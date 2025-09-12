Aqui como por aí, condenação de Bolsonaro turbina a polarização
Confira a coluna de Levi Vasconcelos desta sexta-feira, 12
É consenso entre bolsonaristas e petistas: a condenação de Jair Bolsonaro e cia foi algo previsível, ninguém esperava nada em contrário. E era para esperar?
O Brasil inteiro viu, a Bahia também, estampados na tampa da cara, os acampamentos nas portas dos quartéis, do fim do governo de Bolsonaro até o início de Lula, algo nitidamente consentido.
O julgamento no STF apenas mostrou o que havia por trás daquilo, uma articulação arquitetada para dar o golpe, incluindo os assassinatos de Lula, então o presidente eleito, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes.
Na sequência, os bolsonaristas dizendo que tudo no julgamento era uma farsa. Acreditar nisso é querer botar uma placa de idiota na cara de quem pensa com independência.
REAÇÕES – Seja como for, o fato é que com Bolsonaro condenado vai se discutir quem será o herdeiro. No resto, nada mudou.
Os bolsonaristas da Alba, por exemplo, Leandro de Jesus e Diego Castro, ambos do PL, batem no mesmo tom, ao falar sobre a condenação. Fala Leandro:
– Nenhum ditador vai fazer com que os conservadores desistam do Brasil livre de todo autoritarismo. Fala Diego:
– Querem igualar Bolsonaro ao criminoso que Lula é, em um julgamento parcial.
Como se vê, ficamos na mesma. Os bolsonaristas (e Trump também) dizendo-se democratas. Até parece que querem tapar o sol com uma peneira.
Suely estreia na presidência
A jornalista Suely Temporal estreou ontem como presidente da Associação Bahiana de Imprensa (ABI), em solenidades oficiais.
Ela representou a entidade pela primeira vez na sessão especial da Alba pelos 35 anos do SAC e diz que assim bota o pé na estrada.
Tem dois desafios, correr atrás de resolver os problemas internos da entidade e marcar posição como primeira mulher a chegar lá.
Aumento une os servidores
Os sindicatos dos Servidores da Alba(Sindsalba) e dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado (Sintce) e a Associação dos Auditores do TCM (Aud/TCM) se reuniram e selaram um acordo: vão fazer em conjunto a campanha salarial deles.
A questão que amarra eles: o governo deu reajuste aos servidores, mas os outros poderes esqueceram dos deles. Segundo Fábio Lima, do Sindsalba, ‘todos falam a mesma língua’.
Alba muda a estrutura
Na festa do SAC, quem ganhou o presente foi a Alba. A deputada Ivana Bastos (PSD), presidente da Casa, anunciou que segunda começam as obras para instalar um posto do SAC lá.
Vai ficar no térreo, onde funciona a assessoria de imprensa da Casa, que vai mudar para o terceiro andar, nas salas onde deveriam funcionar as associações de vereadores e vices-prefeitos, que nunca funcionaram.
Eis que o SAC celebrou os seus 35 anos, mas sem o pai
E eis que a Assembleia celebrou ontem os 35 anos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), uma ideia que colou. A sessão especial, convocada pela própria presidente da Casa, a deputada Ivana Bastos (PSD), teve as presenças do secretário Rodrigo Pimentel (Saeb), da procuradora Aline Bahia, do coordenador do Planserv, Luís Barreto, da presidente da ABI, Suely Temporal, e do superintendente do SAC, Flávio Barbosa, mas no bastidor rolou o ruído. Esqueceram de convidar Paulo Souto, ex-governador, o pai da obra.
O cerimonial do SAC culpou o da Alba e o da Alba culpou o do SAC. O resultado é que a cerimônia foi rapidíssima, menos de uma hora.
REGISTROS
Efeito Jequitinhonha 1
Na ponte sobre o Rio Jequitinhonha, em Itapebi, só passa veículo leve. Os demais seguem por um desvio de 7km no meio do qual fica o povoado de Santa Maria Eterna, em Belmonte. Moradores de lá estão pedindo socorro. A poeirada que invade as casas virou um flagelo.
Efeito Jequitinhonha 2
Iêdo Elias (PSD), prefeito de Belmonte, foi ao governo pedir socorro. Diz que assim não pode ficar, até porque o verão está chegando, quando o sol bate forte e a poeira sobe. Lá, de início até se pensou que o desvio ia tirar Santa Maria do isolamento. Veio o tormento.
Pejotização em pauta
O Fórum Estadual de Proteção ao Meio Ambiente de Trabalho (Forumat-Ba) realiza segunda (a partir das 13h), no Ministério Público do Trabalho, o seminário Os impactos da pejotização sobre a classe trabalhadora. O ministro Cláudio Brandão, do TST, estará lá.
Pela caatinga
Osni Cardoso, secretário de Desenvolvimento Rural, lançou edital para a segunda fase do projeto Candeeiros da Caatinga. Entre as ações, a implantação da Biofábrica da Caatinga, para produzir e distribuir 2 milhões de mudas de espécies nativas, forrageiras e frutíferas.
Colaborou: Marcos Vinícius
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.