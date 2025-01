Wine Lovers retorna essa semana a Praia do Forte com 2ª edição no Castelo Garcia D’Ávila

Michel Cohen e Guiga Sampaio, sócios da Agência Diva - Foto: Divulgação

A Praia do Forte se prepara para mais uma edição da Wine Lovers, festa que une vinhos selecionados e boa música em um cenário deslumbrante. A segunda edição do evento no Litoral Norte acontece no próximo sábado, a partir das 17h, no histórico Castelo Garcia D’Ávila, tendo como atrações os shows completos de Jau e Alexandre Peixe, além do DJ Gringo. “A festa favorita do público vai desembarcar mais uma vez no paraíso, na estação mais quente e preferida do ano. A Wine Lovers chegou a Praia do Forte desde o ano passado e segue fazendo sucesso com o público. Com certeza, será mais uma experiência incrível para degustar diferentes rótulos de vinhos e ouvir boa música”, comentam os sócios Michel Cohen e Guiga Sampaio, da Agência Diva.

Michel Cohen e Guiga Sampaio, sócios da Agência Diva | Foto: Divulgação

Nomeação

O advogado criminalista Jonata Wiliam e a assessora jurídica Thaís Salles foram nomeados presidente e vice-presidenta, respectivamente, do Instituto Baiano de Direito Processual Penal para o biênio 2025/2026. A eleição, homologada em assembleia virtual na última sexta-feira, também elegeu a advogada Carolina Peixoto como diretora tesoureira, o advogado Gustavo Brito como secretário geral e o assessor do Ministério Público Federal, Misael França, como secretário adjunto.

Criminalistas Jonata Wiliam e Thaís Salles assumem gestão do IBADPP | Foto: Divulgação

Bonfim do Amado

No dia 16, a partir das 14h, o premiado Restaurante Amado recebe mais uma edição do Bonfim do Amado, evento realizado pela Oquei Entretenimento que celebra a fé e a cultura baiana durante a Lavagem do Bonfim. Com buffet de feijoada e shows de Márcia Freire, Batifun e MudeideNome, a festa une gastronomia, música e tradição em um cenário deslumbrante, proporcionando uma experiência inesquecível.

Ricardo e Rafael Cal realizam mais uma edição do Bonfim do Amado | Foto: Divulgação

Novena

Acontece no dia 9, a Novena do Senhor do Bonfim, iniciando as comemorações pelos 280 de existência Basílica da Colina Sagrada. O juiz da festa é o empresário Luiz Mendonça e a programação, elaborada pelo juiz presidente da Irmandade, Marcelo Sacramento, com o Padre Édson, assegura o brilhantismo dos festejos. O benemérito, Nelson José de Carvalho, e a devota estatutária, Analuzia Moscoso, afirmam que reinará nas cerimônias a energia do secular evento, a beleza das celebrações e muita fé. Personalidades serão homenageadas no decorrer da Novena, a exemplo do almirante Cambra, comandante da 6ª RM; cel Coutinho, comandante da PM; cel Guimarães e o secretário de segurnaça, Marcelo Werner, dentre outras autoridades.

Comendador Nelson José de Carvalho e a Analuzia Moscoso, da Irmandade do Bomfim | Foto: Divulgação

Despedida de solteira

No último sábado, aconteceu a despedida de solteira de Rafaela Bahia, futura senhora Leonardo Queiroz Araújo. A festa aconteceu no salão de festa da noiva, no Pituba Ville, no Ed. Citá de Roma, e foi organizada com muito carinho pelas amigas e colegas de infância, do Colégio Anchieta, de Rafaela. A brincadeira rolou solta com direito a perguntas e respostas feita aos noivos, com quase 100 % de acerto. Entre as mais emocionadas estavam Ana Cláudia Queiroz, mãe do noivo, por estar casando seu segundo filho, a mãe da noiva, a psicóloga, Patrícia Bahia, e sua avó, Iara Bahia. Foi uma tarde abençoada, onde os familiares e amigas do casal celebraram a felicidade do par.

Rafaela ladeada pela sogra, Ana Cláudia e a mãe Patrícia em dia de festa | Foto: Divulgação

Folia

Os sócios do Grupo Quero Abadá, Vitor Hugo Prata, Vitor Villas Bôas e Arthur Grec, iniciam o ano com o pé direito e os preparativos para o Carnaval de Salvador a todo vapor, para oferecer as melhores experiências em blocos e camarotes da maior festa de rua do mundo. Neste ano, a Quero Abadá terá novos pontos físicos de vendas, além do Shopping Paralela, aeroporto e Porto Salvador. No site e na loja física no Paralela as vendas já estão abertas.

Vitor Hugo Prata, Vitor Villas Bôas e Arthur Grec anunciam novidades para o Carnaval | Foto: Divulgação

Novidade

Os sócios Lucas Milani, Helio Lemos e André Leão, à frente da Balneário Home, que une mercado de decoração e utilidades domésticas, inauguraram a primeira unidade da marca em Praia do Forte. A loja tem projeto assinado pelo arquiteto Flávio Moura e combina elegância e funcionalidade, com foco em oferecer produtos que unem inovação, estilo e praticidade, tornando-se referência para diversos ambientes.

André Leão, Helio Lemos e Lucas Milani inauguram a Balneário Home em PF | Foto: Divulgação

Alfazema

Nasceu, no dia 3, no hospital Aliança Star, aos cuidados do médico José Carlos de Jesus Gaspar, o fofísssimo Henrique Gomes Isensee, primeiro filho de André Isensee de Souza e Maria Rita Gomes Clementino. Felizes com a chegada do novo netinho, os avós maternos, Márcia M. Gomes Clementino e Adalberto Campinho Clementino, e os paternos, Carmen Silvia Ferreira Isensee e Antônio Alves de Souza.

Magia

No próximo dia 19, o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) será palco de uma celebração histórica da música brasileira. O cantor e compositor Luiz Caldas apresentará, a partir das 16h, um show especial em comemoração aos 40 anos do lançamento de “Magia”, álbum que revolucionou a música baiana e deu origem ao movimento que ficou conhecido como Axé Music.

Espetáculo

O verão de 2025 começa em alta com o retorno triunfal de Los Catedrásticos. Desde 1989, o icônico grupo baiano conquistou o público com espetáculos sempre marcados por grande sucesso, e agora está de volta com uma nova montagem, intitulada Macetando o Apocalipse, para divertir, provocar reflexões e arrancar muitas risadas. A estreia será dia 16, às 20h, marcando o início de uma temporada que promete ser inesquecível. As apresentações regulares acontecerão todas as quintas e sextas-feiras, às 20h, até 21 de fevereiro, sempre no Teatro Módulo.

Aniversários

Hoje (07): Regina Weckerle, Walter Pinheiro Filho

Amanhã (08): Cristina Castro Barbosa, Ivan da Silva Barroso, Ana Moraes Ferraz, Pio Medrado, Luciana Medeiros, Daniela Bacellar, Marcelo Leitte, Karla Barnuevo, Vinícius Maia Tawil Alcuri Campos