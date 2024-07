A esquerda, a direita e a moral no entorno de Geraldo. Quem perdeu

- Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Geraldo Jr. (MDB), o candidato governista à Prefeitura de Salvador, entrou no olho do furacão quando Geddel cobrou a união da esquerda no entorno de Jerônimo, para a candidatura dele.

O deputado Hilton Coelho (PSOL), tomou as dores do caso e perguntou ‘quem é Geddel, o homem da mala’, para cobrar moral. Geddel, por seu turno, o chamou de falso moralista. Na réplica, Hilton o desafiou a apontar qualquer ato ilícito por ele cometido.

É nesse cenário que o leitor Reinaldo Mineiro, da Liberdade, estudante de jornalismo, pergunta: que lição tirar de um tiroteio desses?

Donos da moral—Duas coisas a pontuar:

1 — Hilton pode até ter conduta pessoal ilibada, mas como deputado vota 100% contra tudo que o governo manda, o que sugere que ele está 100% certo e o governo 100% errado.

2 —Hilton evoca a moralidade para a esquerda, a mesma coisa que Bolsonaro, na extrema direita, sempre fez.

Meu preclaro, em quase 40 anos vivendo como jornalista de política, convivemos com gente de centro, de direita e de esquerda e descobrimos com facilidade que tem gente séria no centro, na direita e na esquerda, e corruptos e equivocados em geral nas três bandas.

A questão é que na política, quando você quer chegar na frente em termos de votos, quem é o bom, é o mais honesto? Bom é quem vota em você, de forma que todos têm sua banda boa e banda suspeita.

Na política, moral todos dizem ter. O povo acha o inverso.

Colaborou: Marcos Vinicius

No histórico das disputas em Salvador o governo nunca uniu

Em uma olhadinha no histórico da era do PT no poder na Bahia tendo como foco as disputas em Salvador, se vê que a primeira tentativa de união total é agora em 2024, com Geraldo.

Em 2008, os candidatos apoiados por Jaques Wagner, o governador, foram João Henrique (PMDB), que se reelegeu, Walter Pinheiro (PT), que foi com ele ao 2º turno e também Antonio Imbassahy (PSDB).

Em 2012, ACM Neto (DEM) ganhou no 2º turno contra Nelson Pelegrino (PT), mas no 1º turno o governo tinha também Márcio Marinho (PRB) e Mário Kertész (PMDB).

Em 2016 Neto se reelegeu no 1º turno, enquanto o governo tinha Alice Portugal (PCdoB) e Cláudio Silva (PP). Em 2020 Bruno Reis (DEM) venceu no 1º turno um jogo com outros nove candidatos, entre eles os governistas Marjor Denice (PT), Olívia Santana (PCdoB), Sargento Isidório (Avante) e Bacelar (Rede).

Feira: agora o contorno sai

A banda leste do anel do contorno de Feira de Santana, a área mais problemática no trânsito que é numa via federal por dentro da cidade, obra prometida por Lula, é mote para o time do deputado Zé Neto (PT), pré-candidato a prefeito, tirar proveito.

Hoje (10h) o projeto executivo será apresentado a todos no Hotel Acalanto (Capuchinhos). Dê no que der, o consenso é o de que obra, já no PAC, agora vai.

Valença: caldeiras da CVI travaram toda a cidade

A Companhia Valença Industrial (CVI), a mais antiga indústria têxtil da América Latina, viu chegar em Valença, na manhã de anteontem cedinho, as quatro novas caldeiras que encomendou. Na entrada da cidade, no bairro do Pitanga, pararam e lá ficaram até as 18h para chegar no destino final, a indústria, com menos problemas possíveis

Foi um horror. As carretas, pesando 110 toneladas cada, quebraram passeios, semáforos e derrubaram fios, o que só não foi pior porque populares subiram em postes para suspender a fiação. Após quatro horas fecharam o percurso de 2,5 km pela via urbana já bagunçada normalmente, desta vez também palco de monumentais engarrafamentos.