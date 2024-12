Vera Pontes realiza a 33ª edição da Made in Bahia

Vera Pontes nos últimos preparativos da Made in Bahia - Foto: Divulgação

Inspirada nas tendências da arte popular brasileira, a produtora Vera Pontes vai realizar a 33ª edição da Made in Bahia, de 26 deste a 1° de dezembro, no Salão Pepe Otero do Clube Espanhol. Consolidada como uma das mais importantes e representativas feiras de moda do país, a feira trará diversas opções da moda alto Verão 2025 a preço de fábrica com expositores de todo o Brasil. Além disso, o público irá conferir desfiles diários, praça de alimentação, ambiente climatizado e estacionamento privativo.

Vera Pontes nos últimos preparativos da Made in Bahia | Foto: Divulgação

Solidária

A turma de amigas do Yacht Clube, em torno de cinquenta pessoas, já começou a celebrar o final de ano no Restaurante Veleiro, com um almoço solidário contemplando doações para os idosos do Lar Elizabeth do bairro de Roma. A confraternização foi bem animada, com sorteios de presentes, e durou até o belo pôr do sol na Baía de Todos-os-Santos. Presenças de Tânia Mara, Zoila Andrade, Priscila Nogueira, Regina Braga, Eliene Freitas, Bianca Freitas, Cecília Garrido, Cristina Valente, entre outras.

Amigas solidárias: Priscila Nogueira, Cristina Valente e Regina Braga | Foto: Divulgação

Diplomática

Lila Kunz e o cônsul Daniel Kunz marcaram presença representando a Bahia em um evento diplomático de grande relevância em Brasília. O encontro ocorreu entre os dias 20 e 22 e foi organizado pela embaixada da Suíça, reunindo cônsules honorários brasileiros e membros do corpo diplomático suíço para debater questões sociais, econômicas e políticas que moldaram 2024 e traçar novas estratégias para o próximo ano. O encontro anual é uma oportunidade única para refletir sobre os desafios enfrentados pelo Brasil e o cenário internacional.

Daniel e Lila Kunz, a embaixatriz, Enrica Battistutta, e o embaixador da Suíça, Pietro Lazzeri | Foto: Divulgação

Congresso

O médico hiperbarista Gabriel Mendes marcou presença no 56º Congresso Anual da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, realizado no Rio de Janeiro. O evento reuniu renomados especialistas e empresas do setor para discutir inovações e avanços na área. Durante o congresso, Gabriel teve a oportunidade de debater o crescente uso da oxigenoterapia hiperbárica na medicina esportiva. Entre os destaques, esteve sua interação com o ortopedista e especialista em Medicina Esportiva, Márcio Tannure.

Os médicos Gabriel Mendes e Márcio Tannure participam de congresso no Rio de Janeiro | Foto: Divulgação

Primavera

Verônica e Ademar Lemos estão curtindo momentos maravilhosos na África do Sul, onde foram para comemorar o aniversário dele, no último dia 21, ao lado do filho Adhemazinho Lemos e da sobrinha Clara Calumby, por sinal, a aniversariante de hoje, com o marido, Roberto, e as filhas Malu e Maria Eduarda. Estiveram em Cape Town, considerada uma das cidades mais lindas do mundo pela natureza exuberante e riqueza cultural invejável, fizeram um safári em Gondwana, e já seguiram para Joanesburgo, retornando amanhã para a terrinha. Dias inesquecíveis!

Ademar Lemos comemora nova idade na África do Sul | Foto: Divulgação

Meeting

A especialista em Harmonização Orofacial Manuela Coelho está de malas prontas para embarcar para Nova Iorque, onde será palestrante no 100º Congresso Greater NY Dental Meeting, entre 29 deste e 4 de dezembro. Manuela falará sobre “Tecnologias e o Rejuvenescimento Facial”. “É uma oportunidade única de expandir conhecimentos, compartilhar ideias inovadoras e aprender com especialistas de diversas partes do mundo”, conta.

Manuela se apresenta na 100ª edição de importante congresso em Nova Iorque | Foto: Divulgação

Literária

A convite de Ester Figueiredo, a estrategista literária e criadora do Método The Book Business, Dany Sakugawa, estará em Salvador neste final de semana. Dany será uma das palestrantes da Jornada Carreira Literária em Foco, evento promovido pelo Studio Palma em parceria com Goethe Institut. O encontro marcado para hoje vai reunir escritores, produtores culturais, curadores e influenciadores literários, revisores, ilustradores, livreiros e outros agentes do mercado da literatura.

Dany Sakugawa participa da Jornada Carreira Literária em Foco | Foto: Divulgação

Audiovisual

A banda Bragadá acaba de disponibilizar nas plataformas a segunda parte do audiovisual “DDD do Folião”, novo trabalho do grupo. Lucas Melo, cantor da banda, celebra o lançamento e tem participado muito ativamente em todos os passos do grupo, seja no aspecto musical, seja na estratégia de digital.

Natalina

No próximo dia 26, das 9h às 12h, e das 14h às 17h, como anualmente acontece, o Salão Paroquial da Igreja da Vitória acolherá o bazar natalino das ex-alunas Irmãs Doroteias e do grupo de costura da Paróquia da Vitória, com ideias de presentes para o Natal, com fins beneficentes.

Pôr de Jau

Nesse domingo, todos os caminhos vão levar para o público para o Pôr do Jau, na Chácara Baluarte. O evento, uma das festas mais aguardadas pelos soteropolitanos, começa a partir das 14h e promete uma energia inesquecível, além do lindo visual da Baía de Todos-os-Santos.

Aniversários

Hoje (23): Carlinhos Brown, Gracinha Bastos, Luiz Viana Queiroz, Claudia Batista Pereira Leite, Vinicius Luania, Kelsor Gonçalves Fernandes, Sun Sun

Amanhã (24): João Eça Pinheiro, Humberto Duder Peixoto, Suzana Perazzo Almeida, Silvio Tudela

Segunda (25): Rose Mary Azevedo, João Jorge Gattai Amado, Gina Dantas Suarez, Guga Isensee, Monique Mello, Augusto Moniz Barreto Lisboa, Chico Kertesz, Larissa Fialho