A fusão entre Jacu e Beija Flor dá boa sacudida em Santo Antônio

Santo Antônio de Jesus, a capital comercial da banda sul do Recôncavo e conexões com o Vale do Jiquiriçá, vivencia uma sacolejo político daqueles dignos de enredo para uma obra literária.

Lá, a tradição na política é o eterno duelo entre Jacu e Beija Flor. Em 2020, o empresário Genival Deolino (PSDB), com apoio do Beija Flor, derrotou o prefeito Jacu Rogério Andrade (PSD), hoje deputado estadual. Agora, o médico e ex-prefeito Euvaldo Rosa (PSD), pelo Jacu, selou acordo com o ex-prefeito Humberto Leite, líder histórico do Beija Flor. Soou como uma bomba.

Vai colar o casamento Jacu Flor? Jornalistas que trabalham na área dizem que é um cenário complicado. E só quem ganha com isso é Genival, que em 2020 foi eleito com apoio do Beija Flor Humberto, mas rompeu e ficou correndo por fora do rolê.

Histórico —Genival experimentou altos índices de reprovação no começo do mandato enquanto Euvaldo Rosa vinha liderando todas as pesquisas. Mas o prefeito começou a reagir, e nas pesquisas o jogo já estava quase trincado.

O deputado Alan Sanches (UB), aliado de Genival, antes já vinha cantando: ‘Vamos ganhar lá. No começo do ano era 40 contra 10%, subimos para 20%, depois para 30 já quase passando’.

Ou seja, enquanto o prefeito acertou o pé, o adversário descarrilhou. Dizem lá que Rogério Andrade, em nome dos 18 mil votos que obteve em 2022 como deputado, queria ser candidato, não deu, chamou Humberto para Euvaldo e formou o furdunço.

Colaborou: Marcos Vinicius

De Utinga ao cacau, a falta de segurança é sempre crescente

Depois que duas mulheres e um homem sairam baleadas na feira de Utinga, na última segunda, Joyuson Vieira (PSB), prefeito, ficou à beira de um ataque de nervos. Ele diz que apesar dos esforços do município, cedendo prédios e dinheiro, a delegacia está sem delegado e a Cia da PM opera com pouca gente.

A questão é que a queixa de Joyuson não é única, pelo contrário, nos quatro cantos da Bahia a situação é similar.

Na região do cacau, por exemplo, agora em agosto vai começar a safra e a preocupação entre produtores é grande. Com os problemas entre os países produtores na África, mais em Gana e Costa do Marfim, o preço cá subiu e as preocupações também.

O deputado Patrick Lopes (Avante), que foi prefeito de Jitaúna e é produtor lá, diz que ano passado o transporte do produto tinha que ter escolta e agora tende a ser pior.

Setores listam entraves

As lideranças empresariais da Bahia (Carlos Henrique Passos, da Fieb; Humberto Oliveira, da Faeb; Kelson Fernandes, da Fecomércio; e Décio Barros, da Fetrabrase, vão entregar segunda (8h30) a Agenda do Setor Produtivo aos candidatos ou pré a prefeito de Salvador.

A tal agenda lista os entraves para os diversos setores empreenderem na capital baiana e dá soluções para a elaboração de políticas públicas para encarar os casos.

Guido Filho, uma exposição fotográfica com tic artístico

Advogado de ofício, com 38 anos de estrada, Guido Magalhães Filho, o Guidinho, sempre externou uma paixão particular, a fotografia. Ele pinçou 25 das milhares de fotografias que fez nos últimos 7 anos e de amanhã até 26 de agosto faz sua primeira exposição, no escritório Magalhães Advogacia, na Vila Dolinda, Rua Conselheiro Ferraz, em Valença, com o nome de Cais.

— Cais é mais que um lugar físico, é o reflexo da transitoriedade da vida humana, das chegadas e partidas, também lugar de encontros e despedidas, onde a vida mostra seu fluxo.

A curadoria do projeto é de Renan Benedito, fotógrafo, com participações em exposições no Museu de Arte Moderna da Bahia e SP-Arte.