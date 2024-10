A AtlasIntel carimba o que se diz de Feira: a disputa é jogo trincado

- Foto: Prefeitura de Feira de Santana

A pesquisa AtlasIntel ontem divulgada por A TARDE carimba o que já diziam, a disputa 2024 na Princesa do Sertão é trincada e ninguém (de fora do jogo) arrisca apontar um favorito. Ela dá Zé Ronaldo (UB) com 50,7% das intenções de voto contra 45% de Zé Neto (PT).

Lá atrás, as pesquisas apontavam Ronaldo com folgada vantagem, mas fica claro que Zé Neto vem crescendo. A aferição da própria AtlasIntel divulgada em abril mostra que a evolução dos fatos não ocorreram como os ronaldistas projetavam.

Na anterior, deu 39,3% para Ronaldo e 36,5% para Zé Neto com uma ressalva. Em abril, o deputado Pablo Roberto (PSDB) ainda estava no páreo e apareceu com 11,3%. O deputado federal Capitão Alden (PL) também, saiu 5,6%. Pablo virou o vice de Ronaldo e Alden desistiu e o apoia, mas pelo resultado de agora os votos bandearam para os dois lados.

Na reta final — Em tese Pablo e Alden engordariam o eleitorado de Ronaldo, mas a polarização entre os dois, com a campanha intensa e fervente dos dois lados configura o cenário da imprevisibilidade.

Contabilizando os apoios, o jogo se equilibra. Ronaldo tem a força da popularidade que amealhou ao longo da vida, vencendo pessoalmente quatro vezes e outras duas apoiando (Tarcízio Pimenta e Colbert Martins) e a máquina da Prefeitura. Zé Neto tem o ostensivo apoio de Jerônimo, Lula e cia. Comparando as duas pesquisas, a de abril e a de agora, nota-se que os dois cresceram. O jogo é trincado e a reta de chegada é que vai definir.

Colaborou: Marcos Vinicius

Tiago Dias, o vaqueiro que como prefeito se deu mal com a boiada

Tiago Dias (PCdoB), o prefeito de Jacobina que em 2020 chamou a atenção do Brasil por ir tomar posse trajado de vaqueiro, com chapéu de couro e tudo, chega em 2024 tentando a reeleição numa situação política penosa. Ele, que em 2020 desbancou o prefeito Luciano da Locar (DEM), hoje acumula altos índices de rejeição.

Mariana Oliveira, que em 2020 disputou a prefeitura pelo PT e ficou em 3º, e mudou para o PSB por conta da criação da Federação PT-PCdoB-PV, agora tem as bençãos de Jerônimo, que amanhã vai lá apoiá-la, deixando Tiago no canto.

O pessoal ligado a Luciano migrou para Valnice Castro, do PMB, que lidera as pesquisas. Ou seja, os governistas não têm lá um cenário tão animador. Ontem, abordado sobre o assunto, o deputado Bobô, que é do PCdoB e de Senhor do Bonfim, reagiu assim:

— Não acompanho Jacobina, mas também fiquei surpreso.

Bandeiras na casa proibida

Acatando pedido do MP, o juiz da 44ª Zona Eleitoral, que abrange Inhambupe, Sátiro Dias e Aporá, proibiu que bandeiras de candidatos sejam colocadas nas portas das casas.

Em comícios e passeatas, pode. Embora alguns candidatos tenham esperneado, a suspeita que motivou o MP é a de que tem gente recebendo dinheiro para escancarar as portas de casa para as bandeiras.

Entidades querem anular Comenda de Silas Malafaia

Nada menos que 87 organizações de movimentos sociais assinaram uma carta encaminhada esta semana para a mesa diretora da Assembleia da Bahia pedindo a anulação da Comenda 2 de Julho para o Pastor Silas Malafaia, conforme publicado semana passada no Diário Oficial do Legislativo, em data ainda a ser definida.

A Comenda foi aprovada em 2023 e estava engavetada. Como tais homenagens têm que passar pelo crivo da mesa diretora, semana passada, com a grande maioria dos deputados ausentes, passou.

Sílvio Lacerda, advogado do PT, sintetiza a reação.

— A Comenda que simboliza a independência do Brasil não pode ser concedida a quem dissemina o ódio e a intolerância.