Vinicius Rosaneli celebra momento da carreira na Acervo Galeria de Arte

O arquiteto Vinicius Rosaneli escolheu a Acervo Galeria de Arte, no Caminho das Árvores, para celebrar, no dia 18, a consolidação e sucesso dos projetos realizados na capital baiana, São Paulo e Minas Gerais. O encontro reafirma o seu nome no cenário da arquitetura nacional. Entre seus projetos mais recentes está o do restaurante Morea, do Grupo Soho, no Horto Florestal. Karine Queiroz, à frente do grupo, inclusive, foi uma das que prestigiou a noite especial, ao lado do marido, Max Heindl.

Fabiana Freitas é formada em Administração de Empresas, com pós-graduação em Logística e Gestão Integrada e MBA em Gestão por Processos. Descobriu a paixão por Gestão por Processos e se especializou. Atuando como consultora, adquiriu uma visão ampla e estratégica do mundo corporativo. Movida por novos desafios, aceitou, há dois meses, a posição de diretora de processos e eficiência em um hospital em Fortaleza. Nessa função, lidera diversos projetos inovadores e tais iniciativas têm como objetivo enfrentar os desafios de 2025.

A médica residente em Medicina Intensiva Marina Prietto comemorou seu aniversário reunindo dezenas de amigos, em uma festa que começou no início da tarde e se estendeu madrugada adentro. Ao lado da sua mãe, a jornalista e empresária Cinthya Medeiros, Marina celebrou a mudança de idade ao lado de muitos colegas de profissão e de familiares que vieram do Rio Grande do Sul para o evento e ainda curtir Salvador no Natal e Ano Novo. A animação da festa foi garantida pela apresentação de duas bandas, que não deixaram ninguém ficar parado.

Na última semana, a querida Kátia Maia, mãe do jornalista Robert Batalha, do empresário Charles Batalha e do publicitário Leonardo Maia, se reuniu com familiares e amigos para comemorar seus 70 anos; uma vida dedicada à solidariedade, ao amor e à generosidade, celebrados com estilo e alegria, característica marcantes da sexagenária.

O diretor do Balé Folclórico da Bahia, Vavá Botelho, anuncia que estão de malas prontas para uma longa turnê no continente-mãe da humanidade, a África. “Nossa fonte maior de inspiração e é pra lá que partimos no dia 2 de janeiro". E em fevereiro retomam as filmagens do documentário Direto ao Coração, com direção da atriz Glória Pires, "graças ao fundamental patrocínio da Gran Services, empresa baiana e de baianos que acreditam em nossa história", completa.

O documentário Irará: Entre Sabores e Saberes é uma rica produção que não só celebra as manifestações culturais daquele município baiano, mas também reforça a importância da preservação e valorização dos saberes ancestrais, garantindo que as futuras gerações conheçam e respeitem suas raízes culturais. Com direção de produção da fotógrafa Lucy Anunciação, foi lançado oficialmente no dia 20, na Câmara de Vereadores de Irará. O doc destaca aspectos essenciais da cultura local, como gastronomia, capoeira, cerâmica, artesanato, literatura, entre outros, promovendo a memória e compartilhando o legado cultural com o mundo.

Celebrando 40 anos de poesia, Taurino Araújo apresenta uma obra com paisagens líricas que vão do átomo ao sertão e ao cosmo desafiando os limites da percepção, com rigor filosófico e estético dignos de um semiólogo da alma. Maria Solange Alves de Souza Paula é a bibliotecária responsável pela obra.

A psicóloga Iana M. Diniz estreia como escritora com o lançamento de "Quantas vezes você já tentou mudar esse ano?", pela editora SobreGentes.

Por que o autoconhecimento é tão importante para lidar com mudanças, especialmente em momentos como o fim do ano?

Vivemos sem questionar a maior parte do que nos acontece, encaixamos os acontecimentos em moldes pré-estabelecidos e vamos no automático. Lá na frente, percebemos que não estamos tão felizes e que não conseguimos conquistar tudo que desejamos. Aí, os modelos pré-estabelecidos não consolam mais e precisamos tomar decisões que mudem o rumo da nossa vida. Isso acontece muito, especialmente no fim do ano, quando estamos em um clima de finalização de ciclo e de esperança com um novo. Mas se você não compreender o que te levou aos comportamentos antigos, essa esperança e ânimo passam e você volta a repetir os mesmos comportamentos.

Que conselho você daria para quem quer começar o ano com mais propósito e auto conexão?

Invista em autoconhecimento. Existem inúmeras ferramentas para se conhecer melhor. Você pode começar aprendendo a ficar sozinho em sua própria companhia, ouvir o seu silêncio, aprender a observar a sua mente e os pensamentos que passam por você o tempo todo.

Que mudanças importantes você passou em sua vida que reforçaram sua crença no poder do autoconhecimento?

Quando minha filha nasceu, logo depois, começou a pandemia do Covid-19 e me separei. Foram mudanças tão profundas, que entrei em depressão. Busquei ajuda médica e terapia e nesse lugar de sofrimento, compreendi melhor como me reerguer de uma dor e transformar a vida.

Como lidar com o sentimento de frustração ao não atingir todas as metas estabelecidas?

Aprendendo a ser acolhedor consigo mesmo e fazendo uma autoavaliação honesta do que realmente se é capaz de fazer.

Qual mensagem você espera que seus leitores levem para suas vidas ao final do livro?

Espero que eles façam a mudança acontecer neles mesmos, que aprendam a se acolher e compreender melhor a natureza humana.