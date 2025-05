A morte do Papa no fogo da política, com os bolsonaristas no ataque

Papa Francisco - Foto: Filippo MONTEFORTE | AFP

Política e religião sempre caminharam imbricados, e a própria Igreja Católica é o exemplo maior disso. Por aí, não seria a morte do Papa Francisco, que sempre marcou a sua trajetória pela defesa dos mais fracos e oprimidos, que seria diferente.

Assim é que Javier Milei, o presidente da Argentina e conterrâneo do Papa, também um arauto da extrema direita, disse simplesmente que ‘Ele (o Papa) é um enviado do diabo’. E Francisco dizia que na Argentina, a terra dele (referindo-se a Milei), ‘Invés de justiça social, spray de pimenta’.

Claro que o Papa falava para além dos altares. E também por aí o governo de Israel mandou condolências com a morte dele, e depois as retirou, algo nunca visto. Por quê? O Papa Francisco condenava o genocídio que o governo de Israel pratica contra o povo palestino em Gaza.

Bolsonaristas – Claro que alguns bolsonaristas pegaram a ponga. Mariana Lescano (Progressistas), vereadora em Porto Alegre, disse que a morte do Papa era uma ‘limpeza espiritual’.

Já o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO), publicou nas redes o rosto do ministro Alexandre de Moraes, do STF, o inimigo número um dos bolsonaristas, no Vaticano como se fosse Papa. Ambos foram criticados pelos próprios bolsonaristas.

Mas, a julgar pelos exemplos deixados por Francisco, estão todos perdoados. Em 2021 o ex-deputado estadual paulista Fred D’Ávila o chamou, e Dom Orlando Brandes, Bispo de Aparecida, de ‘safados e vagabundos’. Francisco o perdoou.

A Comissão de Agricultura da Alba não funciona. E causa rebu

Após completar a terceira semana tentando reunir a Comissão de Agricultura da Alba, sem sucesso, sempre por falta de quórum, o deputado José de Arimatéia (Republicanos), o presidente, mais uma vez desabafou:

– Vou levar o caso para a presidência da Alba. Temos pautas importantes para discutir. Não consigo entender.

Nos bastidores, outro tititi. A deputada Fátima Nunes (PT), que se elegeu vice-presidente da Alba, integra a Comissão de Agricultura, mas está no time dos que não aparecem, e o deputado Raimundinho da Jr (PL) disse que aceita de bom grado.

E Fátima quer sair?

– De querer eu não quero, mas como aqui na Casa tudo é diálogo, vamos nos reunir para saber qual é a vontade da bancada.

Fica para ser resolvido na semana que vem. Mesmo Arimatéia esperneando, é o jeito.

Jerônimo e Zé Ronaldo, a folia na política feirense

Sheila Lemos (UB), prefeita de Vitória da Conquista, teve audiência com Jerônimo sexta passada, levada pelo ex-deputado Ronaldo Carletto. Pelo menos em termos midiáticos, foi tudo muito discreto, mas ontem Jerônimo recebeu Zé Ronaldo (UB), prefeito de Feira de Santana, que foi receber a ajuda para a micareta (além de segurança e saúde mais

R$ 3 milhões de um orçamento de R$ 20 milhões), e o alarido foi tão grande que segundo jornalistas feirenses provocou uma folia política em nome da folia micaretesca.

– Ninguém faz nada sozinho.

A explicação aí foi de Ronaldo. A micareta vai do dia 1º ao dia 4 próximos.

E os Magalhães viram feirenses

Não é só ACM Neto que vai ser homenageado no dia 8 pela Câmara de Feira de Santana. Também o pai, Antonio Carlos Magalhães Júnior, e o avó, Antonio Carlos Magalhães, conforme o convite distribuído pelo vereador Luis Augusto de Jesus, o Lulinha (UB).

Neto receberá o título e a Comenda Maria Quitéria, mas ACM (in memorian) e ACM Júnior receberão o título de cidadania. Ou seja, a família Magalhães vai virar feirense.

REGISTROS

Joaquim Neto 1

Apesar de uma semana em clima sorumbático, com a ressaca da Semana Santa seguida da morte do Papa Francisco, a entrega da Comenda 2 de Julho ao médico Joaquim Neto, ex-prefeito de Sátiro Dias e também de Alagoinhas, foi bastante concorrida ontem na Alba.

Joaquim Neto 2

A deputada Ludmila Fiscina (PSD) é esposa de Joaquim, mas a iniciativa da homenagem foi do deputado Alex da Piatã. Entre os presentes ontem estavam também Jonival Lucas, chefe da Casa Civil do governo, e Gustavo Carmo (PSD), atual prefeito de Alagoinhas, de quem é amigo e aliado.

Ivana e Nal

Dizem no oeste baiano que avançam as relações políticas entre a deputada Ivana Bastos (PSD), presidente da Alba, e Nal Azevedo (Avante), prefeito de Guanambi. Ele era vice de Nilo Coelho, assumiu quando este renunciou e ano passado se reelegeu.

Matinha dos Pretos

O bucólico povoado de Matinha dos Pretos, em Feira de Santana, uma comunidade quilombola, realiza domingo a Primeira Caminhada Ecológica, que tem roteiro rural, ecológico e histórico, com visita à 1ª Igreja Quilombola do Brasil.