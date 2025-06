Alcione, a Marrom, vira baiana em clima de muita baianidade

Alcione recebe homenagem das mãos das deputadas Olívia Santana (PCdoB) e Ivana Bastos (PSD) - Foto: Vaner Casaes /AL-BA

Às vezes a Alba realiza sessões que exalam tuchos de boas energias e ontem foi dia. Na entrega do título de Cidadã Baiana a cantora Alcione, iniciativa da deputada Olívia Santana (PCdoB) a beleza eclodiu em clima de baianidade plena com a presença de ícones da nossa cultura, como Walmir Lima, Nelson Rufino e Edil Pacheco à frente.

– Sou oficialmente Cidadã Baiana! Digo oficialmente porque sempre me considerei daqui e de vocês… A Bahia sempre teve papel fundamental na minha vida, através de músicas de Gilberto Gil, Edil Pacheco, Nelson Rufino, Walmir Lima, Lupa, Batatinha, Ederaldo Gentil, Tião Motorista e tantos mestres.

Walmir Lima, autor de de Ilha de Maré, música que estourou com Alcione em 1977, e virou hino na Lavagem do Bonfim, presente, aos 93 anos, mandou:

– Ele a foi a maior numa lista de grandes. Tem também Beth Carvalho, Jair Rodrigues, Fundo de Quintal, Jorge Aragão...

Gessy Gesse – Também presente Gessy Gesse, a viúva de Vinicius de Moraes, amiga pessoal de Alcione que foi lá a convite da própria.

– Somos amigas de longas datas. Certa feita ela estava aqui comigo e Vinicius. Fui eu quem a levou pela primeira vez à Lavagem do Bonfim. Ela amou.

Ivana Bastos (PSD), a presidente da Alba, abriu a sessão citando versos de Ilha de Maré. Também colado o jornalista Osmar Martins, o Marrom, velho amigo que ganhou o apelido justo por estar com Alcione.

– Foi há muito tempo. A TV Aratu ainda transmitia a Globo.

A Aratu deixou de ser Rede Globo em 1987.

E Wilson Aragão mergulha Piritiba em consternação

Ídolo maior de Piritiba, pequeno município da Chapada Diamantina com menos de 20 mil habitantes, Wilson Aragão, cantor e compositor, o autor de Capim Guiné, que Raul Seixas gravou e eternizou, morreu domingo aos 75 anos e foi sepultado lá sob aplausos.

Capim Guiné começa: ‘Comprei um sítio no sertão de Piritiba/ Dois pés de guataíba/Caju, manga e cajá’. A prefeita Leandra Belitardo (SD), em vídeo postado nas redes, sintetizou o sentimento coletivo:

– Wilson amigo querido. Ninguém cantou Piritiba como você. Ninguém mostrou Piritiba ao mundo como você. (...) Hoje, com a sua partida, cada piritibano perde uma parte de si mesmo. E todos nós choramos juntos. Obrigado, Wilson. O seu legado será eterno.

Petrobras reinicia perfuração de petróleo na Bahia após 7 anos

Um time formado pelo gerente executivo da Petrobras, Stênio Jaime, a gerente da empresa na Bahia, Vânia Legrand e o secretário Angelo Almeida (Desenvolvimento Econômico) vai visitar hoje pela manhã a sonda EBS 08, no campo de Taquipe, em São Sebastião do Passé.

Lá também o deputado estadual Radiovaldo Costa (PT). Ele diz que na prática é a volta da Petrobras à Bahia após sete anos de paralisação das suas atividades no estado.

– Essa sonda tem capacidade para perfurar até 1650 metros. Outras duas, com capacidade para perfurar até três mil metros, entram em operação em julho. A pretensão é perfurar 100 novos poços e em 4 anos produzirmos 30 mil barris por dia. Hoje são 14 mil.

Ele ressalva que são 1.500 empregos em seis municípios, São Sebastião, Esplanada, Cardeal da Silva, Araçás, Alagoinhas e Pojuca.

Acidente com morte no anel

A banda leste do anel do contorno de Feira de Santana, que já entrou em obras para a duplicação da pista e a construção de passarelas e viadutos, foi palco ontem de um acidente com morte.

Uma carreta tombou, um motociclista derrapou a moto e morreu. Comerciantes da área dizem que tais acidentes são corriqueiros. E que o de ontem apenas reforça a importância da obra em andamento.

REGISTROS

Luiz de Deus

Sergipano de Serrão, ex-prefeito de Paulo Afonso, quatro vezes deputado estadual e uma federal pela Bahia, morreu no fim da semana passada Luiz de Deus, médico e pecuarista, figura tão querida quando respeitada pelas posições firmes que adotava.

Sem segurança 1

Com dois projetos e 15 requerimentos de audiências públicas para apreciar, a Comissão de Direitos Humanos e Segurança tem reunião prevista para hoje pela manhã. A pergunta: será que agora vai?

Sem segurança 2

Na gestão passada presidida pelo bolsonarista Leandro de Jesus (PL) a tal Comissão foi boicotada. Agora, sob o comando do deputado Diego Castro (PL). também bolsonarista, ainda não acertou o pé. Diego caiu doente e ela parou por tabela.

Caso das BRs

Também hoje pela manhã a Comissão de Infraestrutura debate sobre a situação das BRs 324, a Salvador-Feira, e a 116, a Rio-Bahia, iniciativa do deputado Robinson Almeida (PT). O governo promete reforma geral nas duas. Até agora se diz que antes se passava nos buracos pagando, agora os buracos continuam, sem pagar.

Colaborou: Marcos Vinicius