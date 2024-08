Alba volta do recesso com duas nova caras, Radiovaldo e Lucinha

- Foto: Reprodução / Alba

A Alba volta do recesso hoje, mas de fato as atividades do segundo semestre só começam mesmo segunda, e no plenário teremos caras novas. Radiovaldo Costa já tomou posse na sexta-feira e Lucinha do MST, ambos do PT, ontem.

Radiovaldo é de Alagoinhas, sindicalista ligado a petroquímica e petista histórico. assume a vaga de Neusa Cadore, que foi para a Secretaria das Mulheres no lugar de Elisângela Araújo, que por sua vez é suplente do deputado federal Zé Neto, candidato a prefeito de Feira de Santana, que se licenciou.

Já Lucinha, que é de Itamaraju, ligada ao deputado federal Valmir Assunção, entra na vaga de Maria del Carmen, que se licenciou por seis meses por problemas de saúde. Se Zé Neto tiver sucesso em Feira, melhor para eles cá, especialmente Radiovaldo, que se efetiva.

Bons ventos —Em Alagoinhas, a repercussão em favor de Radiovaldo foi a melhor possível. Ele apoia a candidatura de Gustavo Carmo (PSD) a prefeito, contra o ex-prefeito Paulo César (UB). A cidade, que já tem a deputada Ludimila Fiscina (PSD), esposa do prefeito Joaquim Neto (PSD), faz com que o município tenha dois deputados da base governista, algo que só aconteceu no tempo de ACM.

Lucinha, por seu turno, tomou posse ontem com apoio geral e emoção:

— Antes era um sem terra homem (referindo-se a Valmir Assunção). Agora é uma sem terra mulher na Alba.

E a galera cantou: ‘É socialista, é radical, é Lucinha deputada estadual’.

Colaborou: Marcos Vinicius

Em Banzaê, disputas políticas sempre dão fuzuê, tem mais um

Mesmo antes de se emancipar, ainda com o nome de Mirandela, pertencente a Ribeira do Pombal, Banzaê sempre foi palco de muitos entreveros, especialmente com os índios kiriris, desde a emancipação com os atores da política local.

A prefeita Jailma Dantas (PT), já reeleita, apoia Patrícia Almeida (PT), agiu nos bastidores para tomar o Agir das mãos do vereador Fernandes, candidato a vice de Ramon Nunes (MDB), o principal adversário dela.

Fernandes retomou o Agir na Justiça, mas anteontem, na sessão da Câmara de Vereadores, o clima foi tenso. Só os vereadores da oposição falaram, os governistas calaram.

Os oposicionistas da prefeita dizem que esperavam ouvir as justificativas e o silêncio governista foi tido como falta de respeito democrático. Lá, os dois lados são da base governista.

Bebeto fecha com Adélia

Adélia Pinheiro (PT), ex-secretária de Educação e agora candidata a prefeita de Ilhéus, realiza a sua convenção amanhã, mas anteontem recebeu um novo tucho de apoio: o vice-prefeito Bebeto Galvão (PSB) anunciou que vai ficar com ela.

Bebeto rompeu com o prefeito Mário Alexandre (PSD), o Marão, e se dizia pré-candidato a prefeito. Pode ser que ele continue vice, mas desta vez de Adélia.

Colbert foge das vaias do PT, acaba no fogo amigo

Jerônimo vai hoje de novo a Feira de Santana. Oficialmente, vai autorizar ou inaugurar obras nos distritos de Jaguara e Bonfim de Feira e assinar licitação para o Hospital Clériston Andrade. Politicamente, vai turbinar a candidatura do deputado Zé Neto (PT), carimbando a tese de que os governos estão jogando tudo lá.

Zé Ronaldo (UB), o adversário deles, diz que ‘a questão federal não influencia, quem decide é o povo’. Claro que é, mas ontem nas redes feirenses estava um vídeo em que os ronaldistas, na convenção anteontem, vaiaram solenemente o prefeito Colbert Martins (MDB). Ou seja, corre das vaias petistas e se bate com o fogo amigo. E a rejeição dele vai contaminar Ronaldo?