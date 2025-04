Summit de Negócios Made in Bahia promete dias de intenso aprendizado e networking

Vivaldo Amaral, Roberto Sá Menezes e Carlos Falcão participam de almoço de lançamento - Foto: Divulgação

O Summit Made in Bahia 2025, que reunirá empresários e líderes do mercado baiano, contou com um lançamento no último dia 9, em um almoço no Bella Napoli. Dentre os participantes, o advogado Vivaldo Amaral, Roberto Sá Menezes, presidente do GACC-BA, e Carlos Falcão, presidente do grupo Business Bahia, responsável pelo Summit Made in Bahia 2025.

O evento é uma iniciativa do Grupo Business Bahia, como o primeiro “summit” de negócios do estado, e visa revolucionar o panorama empresarial da região, promovendo um espaço de encontro e colaboração entre os principais executivos e líderes empresariais.

Palestra

Sérgio Habib ministra palestra sobre ciências criminais e a atuação do advogado criminalista | Foto: Divulgação

O professor Sérgio Habib proferiu palestra sobre o panorama atual das ciências criminais e a atuação do advogado criminalista, em evento promovido pelo Centro de Estudos de Ciências Criminais Prof Raul Chaves, realizado no auditório da Congregação da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, da qual foi professor por mais de 30 anos ininterruptos. Entre os presentes, estudantes de Direito e professores daquela faculdade que comemora neste mês, 134 anos de fundação.

Cavalgada

Marília Fernandes é madrinha da Cavalgada da Lua, em Mundo Novo | Foto: Divulgação

Mundo Novo viveu um fim de semana memorável com a realização da Cavalgada da Lua, no último sábado. O evento, que reuniu cavaleiros e amazonas de toda a região, teve como madrinha a promotora Marília Fernandes e a empresária Najla Brasileiro. Na véspera, sexta-feira, convidados foram recebidos para uma elegante Noite na Toscana, embalada por um pocket show intimista com Mônica Sangalo e Tarcísio Sax, o rei do solinho. Festa bonita, animada e marcada pelo carinho das tradições sertanejas.

Movimento

A energia de Ricardo Koanuka e Adriana Nogueira em movimento | Foto: Divulgação

O movimento de sucesso do TEDx Praia do Forte 2025 reuniu mais de 100 líderes no último sábado para a geração de mudanças com propósito. Sob o comando do organizador Ricardo Koanuka e da jornalista Adriana Nogueira, o Ciclo de Palestras contou a apresentação de 10 speakers incríveis e uma plateia ávida por aprender com a experiência de cada palestrante. Uma iniciativa viabilizada com o incentivo de patrocínio do Grupo Empório, Mistura Contorno e Tivoli.

Nova Orla

A Prefeitura de Salvador assinou no dia 11 o contrato de concessão do Parque Urbano da Orla de Pituaçu, novo equipamento que irá oferecer um verdadeiro complexo de serviços, com qualidade de forma democrática e plural, incluindo atividades esportivas, culturais e de lazer, além de variadas opções gastronômicas. A solenidade contou com a presença do prefeito, Bruno Reis, da vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos; dos secretários municipais de Ordem Pública, Décio Martins, e de Infraestrutura e Obras Públicas, Luiz Carlos; dentre outros.

Cinema

O Museu de Arte da Bahia e a CIPÓ Comunicação Interativa, estreiam a exibição do documentário: Vitória - Um Corredor de Histórias, que conta com depoimentos marcantes de histórias de vida de trabalhadores da região da Vitória e debate a importância da democratização de espaços culturais. A estreia acontece hoje, às 16h, em única exibição no Circuito de Cinema - SALADEARTE, do Museu Geológico da Bahia, aberto ao público.

Exposição

A partir de hoje, a CAIXA Cultural Salvador abre as portas para a exposição Jayme Fygura: De Corpo e Alma, um tributo póstumo ao artista plástico, poeta e performer que marcou a cultura soteropolitana com sua estética singular e sua intensa vivência artística. Realizada pela Ernesto Bitencourt Galeria de Arte, com curadoria do artista e pesquisador Danillo Barata, a mostra reúne 50 obras inéditas e permanece em cartaz de 16 deste mês a 6 de julho.

Aniversários

Hoje (15): Luiz Cingolani, Maria Luíza Brandão, Sandra Geórgia Sampaio

Amanhã (16): Marita Novis Figueiredo

Entrevista com Rosenvaldo Costa Diretor Financeiro da indústria alimentícia São Braz

Qual a expectativa para a inauguração da primeira fábrica da São Braz fora da Paraíba?

É extremamente positiva. Estamos dando um passo estratégico para a expansão da marca, levando a qualidade e a tradição da São Braz a um público ainda mais amplo.

O que fez a São Braz escolher a Bahia para sediar a nova unidade?

A localização privilegiada do estado, com acesso facilitado a mercados-chave da região, a produção interna de insumos consolidada e a infraestrutura logística eficiente, foi um dos principais fatores que motivaram essa decisão.

A operação fabril pretende incorporar ingredientes ou receitas locais em seus produtos, valorizando a culinária baiana?

A São Braz tem um compromisso com a valorização da cultura e dos sabores regionais. Estamos atentos à cultura baiana, buscando participar de iniciativas que apoiam o talento do estado. Em breve teremos produtos inspirados no paladar regional, respeitando a tradição local e criando novas experiências para os consumidores .

Como você descreve a sua relação com o estado?

A Bahia sempre foi uma referência, seja como mercado consumidor, seja como um estado de grande riqueza cultural e econômica. Agora, com essa nova fase de nossa empresa, essa relação se fortalece ainda mais.

Qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar para os baianos neste momento de chegada da empresa ao estado?

Quero expressar nossa alegria e compromisso com a Bahia. Chegamos com o propósito de crescer junto com o estado, gerando empregos, investindo em qualidade e inovação e, acima de tudo, respeitando e valorizando a cultura local. A São Braz agora também é baiana, e queremos construir essa história ao lado de cada um de vocês.