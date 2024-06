Antes das urnas, o Avante foi o partido que mais ganhou prefeitos

- Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Quando abordado sobre a suposta pretensão de integrar a chapa majoritária de Jerônimo em 2026, o ex-deputado Ronaldo Carletto desconversa, ou nem conversa, mas o fato é que a julgar pelo número de prefeitos no quadro agora configurado, o Avante, o partido dele, foi o que mais cresceu.

Em 2020, o Avante elegeu quatro prefeitos, hoje tem 38, quase 10 vezes mais. Tirou a maior fatia do PP, partido a que ele pertencia e que antes do rompimento de João Leão, o vice-governador, hoje deputado federal, tinha 92 e hoje está com 70.

Fora disso, só o PSD do senador Otto Alencar cresceu. Tinha 109 prefeitos, hoje tem 111. O PT também, saiu de 32 para 36. Entre os 14 partidos que têm prefeitos, o Podemos pulou de 5 para 8 e o Solidariedade de 3 para 5. O Republicanos tinha 9 e ficou com os mesmos 9, o UB caiu de 38 para 37 e o PSB de 30 para 24, o que o partido atribui à saída de Marcelo Nilo.

Só o começo —No mundo político se diz que a vantagem de ter prefeito é que os deputados que ele apoia quase sempre são os mais votados, mas no caso em apreço, muito vão importar as urnas de outubro.

Se assim o é, claro que agora é só o começo do jogo, mas aliados de Carletto dizem que é muito bom começar bem. E citam que o Avante em 2022 elegeu apenas um deputado federal, o Sargento Isidório, e em 2026 jamais vai ficar nisso.

Também há a expectativa de que o MDB, que tinha 14 e hoje tem 13, vai crescer. E o PT diz que articulou a adesão de mais de 40 lideranças expressivas. Agora é esperar as urnas.

Colaborou: Marcos Vinicius

Diz Bule Bule que música raiz é boa, mas às vezes falta o belo

Aos 76 anos, Antonio Ribeiro Conceição, o Bule Bule, um dos mais tradicionais forrozeiros da Bahia, ainda está de sanfona em punho. Ontem, se apresentou em Camaçari, vai dar um tempo e esperar o São Pedro.

Ele, que em 2016 se submeteu a um transplante de rim, ainda está na estrada, mas a saúde limita os passos. Não a mente.

— A música raiz, tanto no forró, como no samba, como na moda caipira, é sempre mais saborosa, tem uma resistência maior, é mais encorpada, mais resistente. Agora, tem gente que não tem aptidão para o belo.

Ele diz isso para ressaltar que eventos deveriam ter sempre o forró, com a mesma condição midiática.

— Se fizessem isso durante cinco anos você não veria mais ninguém usando o ‘forró de plástico’.

Mundo Novo e suas 3 bandas

O empresário Wanderson Barreto será lançado hoje pré-candidato a prefeito de Mundo Novo, na região de Ruy Barbosa, pelo PV. Além do PT e do PCdoB, que integram a federação, tem o apoio também do PP.

O PSD de Otto Alencar cogita lançar Ana Paula Costa e o Avante do prefeito Adriano Silva aposta no ex-secretário Sérgio Barreto. Lá se diz que o governo tem três bandas, A, B e C.

E o ‘Senadinho do Barra’ continua aí, firme e forte

Antes Café Bourbon, agora Bento Café Empório, o importante é que o espaço conhecido como ‘Senadinho do Shopping Barra’, no 1º piso, está vivo e ativo como ponto de encontro de notáveis do cotidiano em Salvador já mais idosos que lá vão trocar dedos de conversa.

Na semana passada passou lá o prefeito Bruno Reis, ontem a deputada federal Lídice da Mata, que é velha frequentadora, o que faz o pessoal bradar: ‘O espaço aqui é democrático e laico, sem restrições, todos são bem vindos’.

Lídice diz que passar lá é sempre um prazer:

— O ambiente é muito agradável, muito afável. Muitas vezes bate a saudade dos que já se foram, mas até isso tem de bom, as boas lembranças.