A terra treme em Dias D’Ávila com a renúncia da vice de Jussara

Dias D´Ávila, o município que divide com Camaçari o palco do Polo Petroquímico baiano, viveu ontem dia de agito intenso na política. Regiane da Saúde (PSB), candidata a vice da ex-prefeita Jussara Márcia (PT), renunciou e passou a apoiar o deputado Raimundinho da JR (PL).

Lá, o jogo está trincado em dose tripla. Jussara vinha liderando as pesquisas seguida de perto pelo prefeito Alberto Castro (PSDB), que tenta a reeleição, mas nos últimos dias ela vinha caindo nas pesquisas e Raimundinho crescendo.

Queixando-se de que não vinha sendo bem tratada na banda de Jussara, Regiane desistiu de ser vice dela e declarou apoio a Raimundinho, jogando lenha no tabuleiro.

Caso atípico —Dias D´Ávila é um caso único no cenário baiano de 2024. O prefeito é do PSDB, adversário do governo, contra Jussara, a candidata do PT. Como 3ª via aparece Raimundinho, que é do PL de Bolsonaro.

Em tese, são dois partidos adversário do governo contra o PT, mas na prática o papo é outro. Embora tenha sido eleito deputado estadual pelo PL, Raimundinho desde o início se alinhou com a bancada governista no apoio a Jerônimo.

Foi justamente por isso que Regiane, do PSB de Lídice da Mata, correu para os braços dele, que se diz confiante. E por incrível que pareça, os bolsonaristas muito torcem por ele em Dias D´Ávila. Simples: se Raimundinho se eleger prefeito assume o Coronel França, o suplente, que é bolsonarista.

Alunos da UFRB pesquisam a restinga antes que ela acabe

Pilotados pelo professor Márcio Lacerda, 41 alunos da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) iniciaram, ontem, na praia do Guaibim, em Valença, os estudos da biodiversidade da restinga, a vegetação e animais cujo habitat fica logo na saída das praias.

A estudante Andressa Andrade de Oliveira, que é de Mutuípe, sintetiza a motivação:

— Com as alterações climáticas e o crescente aumento do nível do mar, essa vegetação tende a desaparecer.

O professor Márcio carimba. E diz que no projeto estão 15 instituições de Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro, além de Minas Gerais, que não tem praia, mas tem muitos interessados.

— Estamos pesquisando tudo, toda a biodiversidade animal e vegetal, avaliando se há alguma espécie desconhecida.

Ele diz que o grupo, na Bahia e fora, pretende concluir o trabalho em três anos.

Debate na reta final em Feira

A TV Subaé, filiada da Globo em Feira de Santana, marcou para 3 de outubro, a três dias das eleições, o debate entre o ex-prefeito Zé Ronaldo (UB) e o deputado Zé Neto (PT), os protagonistas da polarizada disputa feirense.

Como a disputa lá está trincada, jornalistas dizem que o debate pode ter uma influência decisiva. Lá se diz que é possível nenhum atingir 50% dos votos válidos mais um, o que significa 2º turno.

Livros sobre a vida de Irmã Dulce para inglês ler

Até o final do ano, o jornalista Valber Carvalho vai lançar os dois livros por ele lançados sobre a vida de Irmã Dulce, ‘Além da Fé’ e ’A Última Porta’, nas versões em espanhol e inglês.

A tradução para o espanhol já está feita, foi realizada por José Chema Rodrigues e Clara Falcón. Já para a versão em inglês, ele está escolhendo o tradutor, mas com conversas bem adiantadas.

Valber ressalta que há muitos pedidos de fora do Brasil e cita que de há muito Irmã Dulce já era uma figura internacional, a começar pelo livro do norte-americano Nathan Haverstock, que em 1965 lançou ‘Give Us this Day: the story of Sister Dulce, the angel of Bahia’.

A própria obra dele é citada em um dos livros.