As pedidas da Bahia, segundo CNI, vão de ferrovias ao Canal do Sertão

A Confederação Nacional da Indústria (CNI), que é presidida pelo baiano Ricardo Alban, realizou um estudo, a ser lançado hoje, intitulado Panorama da Infraestrutura – Edição Nordeste, reunindo propostas para melhorias infraestruturais nos nove estados nordestinos.

Na Bahia, o estudo sugere 14 prioridades, entre elas, a recuperação da BR-020, entre Barreiras e Fortaleza, a duplicação do eixo norte do Anel Rodoviário de Feira de Santana a concessão do Porto de Ilhéus para a iniciativa privada.

No conjunto, o estudo reúne informações sobre transporte, energia e saneamento básico. Nos três quesitos, 73% dos empresários da indústria dizem que as condições infraestruturais oscilam entre regular, ruim e péssima.

Fiol e FCA —O estudo também pede a dragagem da entrada da Baía de Todos-os-Santos para 17 metros e a duplicação da BR-101 entre Feira e Aracaju e de Feira a Mucuri, além de uma série de intervenções viárias que incluem estudos para a concessão de outras BRs, como a 324 e a 407, todas com conexões nordestinas.

Mas o estudo também enfatiza dois pontos-chaves, a imediata renovação da Ferrovia Centro Atlântica (FCA), que está quase abandonada, além de avançar com mais celeridade na Ferrovia Oeste Leste (Fiol).

A deficiência da malha ferroviária baiana é apontada como um dos grandes gargalos, especialmente em setores como a indústria da mineração. A expectativa é a de que isso produza resultados.

Colaborou: Marcos Vinicius

Pedro Arcanjo, de Jorge Amado, renasce em Itabuna com Bené

O jornalista Ederivaldo Benedito, o Bené, de Itabuna, também historiador e advogado, já leu o livro Tenda dos Milagres, do conterrâneo Jorge Amado, pelo menos 10 vezes nos últimos 30 e decidiu reviver Pedro Arcanjo, o personagem principal, com uma imaginária entrevista.

— Ele representa a cultura afro-brasileira, por isso resolvemos trazê-lo para o nosso tempo. O mote de Tenda é o candomblé. É mais que uma religião, é um instrumento de libertação.

Esse será o tom do papo que Bené terá sexta-feira com participantes da II Find – Feira Literária do Colégio Estadual Manoel Devoto, em Salvador.

— Desde 1994, há 30 anos portanto, venho fazendo uma releitura da Tenda dos Milagres. Ao fazer uma entrevista imaginária com Pedro Arcanjo tracei com ele um diálogo a respeito do conjunto da obra de Jorge Amado.

A despedida de Regina Helena

A desembargadora Regina Helena Ramos Reis completa 75 anos nesta quinta e por isso é forçada a se aposentar, é a aposentadoria compulsória ou expulsória, como dizem, mas se pudesse ficar, ficava.

— Estou felicíssima. Saio porque tenho que sair; não pude ficar. Fiquei até o último momento. Apesar de saber que quem sabe faz a hora, não espera acontecer, eu esperei acontecer porque era a hora.

Enfim, Jerônimo bota o pé em Juazeiro. E Andrey sobe

Jerônimo até tem grandes obras em Juazeiro, como o Hospital, a maior delas, e não pisou lá nos últimos seis meses, mas sábado quebrou o tabu. Não ia por conta da indefinição sobre o candidato do governo, que durou até o último minuto por conta da insistência do ex-prefeito Isaac Carvalho, do PT, que apesar de inelegível se colocou até o último minuto.

Jerônimo abençoou Andrey da Caixa (MDB), que agora é o grande adversário da prefeita Suzana Ramos (PSDB). Cresceu visivelmente.

Já o ex-prefeito Isaac Carvalho se desfiliou do PT para apoiar o sobrinho, Celso Carvalho (PSD), que segundo ele, ‘também é da base’.

O prognóstico é que ele vai acabar mal.