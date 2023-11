Alban na CNI encara o desafio de resgatar a construção pesada | A TARDE

Alban, da Biscoito Tupi para a CNI. A frase aí é dita em tom de brincadeira por líderes empresariais da indústria para se referir a Antonio Ricardo Alvarez Alban, ou simplesmente Ricardo Alban, o presidente da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), que dia 30, ou dentro de nove dias, na segunda da próxima semana, assume a presidência da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

É o topo da representação industrial no Brasil, entidade habituada a receber visitantes ilustres, como Bill Clinton e Barack Obama, ex-presidentes dos EUA e também do Príncipe Charles, hoje Rei da Inglaterra.

Alban é dono da Biscoitos Tupi, daí a brincadeira. Em janeiro de 2014 elegeu-se vice-presidente da Fieb quando Carlos Farias liderou a oposição a José de Freitas Mascarenhas, o criador do Senai-Cimatec. Em novembro Farias morreu, ele herdou o trono.

propostas —Teve o mérito de fazer uma gestão de excelência. Deu sequência ao trabalho de Mascarenhas no Senai-Cimatec, colocando a instituição no topo da vanguarda modernista nacional. E agora diz com toda a tranquilidade que chegou lá, na CNI, por isso.

— Não tenho dúvida de que é o reconhecimento ao nosso trabalho.

Fundada em 1938, a CNI já teve outro baiano, o segundo presidente, Augusto Viana Ribeiro (1954-1956), também médico e duas vezes deputado federal, no comando. Nestes novos tempos, ele cita metas que em verdade são desafios. Algumas:

1 — Retomar o protagonismo da indústria da construção pesada no Brasil, que a Lava Jato levou a pique.

— O mal ao Brasil foi grande. Hoje não temos engenheiros para suprir as demandas, está faltando mão de obra qualificada.

2 — Lutar para dar celeridade às tecnologias da inovação, modernizando a indústria nacional com máquinas e equipamentos de ponta, também conectados com a produção de energias limpas.

— A humanidade marcha por aí. É tão sensato quanto possível. Temos condições.

3 — Sensibilizar o sistema financeiro como um todo para financiar as inovações necessárias ao conjunto.

— Não é só o BNDES que deve nos financiar, mas todo o sistema. Tem faltado muito isso, o suporte financeiro.

História —Ele ressalva que tais propostas marcam as discussões entre empresários e o próprio governo:

— É aí que está a questão, transformar em fatos aquilo que se fala. Temos uma vantagem, a recriação do Ministério da Indústria e Comércio tendo como ministro Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente da República.

A CNI só teve até hoje 14 presidentes. Alban será o 15º. Explica-se. Lá o presidente ganha um mandato de quatro anos, mas pode se reeleger quantas vezes quiser ou puder.

O mais longevo deles foi Euvaldo Lodi, o primeiro, mineiro, ficou lá de 1938 a 1954, ou 16 anos. O atual presidente, Robson Braga, que Alban vai suceder, também mineiro, está lá desde 2010, 13 anos, o segundo mais.

E quanto vai durar o mandato de Alban? A aposta é que tem tudo para ser longo.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Último desejo

No tempo em que beleza se media pelo potencial comercial, um bom porto ou jazidas de ouro e diamante, a área que hoje é Mata de São João, no litoral norte, vivia quase esquecida, mas quando natureza pura adornada por belas paisagens passou a contar, o jogo virou e hoje é um dos grandes points turísticos baianos. E enquanto viveu, Ladislau Reis de Souza, o Coronel Santinho, deu as cartas por lá. Mandou 35 anos. Foi prefeito três vezes, sempre fazendo o sucessor, ganhando todas de José Carlos Corrêa, o Zezeca.

Já no leito da morte, em 1985, manifestou um dos seus últimos desejos: queria ver Zezeca.

Convite aceito, os dois de cara, o Coronel falou:

— Zezeca, estou no leito da morte. E lhe chamei aqui porque eu não morreria tranquilo sem lhe dizer uma coisa: você será o próximo prefeito de Mata.

— Por que, Coronel? O senhor vai me apoiar?

— Eu jamais lhe apoiaria! Você vai ganhar porque eu vou morrer! Nunca ganhou porque eu não deixei!

Santinho morreu, Zezeca ganhou, derrotando Ladislau Filho.