A indústria bota o foco no futuro. O rumo é jogo limpo na natureza

Se dúvidas ainda houvesse de que os humores do clima planetário mudaram, a tragédia do Rio Grande do Sul ironicamente bateu o carimbo: é líquido e certo. Com um detalhe. Os sinais de que a falta de respeito com a natureza cobra a conta são muitos e o melhor: nossas cabeças pensantes estão ligadas.

Num papo com Carlos Henrique Passos, o presidente da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), fica claro que esse é o tom da reza em todos os segmentos industriais.

— Sem dúvida, o rumo é esse. Nós temos enorme potencial para produzir o hidrogênio verde com energia limpa, o que nos livra do lado prejudicial do carbono. E 93% da energia que produzimos (hidrelétrica inclusa), mais com a solar e a eólica, é renovável, é limpa.

Cimatec do Sertão — Carlos Passos cita que a questão da produção do hidrogênio verde é que exige muita energia. E nós estamos em franca expansão. Ele cita o Cimatec do Sertão, em Conceição do Coité, já em fase de implantação, que vai aproveitar 100% do sisal.

Carlos Passos dá um volteio no passado para mirar o futuro. Lá atrás, Rômulo Almeida fez o Polo Petroquímico de Camaçari, que hoje vai oferecer a expertise química e a água suja de lá, como depois a Fieb, com José de Freitas Mascarenhas criou o Cimatec, que agora produz pesquisas químicas e tecnológicas para tocar os projetos.

Gargalos — O cenário positivo, segundo Carlos Passos, tem alguns gargalos em três pontas, na educação, na infraestrutura e no mercado.

— Educação é um problema na Bahia. Temos que melhorar o nível, falta mão de obra por despreparo. Queremos chegar em 2030 com 80% dos alunos formados no tempo certo. Hoje, apenas Dom Macedo Costa atinge esse nível. Grande parte chega a 50%, mas 255 municípios estão abaixo, que é igual a zero.

O caminho do ajuste é longo. Na infraestrutura há problemas nas rodovias, espinha dorsal, ferrovias, portos e aeroportos. E o mercado se prejudica. Mas adiante falamos disso.

