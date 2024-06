Aristides Maltez Filho pendura as chuteiras, como campeão | A TARDE

Aos 92 anos, o médico Aristides Maltez Filho pendurou as chuteiras. Passou o bastão da Liga Bahiana Contra o Câncer, que toca o Hospital Aristides Maltez, após 42 anos no comando, para a sobrinha, a também médica Maria Romilda Maltez, neta do fundador.

A responsabilidade da sucessora é gigante. Simplesmente o Aristides Maltez, 100% filantrópico, mantido pelo SUS, com 232 leitos, 180 médicos, equipamentos de ponta doados pelo Ministério da Saúde e Sesab, o hospital uma das maiores referências em tratamento contra o câncer do Brasil.

Conta Aristides que no começo, três depois que assumiu a lLga, até recebeu propostas dos planos de saúde. Recusou:

— Achei que não estaria sendo leal com os carentes, tirar espaço de gente que não tem nada e ainda enfrentando uma doença grave.

História —Bem em frente ao hospital, na AV. Dom João VI, em Brotas, ainda tem uma pousada para o pessoal do interior que não precisa internar, mas fazem tratamento continuado e não tem onde ficar.

A caridade sempre foi a marca da trajetória. Em 1936, Aristides Maltez, o pai, fundou a Liga Bahiana Contra o Câncer, que logo a seguir, com ajuda do interventor Landulpho Alves adquiriu a Chácara Boa Sorte, em Brotas. Em 1940 foi lançada a pedra fundamental e em 2 de fevereiro de 1952, o Dia de Iemanjá, foi inaugurado.

Hoje, o Aristides tem uma despesa mensal de R$ 16 milhões, o SUS, via Prefeitura de Salvador, repassa R$ 13,2 milhões, um déficit mensal de R$ 2,8 milhões. E Aristides Filho se despede dizendo que não deve nada, contas saneadas.

Como supre o déficit?

— Com doações. Mas o baixo valor que o SUS repassa nos causa muitos problemas, o pior deles, a evasão de profissionais especializados por causa dos baixos salários. O dinheiro é para Salvador, só no ano passado atendemos gente de ,400 dos ,417 municípios baianos.

Por perto —Na solenidade de posse de Maria Maltez, também despedida dele, Aristides Filho lembrou a frase de José Mujica, o ex-presidente do Uruguai, que ao deixar o cargo, em 2015, disse: ‘Estou deixando a frente da política, mas sem deixar a política’.

Aristides Filho não ficou com nenhum cargo na Liga. Vai curtir sua velhice lendo, mas sempre um conselheiro quando requisitado. Confia muito na sobrinha sucessora, ele quer substituiu de saída o tio Carlos. E já que Oscar Nyemaier dizia que a vida é assim, cada vem, dá o seu recado e vai embora, Aristidez Maltez filho está no time dos que fizeram o melhor, o bom recado.

