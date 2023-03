Alba carimba hoje o passaporte de Aline no TCM. Tom seria zebrona

Diz o deputado Alan Sanches (UB), líder da oposição na Assembleia, que na votação de hoje entre Aline Peixoto, esposa do ministro Rui Costa, e o ex-deputado Tom Araújo para a vaga do TCM, pode haver traições entre os governistas e Tom levar.

Entende-se. Outra posição seria jogar a toalha antes do jogo jogado. Mas na prática, os deputados admitem: Aline é franca favorita. Até porque essa coisa de mudar de lado, se é que se pode chamar de tradição, já houve, mas contra a oposição.

Nas urnas de 2022 os partidos aliados do governo elegeram 32 deputados contra 31 da oposição (incluso Hilton Coelho, do PSOL, que é de esquerda). De lá para cá, a bancada governista engordou bem.

Estratégia — A bancada governista ganhou a adesão dos seis eleitos pelo PP, partido que apoiou ACM Neto (Niltinho, Nelson Leal, Antonio Henrique, Eduardo Salles, Hassan e Felipe Duarte) e de dois do PL de Bolsonaro (Raimundinho da JR e Vítor Azevedo), o que, em tese, dá um placar de 40 contra 23.

Por que alguém mudaria agora para a oposição se os governos de Jerônimo cá e Lula lá só estão começando?

Ademais, um deputado da própria oposição diz que Rui Costa soube armar bem a condução da esposa. Segurou a vaga desde maio do ano passado, esperou passar a eleição e o fim do governo dele para deixar o assunto cair no colo de Jerônimo.

Deu nisso. Aline agora é muito mais que a candidata de Rui Costa, é do governo. 34 deputados assinaram o pedido de inscrição dela. A expectativa é a de que a votação será maior.

Quando viu que a canoa era furada, Marcelo Nilo pulou fora

Aliás, jornalistas que cobrem a Assembleia analisavam ontem que foi justamente por achar impossível derrotar Aline que Marcelo Nilo, inicialmente colocando-se como candidato em nome das amizades que construiu ao longo de 10 anos como presidente da Casa, pulou fora.

Marcelo, que em entrevista ao podcast In Off Cast disse que na disputa eleitoral ‘fez tudo certo, mas deu errado’, disse que rompeu com o governo e que gostaria de ter sido candidato ao Senado.

Na real, ele mudou para ACM Neto na expectativa de disputar o Senado, com a chegada de João Leão e o filho, Cacá, sobrou. Restava a vice, mas ele foi vetado por Félix Mendonça Júnior, do PDT, e se arrebentou de vez quando não se reelegeu federal.

Entre os petistas dos quais ele tanto se queixa hoje, é tido como traidor.

Joseildo corre atrás da UFNB

Até Lula chegar na presidência a Bahia só teve uma universidade federal, a UFBa. Com ele, ganhou mais cinco: a da Lusofonia, em São Francisco do Conde, a do Recôncavo, a do Sul da Bahia, a do Oeste da Bahia e a do Vale do São Francisco (Juazeiro e Petrolina).Joseildo Ramos (PT), deputado federal baiano, ontem se reuniu com o ministro Camilo Santana (Educação). Quer a criação da UFNB, ou Universidade Federal do Nordeste.

Roque Aras, mais um ator dos anos 70 fora de cena

Filho nativo de Monte Santo e adotivo de Feira de Santana, onde construiu a sua trajetória acadêmica e política, saiu de cena na semana passada o advogado Roque Aras, pai do atual procurador geral da República, Augusto Aras. Vereador em Feira, depois deputado estadual e federal nos tempos da ditadura, ele também presidiu o MDB, que era o anteparo dos inimigos do regime. Na última conversa em Feira, ele dizia que nos tempos da ditadura saia pela Bahia, abordava o pessoal dos Correios e perguntava: ‘Quem que é que fala mal do governo aqui?’. Sobre o filho, se dizia contente pela ascensão, como pai e como baiano:

— Como filho, muito confio. Como baiano, fica parecendo que só existe justiça de Minas para o sul.

REGISTROS

Microfones abertos 1

Termina segunda o prazo dado pelo Ministério das Comunicações para fundações e entidades sem fins lucrativos se inscreverem para habilitar-se a instalar rádios comunitárias. Em outro edital, fechado 30 de janeiro, Bahia e São Paulo levaram 7 rádios de 71 canais disponíveis.

Microfones abertos 2

A Bahia tem hoje 240 emissoras de rádio em 166 municípios. Delas, mais de 80 são comunitárias e há uma expectativa de que o número cresça. 216 instituições de 23 estados estão aptas a pleitear, 22 delas na Bahia. A concessão vale por 10 anos.

Trilha da mulher

Oficialmente o Dia Internacional da Mulher é hoje, mas Teixeira de Freitas, lá no extremo sul, vai celebrar a data domingo com a 2ª edição da Trilha da Mulher. A participação custa uma lata de leite em pó, para a Casa da Criança Renascer.

Tiroteio em Maraú

Maraú, que em boa parte fica na banda sul da Baía de Camamu, estreou no fim de semana na era dos tiroteios entre traficantes, no Assentamento Santa Maria, com um morto e um ferido. A maldição das guerras de facções virou uma praga.