Alento no cacau. Thiago Guedes está puxando aCeplac do fundo do poço

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Por Por Levi Vasconcelos com colaboração de Marcos Vinicius

Por Por Levi Vasconcelos com colaboração de Marcos Vinicius

O cacau, que com as pragas na Costa do Marfim e Gana, na África, grandes produtores mundiais, chegou a R$1.300 a arroba, desabou para em torno de R$ 200, hoje está em R$ 305. Mas, vive dias de alento no campo do apoio técnico.

A Ceplac, ou Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, que nos áureos tempos já teve 4.600 funcionários, e hoje tem pouco mais de 400, ganhou cara nova agora, com uma no do agrônomo Thiago Guedes, itabunense, o primeiro formadona Uesc, a assumir o comando da instituição.

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Thiago, que traz formação acadêmica que inclui a Universidade de Yale (EUA) e a experiência de quem nasceu, cresceu e viveu no cacau, promoveu uma revisão de competências e também impôs o rigor da segurança jurídica. Com isso, captou US$ 50 milhões para projetos estruturantes, como o Cacau Brasil Agrofloresta.

NOVO TEMPO– Também correu atrás de conexões internacionais e firmou parceria como Inter American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA) e tocou o Projeto Cabruca, em parceria com a Food And Agriculture Organization of the United Nations (FAO/ONU).

Resultado: já distribuiu milhões de mudas resistentes a pragas como a monalise, botando a parte científica à frente, além de ter retomado a hegemonia dos debates. Juvenal Maynart, que já foi superintendente regional e diretor nacional, diz que a Ceplac não volta mais a ser o que já foi, mas vai bem:

– Sem dúvida, o Thiago completa um ano no comando dando belos exemplos.

*COLABOROU: MARCOS FREITAS

Flávio lá, com Trump; Lula cá, na ponte: em tempo de murici

Observadores da política dizem que Flávio Bolsonaro tem como grande adversário ele próprio. Após o escândalo do Banco Master, quando pediu R$ 134 milhões para financiar o filme sobre a vida do pai, veio abriga com Michelle, a madastra.

Agora, Flávio vai a Trump, presidente dos EUA, pedir para ele não baixar o tarifaço, senão vai ajudar Lula, dando evidentes sinais de que, se ganhar, o Brasil passa a ser cordeirinho aliado dos Estados Unidos.

Os fatos foram expostos por aliados de Lula, que na hora estava em Vera Cruz dando a partida da ponte Salvador-Itaparica, aplaudido.

Em síntese, acampanha está em vias de começar e os cenários são esses. Foi aí que um jornalista comentou:

– Com um adversário desse Lula caminha firme para conquistar o quarto mandato de presidente mais mole do que ele próprio pensava que seria.

Olívia fica de luto pela irmã

A deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) suspendeu as atividades de pré-campanha (é candidata a federal) ontem. A irmã dela, Elena Santana, faleceu. A causa da morte a família evitou revelar. Sabe-se que há mais de dois anos ela vinha lutando contra uma doença.

O PCdoB, que tem os deputados federais Alice Portugal e Daniel Almeida, aposta em eleger três este ano, os dois mais Olívia.

Ditinho x Duda Sanches, o duelo em Santo Antonio

Santo Antonio de Jesus, a capital do Recôncavo sul, como chamam, tem um enredo digno de atenção nas eleições deste ano.

O empresário Ditinho (UB) tinha um acordo com o deputado Alan Sanches (UB), iria para estadual em parceria com o amigo, federal.

Alan morreu, Ditinho resolveu sair federal e entrou em rota de colisão com Duda Sanches (UB), vereador em Salvador e filho de Alan, que pretende também herdar o prestígio do pai.

Agora, no São João, Duda espalhou outdoors lá e na região com foto ao lado do pai. Ditinho espera ter 30 mil votos lá. Terá? Além de Duda, ele enfrenta também Conceição Gonzales (PDT) e Uberdan Cardoso (PT).

POLÍTICA COM VATAPÁ

Gratidão do Povo

Conta Paulo Bina, jornalista e assessor de imprensa da Assembleia Legislativa da Bahia durante 39 anos, que Almir Pazzianoto, então ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), visitava a Casa e, de repente, externou a Antonio Honorato, o presidente (hoje conselheiro do TCE aposentado), a vontade de conhecer o plenário.

Extasiou-se com o belíssimo painel de Carlos Bastos, no qual a histórica galeota Gratidão do Povo, estrela da festa de Bom Jesus dos Navegantes, flutua sobre o mar com sereias, carregada de baianos ilustres.

Admiravam a pintura e Honorato apontava:

– Aquele é ACM, o que está junto dele Antonio Imbassahy. Ali, no cantinho do barquinho, João Ubaldo Ribeiro. Cá, Gal Costa, Gilberto Gil, Caetano Veloso...

– Após a apresentação, Pazzianoto comentou:

– É. Mas eu não vi a figura do Dr. Waldir Pires.

Nem Waldir e nem nenhum inimigo de ACM. E Honorato, com bom humor:

– É porque ele está do outro lado do barco

E Pazzianoto:

– Ih... Então corre o risco de morrer afogado.