabalha na organização da próxima edição da Corrida da Advocacia, que será no dia 12 de outubro, com provas de 5 Km, 10 Km e 15 Km, no Parque dos Ventos na Boca do Rio. O presidente da CAAB, Maurício Leahy, comemora o êxito da festa, especialmente pela participação de advogadas e advogados, e agora espera a corrida para mais uma interação da classe em ritmo de promoção de saúde e bem-estar, através do esporte.

Maurício Leahy nos preparativos da Corrida da Advocacia | Foto: Divulgação

Infantil

No próximo dia 13, uma tarde de autógrafos na livraria do Cine Glauber Rocha, na Praça Castro Alves, marcará o lançamento de Era Só Sorte?, livro infantil de Elis Hatty Nobre e ilustrações de Pedro Nascimento.

Corrida

A tradicional Corrida de Rua do Yacht Clube da Bahia chega à sua 4ª edição com uma novidade: a inclusão do percurso de 15km. O evento, que acontece no dia 26 de outubro, com largada às 6h30, promete reunir corredores de diferentes níveis no estacionamento do Yacht, ponto de largada e chegada da prova. Até o ano passado, os atletas tinham como opções apenas as distâncias de 5km e 10km.

Feira da Cidade

Evento tradicional no calendário de Salvador, o “Vamos Ver o Pôr do Sol” volta a acontecer neste domingo com um show gratuito da banda Jammil e Uma Noites, a partir das 16h, e uma série de atrações na Ponta de Humaitá. Além da apresentação do grupo baiano, a Feira da Cidade vai realizar uma edição especial neste dia, reunindo empreendedores locais de áreas como gastronomia e moda, no ano em que o projeto está circulando cidades baianas comemorando os dez anos desde a estreia.

