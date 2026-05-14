JULY
Top of Mind Salvador premia marcas mais lembradas pelos consumidores
Coluna July desta quinta-feira, 14
A 31ª edição do Prêmio Top of Mind Salvador reuniu empresários, executivos e lideranças de grandes marcas baianas e nacionais na noite desta terça-feira (12), no Cerimonial Conceição da Praia, no Comércio. A premiação destacou as marcas mais lembradas espontaneamente pelos consumidores soteropolitanos, reforçando a força da conexão entre empresas e público.
Idealizado pela MKTConsult, o prêmio é baseado em pesquisa presencial conduzida pela Potencial Pesquisa & Informação e auditada pela Acta Consultores, garantindo credibilidade aos resultados. Segundo o CEO Ênio Carvalho, o reconhecimento exige consistência: não basta alcançar o topo, é preciso manter desempenho, atendimento e comunicação em alto nível.
A programação contou ainda com palestra de Fred Alecrim, que abordou inovação e longevidade empresarial, destacando o equilíbrio entre tradição e renovação como fator essencial para manter marcas relevantes, competitivas e em alta performance no mercado.