ABI debate a logística baiana. De cabo a rabo, o cenário é péssimo

Na foto: Porto de Salvador. - Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

Com Alberto Valença, ex-secretário do Planejamento, e Humberto Rangel, diretor-executivo do Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada-Infraestrutura, à frente, a Associação Bahiana de Imprensa (ABI), realiza hoje (10h30), um debate palpitante, Os desafios da logística na Bahia e no Brasil.

O evento integra o ciclo ABI95+5, que celebraos 95 anos da entidade. E o tema vem a calhar: está em todos os debates de lideranças empresariais baianas, com o detalhe: o consenso é o de que o cenário é péssimo, em todos os setores, o aéreo, o rodoviário e o ferroviário.

Carlos Henrique Passos, presidente da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), diz que muitas das soluções são conhecidas, mas estão travadas. Andam a passos lentos ou simplesmente pararam no tempo.

HOTEL DE CARRETAS – Ele cita, por exemplo, que na banda ferroviária temos a Fiol, comtrês tramos, ode Ilhéus a Caetité, com a Bamin, que está parado, o tramo 2, de Caetité a Barreiras, que está andando, e o tramo 3, entre Correntina e Mara Rosa, em Goiás, que ainda não saiu do papel.

– Esse último trecho é de importância, liga a Fiol à Ferrovia Norte-Sul. Com ele, todas as cargas seguiriam para Ilhéus. E aí começa o problema.

Segundo Carlos Passos, no setor rodoviário há o caos nas BRs 324 e 116 após a saída da ViaBahia, e também a BR 101, em alguns trechos palco de muitos acidentes fatais. E no setor de aeroportos é de cabo a rabo.

– NaBahia temosperspectivas. Mas fica só nisso.

Do Parque Aquático da Pituba, o tiro que correu mundo afora

Estudante de medicina e amante da natação, O.B.V estava domingo à tarde na Arena Aquática de Salvador, na Pituba, assistindo a partida entre China e Canadá sub-20 de polo aquático, quando aconteceu o episódio do tiro. Se disse estarrecido mais com a explicação do que com o episódio

– É um espaço a berto, muito fácil de se fazer segurança, e nem tinha tanta gente assim, sobrava espaço. E o jeito que a segurança achou de conter um indivíduo foi dando um tiro para o ar? Resultado: o tal tiro repercutiu internacionalmente, com o mais um indicador de violência em Salvador.

Mais irônico é o fato de que o amigo aí mora no Engenho Velho de Brotas, onde houve mais um tiroteio entre facções rivais do crime organizado.

– No Engenho Velho as pessoas vivem com medo, já aconteceram outras vezes. Duro é perceber que nem no Parque Aquático estamos livres.

Jesus, Ronaldo, e Jerônimo

Os evangélicos de Feira de Santana realizaram sábado a 30ª Marcha para Jesus, evento que já integra o calendário festivo da idade, e como sempre, a Av. Getúlio Vargas entupiu de gente, mas o que chamou a atenção foi o ecumenismo político.

O prefeito Zé Ronaldo chegou no mesmo carro do governador Jerônimo Rodrigues e o fato turbinouo tititi de tal forma que até ontem as redes replicavam. ACM Neto ficou mal na fita.

PDT está de olho na SECTI com mudanças no governo

André Joazeiro, até anteontem secretário da Ciência e Tecnologia do Estado, estava anteontem em Ilhéus para participar de encontro entre os presidentes da Fieb, Carlos Henrique Passos, do Sebrae, Jorge Khoury, e lideranças empresariais de lá e da vizinha Itabuna, quando informou que teria de voltar a Salvador. Era a demissão dele e do colega Edelvino Góes, da Administração.

Diz Jerônimo que a mudança é para ‘oxigenar a equipe’, e pode ser, desde que entenda-se como oxigenar também contemplar a banda política.

O PDT, comandado na Bahia pelo deputado federal Félix Mendonça Jr, está de olho na SECTI. Aliás, pelo que dizem só falta definir o nome.

REGISTROS

Buiquinho na guerra 1

Nirlen Rafael Ferreira de Souza, 52anos, o Rafael Buiquinho, vereador pelo PT em Ubaitaba de 2021 a 2024, que ano passado tentou a reeleição e perdeu, foi para a Ucrânia e se alistou no exércitopara lutarna guerra contra a Rússia.

Buiquinho na guerra 2

Buiquinho está abastecendo as redes sociais com imagens vestindo uniforme militar ucraniano e portando um fuzil. Moradores de Ubaitaba, surpresos, desconfiaram, mas foi confirmado, ele realmente estálá. Chegou à Ucrânia há quase um mês, mas só conseguiu efetivar seu alistamento há uma semana.

Renato Rique

Renato Rique, paraibano de Campina Grande,umdos fundadores da Aliansce Shopping Centers, onde foi presidente, que incluía o Shopping Iguatemi, agora na Allos, recebe amanhã (15h) o título de Cidadão Baiano da Alba, iniciativa do deputado Penalva (PDT).

Em Taboquinhas

Taboquinhas, bucólico povoado de Uruçuca, às margens do Rio de Contas, realiza sábado, domingo e segunda a sua tradicional micareta. É agito na área do cacau.

COLABOROU: MARCOS VINICIUS*