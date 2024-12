Villa Cherbele inaugura Capela Maestra em noite especial para convidados

Os anfitriões Ester e Fábio recebem convidados para noite especial - Foto: Roberto Luis

A Capela Maestra da Villa Cherbele, propriedade de Ester e Fábio Cheberle, foi inaugurada no último dia 6, tendo como promoter o destacado Nino Nogueira e apresentação do talentoso cantor italiano Andrea Borselli. O local fica situado em uma área de segurança militar, em Lauro de Freitas, com mais de 3.000 m² de exuberante paisagismo. Na ocasião, foram homenageados 12 casais que celebraram a renovação de votos, tendo Gilberto Vitória como mestre de cerimônia. Presentes: Sérgio Nunes, Virgínia Lomanto Carneiro, Rita Martins, Suzana Viana, Eliane Kruschewsky, Sônia Steele, Manuela Villas Boas, Marta Goes, Analaura Mascarenhas, Ana Chalub, Rita Magalhães, Laura Tanuri, dentre outros.

Expansão

A Bravo Caminhões e Ônibus, uma das maiores redes de concessionárias da Volkswagen Caminhões e Ônibus no Brasil, celebrou, no último dia 3, a inauguração da unidade em Muriaé (MG). A cerimônia contou com a presença do presidente do Grupo Luiz Mendonça, Luiz Mendonça Filho, da CEO da Bravo, Alessandra Lobo, e do diretor Comercial, Marcelo Cruz, além de empresários, autoridades e representantes dos setores agropecuário e têxtil.



Luiz Mendonça Filho, Alessandra Lobo e Marcelo Cruz na inauguração da loja em Muriaé | Foto: Divulgação

Primaverinha

Sophia Bacelar Sacramento Costa completou um aninho, no dia 4, e comemorou no último sábado, na casa dos vovós Mônica e Marcelo Sacramento, ao lado dos vovós paternos Mathilde e Itamar Costa. Nos braços dos pais, Juliana e Felipe, ela brincou plena com os amiguinhos e fez uma festa com seus amados bichos de pelúcia, em especial a cachorrinha Coquinha, da sua dinda Tais, que ao lado de Renan paparicaram a sobrinha afilhada. Toda a família comemorou com entusiasmo.

Sophia toda linda e feliz no seu aniversário de 1 aninho | Foto: Anna Tararam

Autógrafos

O lançamento do livro Edgard Matta: A vida de um jurista e a articulação com seu tempo, escrito por Alfredo Eurico Rodrigues Matta e Dorival Franco e Passos, no auditório do Tribunal de Justiça da Bahia reuniu grande número de profissionais do Direito e a fila da sessão de autógrafos serviu para o encontro dos irmãos Christiane Matta Bruni e Desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto, sobrinhos-netos do biografado.

Alfredo Eurico Rodrigues Matta, o desembargador Abelardo da Matta Neto e Christiane Bruni em dia de lançamento | Foto: Tarso Marketing

Método Jasper

A terapeuta ocupacional Adriana Balaguer, diretora da Navegar, assina a apresentação do livro Jasper - Um modelo para crianças com autismo. A obra ganhou versão inédita em português com selo da clínica baiana, que promoveu lançamento oficial em sua sede, na Pituba. A Navegar é a única instituição no Brasil certificada para a formação de especialistas em Jasper, método criado por Connie Casari, da Universidade da Califórnia.

Adriana Balaguer, diretora da Clínica Navegar, assina apresentação de livro | Foto: Divulgação

Enlace

Os advogados Anna Cajueiro e Michel Reis trocaram alianças em uma cerimônia realizada no Castelo Garcia D’Ávila, em Praia do Forte, no dia 6. A noiva usou um vestido Dani Messih. A celebração foi planejada pela assessoria de Indira Marru, a decoração por Mauricio Kurihara, o buffet do Mignon, e a tecnologia e os efeitos especiais da TD. A festa contou ainda com shows de Alexandre Peixe e Danniel Vieira. Presentes, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, irmão do noivo, ACM Neto, Ana Paula Matos, Isabela Suarez e o deputado Adolfo Menezes, entre outros.

Anna Cajueiro e Michel Reis celebram casamento no Castelo Garcia D’Ávila | Foto: Nelson Neto

Análise

A Fundação Lar Harmonia realizou o lançamento do livro Psicologia da Cura Espiritual: Uma visão junguiana. Escrito por Camila Novaes, psicóloga clínica, o livro apresenta uma análise, a partir do ponto de vista da psicologia analítica, dos princípios da terapêutica espírita kardecista e de suas práticas. Segundo Adenáuer Novaes, “a obra compara conceitos do espiritismo e da psicologia analítica sobre o que é o espírito, por exemplo”. Livro disponível na Livraria Harmonia ou pelo site www.livrariaharmonia.org.br.

Camila Novaes analisa princípios da terapêutica espírita kardecista em novo livro | Foto: Divulgação

Lançamento

O vocalista da banda Bragadá, Lucas Melo, lançou seu primeiro livro. Axé Music: Lado A, Lado B mergulha nos bastidores e na trajetória do ritmo, explorando os aspectos menos conhecidos da indústria musical, trazendo um olhar íntimo sobre os desafios e experiências que moldaram sua trajetória. “O público geralmente só conhece o que aparece na mídia, mas há um lado B cheio de histórias, lutas e aprendizados que tornam o artista quem ele é hoje”, explica o cantor.

Confra

Amanhã, a Associação Bahiana de Imprensa reúne diretoria e colaboradores para a sua confraternização de Natal, num coquetel no auditório Samuel Celestino. Durante o evento, os 13 colaboradores serão agraciados com presentes e ouvirão a mensagem do presidente, Ernesto Marques. Já no dia 14, a entidade lança a sexta edição da revista "Memória da Imprensa", com artigos e entrevistas de profissionais do mercado local.

Diamante

No próximo dia 16, em Serrinha, Júlia e Antônio Ishmael estarão festejando, cercados pelo carinho da grande família e amigos, 60 anos de uma feliz e abençoada união, ou Bodas de Diamante. Parabéns, felicidades!

Aniversários

Hoje (10): Kátia Lisboa, Iraci Grimaldi, Leonardo Pereira, Ibea Menezes.

Segunda (11): Amador Moura Júnior, Tânia Motta Moniz Barreto, Jony Torres