Alexandre prende Bolsonaro e dá o recado: nem aí para a Magnitsky

Ex-presidente Jair Bolsonaro durante declaração a imprensa após virar Réu no STF - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

Ao determinar a prisão domiciliar, ontem, de Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes mandou recado claro para Donald Trump, presidente dos EUA: não está nem aí para a Lei Magnitsky, aplicada contra ele, em defesa de Bolsonaro e seguidores.

E aí abre-se um novo capítulo na briga brasileira que Bolsonaro internacionalizou. Alexandre de Moraes já tinha dito que não ia dar trela para as sanções de Trump. E agora, o que os EUA farão, vão calar sem reagir ou endurecer o tarifaço?

Já é surreal ver um problema político abrir uma guerra comercial, com o detalhe: o que Trump quer é simplesmente que o Brasil se arreganhe aos seus caprichos. E se assim o é, chegaria ele ao ponto de abrir contra os brasileiros uma guerra clássica mesmo?

MANIFESTAÇÕES – Não se espante com a pergunta. A imprensa internacional repercutiu de ponta a ponta a decisão de Alexandre em mandar prender Bolsonaro. Para nós, também é surreal ver uma ostensiva tentativa de macular a soberania nacional para salvar a pele de quem nada tem a ver com os princípios que Trump diz defender, a liberdade democrática.

Nas manifestações de domingo, de Salvador a São Paulo, o tom raivoso foi a tônica, como aliás tem sido a marca do bolsonarismo desde sempre. A briga é exatamente essa, o extremismo querendo ganhar no grito.

Convém lembrar, Trump tal e qual Bolsonaro, é extremista de direita. E extremista, de direita ou de esquerda, não por acaso, rima com terrorista.

E o Anel do Contorno em Feira desencanta? Brasília lá travou cá

A ordem de serviço da banda leste do Anel do Contorno de Feira de Santana foi dada festivamente em 19 de maio, numa solenidade com o ministro Renan Filho (Transportes) à frente, mais o colega Rui Costa (Casa Civil) e de Jerônimo, mas as máquinas chegaram e ficaram paradas.

O que houve? Segundo um engenheiro petista, as turbulências entre Lula e o Congresso travaram o dinheiro, R$ 179,42 milhões, embutido num pedi do de empréstimo agora, pouco antes do recesso, aprovado.

Ou seja, há a expectativa de, talvez, ainda este mês, o mais tardar em setembro, as obras serem tocadas para valer. Numa entrevista à TV Subaé, ao ser abordado sobre o atraso, o superintendente do Dnit na Bahia, Roberto Alcântara, o Bebeto, não explicou o atraso, mas disse que agora em agosto já se verá mudança. Só não esclareceu se este agosto ou o do ano que vem.

Duplicação da BR-116 anda

O Dnit publicou portaria autorizando a desapropriação de 160 áreas ao longo da BR-116, do km 334,23 ao km 387,41, um total de 53,18 km de extensão, entre os municípios de Araci e Santa Bárbara.

As áreas passam a ser consideradas de utilidade pública para serem incorporadas ao traçado da BR-116. Ficam entre as entradas da BA-408, em Araci, e a da BA-504, em Santanópolis. É a duplicação da 116 andando.

Orixás - Divindades, contra a demonização religiosa

Na volta da Alba ao cenário político, a estrela que brilha no saguão de entrada é do artista plástico Samuel Cruz, com a exposição ‘Orixás - Divindades’, com 21 obras que retratam figuras centrais das religiões de matriz africana, como Oxóssi, Oxalá, Oxum e Iansã, tudo confeccionado em papel jornal. Curioso é que Manoel nunca teve religião de matriz africana, até já foi evangélico. Mas diz que o trabalho dele tem exatamente o objetivo de combater a intolerância religiosa.

– Iniciei esse trabalho precisamente para quebrar a demonização religiosa, que é uma das facetas do racismo. E me sinto muito bem acolhido, mesmo sem seguir uma fé.

REGISTROS

Sem combustível

Caminhoneiros baianos que fazem transporte de sucatas da Paraíba para Feira de Santana e cercanias passaram a semana em descanso compulsório. Motivo: tais cargas exigem o acompanhamento policial e as viaturas paraibanas estão sem gasolina.

Mulheres cegas

O Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas e com Baixa Visão (MBMC) fará, amanhã, nas salas das comissões, na Alba (14 às 16h), o evento de abertura da campanha Mulher com Deficiência, que Sofrer Violência, Precisa Ter Informada sua Condição no Boletim de Ocorrência.



Na garimpagem

O Instituto Brasil de Mineração (Ibram) e a Companhia Bahiana de Pesquisas Minerais (CBPM) vão promover, quinta, na Fieb (das 8h às 12h), o curso Mineração para Jornalistas. Como o ofício de jornalistas é garimpar informações, está no ramo.

Pancada forte

Jaci Reis (PSD), a nova prefeita de Laje, demitiu de uma só penada 1.307 servidores, principalmente da Saúde e da Educação. Seguiu recomendação do TCM, que deu 20 dias para ela explicar a necessidade. Para quem vinha com boa popularidade, uma pancada.

COLABOROU: MARCOS VINICIUS