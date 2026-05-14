Top of Mind Salvador premia marcas mais lembradas pelos consumidores

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A 31ª edição do Prêmio Top of Mind Salvador reuniu empresários, executivos e lideranças de grandes marcas baianas e nacionais na noite desta terça-feira (12), no Cerimonial Conceição da Praia, no Comércio. A premiação destacou as marcas mais lembradas espontaneamente pelos consumidores soteropolitanos, reforçando a força da conexão entre empresas e público.

Idealizado pela MKTConsult, o prêmio é baseado em pesquisa presencial conduzida pela Potencial Pesquisa & Informação e auditada pela Acta Consultores, garantindo credibilidade aos resultados. Segundo o CEO Ênio Carvalho, o reconhecimento exige consistência: não basta alcançar o topo, é preciso manter desempenho, atendimento e comunicação em alto nível.

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A programação contou ainda com palestra de Fred Alecrim, que abordou inovação e longevidade empresarial, destacando o equilíbrio entre tradição e renovação como fator essencial para manter marcas relevantes, competitivas e em alta performance no mercado.

Enio Carvalho com Luciana Buck e Alécia Pereira (SEMDEC) | Foto: Sidney Haack | Divulgação

Han Yuhang e Pablo Toledo (BYD) | Foto: Sidney Haack | Divulgação

Lucas Oliveira, Luana Tourinho, Daniel Feitosa e Jarbas Estrela (Shell) | Foto: Sidney Haack | Divulgação

Luciana Villas Boas e Vitor Gonçalves (Premium Entretenimento) | Foto: Sidney Haack | Divulgação

Marta Lobo (CVC) e Zeca Martins (Potencial Pesquisa) | Foto: Sidney Haack | Divulgação

Patrícia Rubi (Indústria Anhembi) e Laura Passos (ABAP-BA) | Foto: Sidney Haack | Divulgação

Sander Moura (Diretor Unijorge) e Davino Pontual (Grupo Ilumno) | Foto: Sidney Haack | Divulgação

Daniel Sampaio (OR) | Foto: Sidney Haack | Divulgação

Roberta Dumet e Tatiane Piza (SDB) | Foto: Sidney Haack | Divulgação