Aqui como por aí, condenação de Bolsonaro turbina a polarização

Bolsonaro, atrás das grades de casa, em vias das de verdade - Foto: SERGIO LIMA / AFP

É consenso entre bolsonaristas e petistas: a condenação de Jair Bolsonaro e cia foi algo previsível, ninguém esperava nada em contrário. E era para esperar?

O Brasil inteiro viu, a Bahia também, estampados na tampa da cara, os acampamentos nas portas dos quartéis, do fim do governo de Bolsonaro até o início de Lula, algo nitidamente consentido.

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O julgamento no STF apenas mostrou o que havia por trás daquilo, uma articulação arquitetada para dar o golpe, incluindo os assassinatos de Lula, então o presidente eleito, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes.

Na sequência, os bolsonaristas dizendo que tudo no julgamento era uma farsa. Acreditar nisso é querer botar uma placa de idiota na cara de quem pensa com independência.

REAÇÕES – Seja como for, o fato é que com Bolsonaro condenado vai se discutir quem será o herdeiro. No resto, nada mudou.

Os bolsonaristas da Alba, por exemplo, Leandro de Jesus e Diego Castro, ambos do PL, batem no mesmo tom, ao falar sobre a condenação. Fala Leandro:

– Nenhum ditador vai fazer com que os conservadores desistam do Brasil livre de todo autoritarismo. Fala Diego:

– Querem igualar Bolsonaro ao criminoso que Lula é, em um julgamento parcial.

Como se vê, ficamos na mesma. Os bolsonaristas (e Trump também) dizendo-se democratas. Até parece que querem tapar o sol com uma peneira.

Suely estreia na presidência

A jornalista Suely Temporal estreou ontem como presidente da Associação Bahiana de Imprensa (ABI), em solenidades oficiais.

Ela representou a entidade pela primeira vez na sessão especial da Alba pelos 35 anos do SAC e diz que assim bota o pé na estrada.

Tem dois desafios, correr atrás de resolver os problemas internos da entidade e marcar posição como primeira mulher a chegar lá.

Aumento une os servidores

Os sindicatos dos Servidores da Alba(Sindsalba) e dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado (Sintce) e a Associação dos Auditores do TCM (Aud/TCM) se reuniram e selaram um acordo: vão fazer em conjunto a campanha salarial deles.

A questão que amarra eles: o governo deu reajuste aos servidores, mas os outros poderes esqueceram dos deles. Segundo Fábio Lima, do Sindsalba, ‘todos falam a mesma língua’.

Alba muda a estrutura

Na festa do SAC, quem ganhou o presente foi a Alba. A deputada Ivana Bastos (PSD), presidente da Casa, anunciou que segunda começam as obras para instalar um posto do SAC lá.

Vai ficar no térreo, onde funciona a assessoria de imprensa da Casa, que vai mudar para o terceiro andar, nas salas onde deveriam funcionar as associações de vereadores e vices-prefeitos, que nunca funcionaram.

Eis que o SAC celebrou os seus 35 anos, mas sem o pai

E eis que a Assembleia celebrou ontem os 35 anos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), uma ideia que colou. A sessão especial, convocada pela própria presidente da Casa, a deputada Ivana Bastos (PSD), teve as presenças do secretário Rodrigo Pimentel (Saeb), da procuradora Aline Bahia, do coordenador do Planserv, Luís Barreto, da presidente da ABI, Suely Temporal, e do superintendente do SAC, Flávio Barbosa, mas no bastidor rolou o ruído. Esqueceram de convidar Paulo Souto, ex-governador, o pai da obra.

O cerimonial do SAC culpou o da Alba e o da Alba culpou o do SAC. O resultado é que a cerimônia foi rapidíssima, menos de uma hora.

REGISTROS

Efeito Jequitinhonha 1

Na ponte sobre o Rio Jequitinhonha, em Itapebi, só passa veículo leve. Os demais seguem por um desvio de 7km no meio do qual fica o povoado de Santa Maria Eterna, em Belmonte. Moradores de lá estão pedindo socorro. A poeirada que invade as casas virou um flagelo.

Efeito Jequitinhonha 2

Iêdo Elias (PSD), prefeito de Belmonte, foi ao governo pedir socorro. Diz que assim não pode ficar, até porque o verão está chegando, quando o sol bate forte e a poeira sobe. Lá, de início até se pensou que o desvio ia tirar Santa Maria do isolamento. Veio o tormento.

Pejotização em pauta

O Fórum Estadual de Proteção ao Meio Ambiente de Trabalho (Forumat-Ba) realiza segunda (a partir das 13h), no Ministério Público do Trabalho, o seminário Os impactos da pejotização sobre a classe trabalhadora. O ministro Cláudio Brandão, do TST, estará lá.

Pela caatinga

Osni Cardoso, secretário de Desenvolvimento Rural, lançou edital para a segunda fase do projeto Candeeiros da Caatinga. Entre as ações, a implantação da Biofábrica da Caatinga, para produzir e distribuir 2 milhões de mudas de espécies nativas, forrageiras e frutíferas.

Colaborou: Marcos Vinícius