A PM completa 200 anos. E marca a data com sessão especial e livro

- Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

O site da PM baiana que vinha fazendo contagem regressiva para chegar a 17 de fevereiro de 2025, quando completaria 200 anos ontem cravou: Nosso bicentenário está próximo: faltam 00 dias, 00 horas, 00 minutos e 00 segundos.

A data, que já vinha sendo celebrada por todas as unidades da corporação nos últimos dias, chegou ao ponto principal ontem, em solenidade no Quartel dos Aflitos e quinta-feira (10h) a Alba realiza sessão especial, proposta do deputado Adolfo Menezes (PSD), presidente afastado.

O comandante, coronel Paulo Coutinho, disse que a data é mesmo muito especial:

– Chegamos ao bicentenário com uma corporação forte e respeitada por toda a sociedade. É um privilégio celebrar essas duas centúrias na condição de Comandante Geral desta Força Invicta, altaneira na fé e no ideal.

Museu –Os 200 anos foram celebrados também com o livro Polícia Militar da Bahia: 200 anos em fotos e fatos, produzido por uma equipe de seis pessoas lideradas pelo tenente coronel Raimundo, após 5 anos de pesquisas, mais um para escrever.

A PM trouxe de Portugal para a festa Ricardo Paca, o hexaneto do primeiro comandante geral, Major Manoel Joaquim Paca.

Mas uma boa estampa dos 200 anos da PM, que começa lá na Guerra do Paraguai, está no Museu da PM, no quartel dos Aflitos, pilotado pelo historiador e coronel Raimundo Marins.

– São relíquias da história que tenho a honra de zelar.

Colaborou: Marcos Vinicius

TCE reelege Chico Neto

Chico Netto, o último integrante nomeado por ACM no TCM, vai ser reeleito, para a presidência da mesa diretora da casa. Nomeado desde 1999, é a quarta vez que ele comanda a instituição.

Advogado de formação e delegado de carreira, Chico Neto foi secretário de Segurança de ACM. Dizem no TCM que ele se aposentará ano que vem e a nova reeleição é uma forma de homenageá-lo, que é muito respeitado pelos colegas.

Gustavo Carmo quer um novo distrito industrial em Alagoinhas

Com pouco mais de 30 dias de mandato, o advogado Gustavo Carmo (PSD), o novo prefeito de Alagoinhas, que por acaso é filho do ex-prefeito Judélio Carmo, diz que tem duas metas claramente definidas.

1 – Ajustar o custeio do novo hospital materno infantil, que consome em torno de R$ 2,5 milhões.

2 – Instalar o novo distrito industrial, que já tem uma área definida.

– No caso da saúde queremos contar com o Estado e temos tido a boa vontade do governador Jerônimo. E o distrito industrial é dar segmento a uma vocação.

Alagoinhas, que já é Capital da Cerveja graças a grandes cervejarias lá instaladas, como a Heineken, ganhou um grande pique com o crescimento industrial do entorno. Gustavo entende que o desafio dele é ampliar e consolidar a tendência.

Como previsto, Wilson é candidato único na UPB

Encerrado ontem no fim da tarde o prazo para a inscrição de chapas para a diretoria da União dos Municípios da Bahia (UPB), só houve uma inscriação, a encabebeçada pelo prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso (PSB).

Isso quer dizer que a eleição, marcada para 13 de março, não vai acontecer. Ele será oficialmente aclamado hoje (10h) em encontro dos prefeitos baianos na sede da entidade, como sucessor de Quinho de Belo Campo (PSD).

Só fica faltando definir a data posse. E Wilson já se diz pronto:

– É um novo desafio. Mas posso garantir que os meus colegas vão gostar.

Hoje, Wilson já integra a diretoria da UPB.