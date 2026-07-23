ACM Neto dá a largada na peleja de 2026. O clima foi de animação

ACM Neto deu, ontem, a largada para a campanha 2026 na Bahia, com o slogan: Mudança com Segurança. O episódio marca também a estreia de João Santana, o Patinhas, o marqueteiro que já foi de Lula, em 2006, e de Dilma Rousseff, em 2010 e 2014.

Patinhas lê pesquisas, as internas, as mais confiáveis, a partir das quais se criam vacinas ou esconde a banda ruim do cliente, para construir uma narrativa afinada com os sentimentos coletivos. Segurança é preocupação generalizada. Claro que o marketing político é importante, mas não é tudo. Aliás, se diz que marqueteiro não é milagreiro. E, se Patinhas foi vitorioso com Dilma e Lula, em 2026 parece que ele corre atrás de um milagre.

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DESAFIO

O pessoal de ACM Neto ensaia o clássico discurso do vamos ganhar, o que, de resto, todo candidato diz, mas o cenário baiano é para ele mais desafiador do que parece. Neto, de novo, não tem referência federal competitiva, diz apoiar o amigo Ronaldo Caiado (PSD), ex-governador de Goiás, que começou lá embaixo nas pesquisas e assim continua.

Além disso, em 2022, quando as pesquisas o apontavam como franco favorito, Jerônimo era um ilustre desconhecido e Lula o candidato da oposição a Bolsonaro. Hoje, Jerônimo é o governador e Lula, o presidente. Ou seja, enfrenta duas máquinas, a estadual e a federal. Vencer isso numa circunstância em que eleição na Bahia é casada com a federal é mais para milagre.

Lauro de Freitas, onde o jogo da política uniu os contrários

Lauro de Freitas, o vizinho colado de Salvador, protagoniza um fato político do tipo difícil de acreditar. Em 2024, a prefeita Débora Régis pulou do PDT para o UB, se elegeu com 70.691 votos (59,61%), derrotando Antonio Rosalvo, do PT, apoiado pela então prefeita Moema Gramacho (PT), que teve 47.890 votos (40,39%).

Moema saiu do PT, está no MDB, Rosalvo também, e está no PSDB, partido pelo qual agora ele pretende se eleger deputado estadual, e mais: com apoio de Débora, ex-adversária, agora amiga.

Rosalvo disse no Instagram que “esse é um gesto de confiança que recebo com humildade”. Já a prefeita, reverenciou Rosalvo, dizendo que ele deve estar na Alba e Adolfo Viana, deputado federal do PSDB, na Câmara. Nas rodas políticas de Lauro se diz que a única coisa certa é que o PT explodiu.

Ages inova nas eleições

A Associação de Grêmios e Estudantes de Salvador (Ages) realiza, até amanhã, a eleição da nova diretoria, com uma inovação. Após se tornar a primeira entidade brasileira do gênero que elege dirigentes pelo voto direto, agora também usa urnas eletrônicas.

A votação é realizada em todos os colégios estaduais de Salvador, usando o sistema offline Apolo, desenvolvido pela 19Exitos, que imita a urna eletrônica normal.

Urnas eletrônicas ocupam a vaga dos artistas na Alba

O salão Josaphat Marinho, a entrada da Assembleia da Bahia, normalmente ocupado por artistas, se abriu para a Justiça Eleitoral, que lá botou a exposição ‘A Floresta da Urna Eletrônica - 30 anos da Democracia Digital’. Exibe totens, textos e Qr Code para acessar vídeos contando toda a história da era digital no processo eleitoral, desde a estreia, em 1996, 30 anos atrás, até a trajetória de expansão que resulta na situação atual.

A Alba está em recesso, só funciona de meio-dia para tarde, encontrar deputado lá hoje é raridade, mas um deles ia passando, comentou: – Toda máquina de pagamento emite um recibo de papel, menos as urnas eletrônicas. Acho que é algo a se pensar, para aprimorar.

REGISTROS

Roma e os suplentes

João Roma (PL), candidato ao Senado com ACM Neto, anunciou, ontem, com os suplentes, Suzana Ramos, ex-prefeita de Juazeiro, e Rodrigo Hagge, ex-prefeito de Itapetinga, que rompeu com o tio, Eduardo Hagge (MDB), aliado de Jerônimo.

Ferry sem futuro

Um morador de Itaparica comentava, ontem, que não via muito sentido nas críticas que fazem ao ferryboat, não por não serem justas, mas por falta de alternativa. Simplesmente, é um tipo de negócio em que investir é jogar dinheiro fora, já que a ponte vem aí.

ExpoAgro Olindina

Olindina, no nordeste baiano, fará, sábado, a 2ª edição da Expoagro, evento do agronegócio que ano passado reuniu 160 produtores da região, e este ano promete ser maior. O evento tem da comercialização de animais e equipamentos a atrações musicais.

Adriano lá

Prefeito de Serrinha por dois mandatos consecutivos entre 2017 e 2024, Adriano Lima, filho do ex-prefeito Josevaldo Lima, está no PSD de Otto Alencar, e pensa em voar para Brasília. Dizem lá na região que ele tem boas chances.