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OPINIÃO

Alento no cacau. Thiago Guedes está puxando aCeplac do fundo do poço

Da queda ao alento: Cacau reage na Bahia e Ceplac capta US$ 50 milhões; Confira a coluna Levi Vasconcelos deste sábado, 4

Por Levi Vasconcelos com colaboração de Marcos Vinicius
Por Por Levi Vasconcelos com colaboração de Marcos Vinicius
Thiago Guedes, uma nova cara itabunense na Ceplac
Thiago Guedes, uma nova cara itabunense na Ceplac - Foto: Ascom Ceplac/ Divulgação

O cacau, que com as pragas na Costa do Marfim e Gana, na África, grandes produtores mundiais, chegou a R$1.300 a arroba, desabou para em torno de R$ 200, hoje está em R$ 305. Mas, vive dias de alento no campo do apoio técnico.

A Ceplac, ou Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, que nos áureos tempos já teve 4.600 funcionários, e hoje tem pouco mais de 400, ganhou cara nova agora, com uma no do agrônomo Thiago Guedes, itabunense, o primeiro formadona Uesc, a assumir o comando da instituição.

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Thiago, que traz formação acadêmica que inclui a Universidade de Yale (EUA) e a experiência de quem nasceu, cresceu e viveu no cacau, promoveu uma revisão de competências e também impôs o rigor da segurança jurídica. Com isso, captou US$ 50 milhões para projetos estruturantes, como o Cacau Brasil Agrofloresta.

NOVO TEMPO– Também correu atrás de conexões internacionais e firmou parceria como Inter American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA) e tocou o Projeto Cabruca, em parceria com a Food And Agriculture Organization of the United Nations (FAO/ONU).

Resultado: já distribuiu milhões de mudas resistentes a pragas como a monalise, botando a parte científica à frente, além de ter retomado a hegemonia dos debates. Juvenal Maynart, que já foi superintendente regional e diretor nacional, diz que a Ceplac não volta mais a ser o que já foi, mas vai bem:

– Sem dúvida, o Thiago completa um ano no comando dando belos exemplos.

*COLABOROU: MARCOS FREITAS

Flávio lá, com Trump; Lula cá, na ponte: em tempo de murici

Observadores da política dizem que Flávio Bolsonaro tem como grande adversário ele próprio. Após o escândalo do Banco Master, quando pediu R$ 134 milhões para financiar o filme sobre a vida do pai, veio abriga com Michelle, a madastra.

Agora, Flávio vai a Trump, presidente dos EUA, pedir para ele não baixar o tarifaço, senão vai ajudar Lula, dando evidentes sinais de que, se ganhar, o Brasil passa a ser cordeirinho aliado dos Estados Unidos.

Os fatos foram expostos por aliados de Lula, que na hora estava em Vera Cruz dando a partida da ponte Salvador-Itaparica, aplaudido.

Em síntese, acampanha está em vias de começar e os cenários são esses. Foi aí que um jornalista comentou:

– Com um adversário desse Lula caminha firme para conquistar o quarto mandato de presidente mais mole do que ele próprio pensava que seria.

Olívia fica de luto pela irmã

A deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) suspendeu as atividades de pré-campanha (é candidata a federal) ontem. A irmã dela, Elena Santana, faleceu. A causa da morte a família evitou revelar. Sabe-se que há mais de dois anos ela vinha lutando contra uma doença.

O PCdoB, que tem os deputados federais Alice Portugal e Daniel Almeida, aposta em eleger três este ano, os dois mais Olívia.

Ditinho x Duda Sanches, o duelo em Santo Antonio

Santo Antonio de Jesus, a capital do Recôncavo sul, como chamam, tem um enredo digno de atenção nas eleições deste ano.

O empresário Ditinho (UB) tinha um acordo com o deputado Alan Sanches (UB), iria para estadual em parceria com o amigo, federal.

Alan morreu, Ditinho resolveu sair federal e entrou em rota de colisão com Duda Sanches (UB), vereador em Salvador e filho de Alan, que pretende também herdar o prestígio do pai.

Agora, no São João, Duda espalhou outdoors lá e na região com foto ao lado do pai. Ditinho espera ter 30 mil votos lá. Terá? Além de Duda, ele enfrenta também Conceição Gonzales (PDT) e Uberdan Cardoso (PT).

POLÍTICA COM VATAPÁ

Gratidão do Povo

Conta Paulo Bina, jornalista e assessor de imprensa da Assembleia Legislativa da Bahia durante 39 anos, que Almir Pazzianoto, então ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), visitava a Casa e, de repente, externou a Antonio Honorato, o presidente (hoje conselheiro do TCE aposentado), a vontade de conhecer o plenário.

Extasiou-se com o belíssimo painel de Carlos Bastos, no qual a histórica galeota Gratidão do Povo, estrela da festa de Bom Jesus dos Navegantes, flutua sobre o mar com sereias, carregada de baianos ilustres.

Admiravam a pintura e Honorato apontava:

– Aquele é ACM, o que está junto dele Antonio Imbassahy. Ali, no cantinho do barquinho, João Ubaldo Ribeiro. Cá, Gal Costa, Gilberto Gil, Caetano Veloso...

– Após a apresentação, Pazzianoto comentou:

– É. Mas eu não vi a figura do Dr. Waldir Pires.

Nem Waldir e nem nenhum inimigo de ACM. E Honorato, com bom humor:

– É porque ele está do outro lado do barco

E Pazzianoto:

– Ih... Então corre o risco de morrer afogado.

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