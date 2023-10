Augusto Aras perdeu a briga para ficar na PGR, mas até que sai bem

Logo depois que o advogado baiano Augusto Aras assumiu o comando da Procuradoria Geral da República (PGR), em setembro de 2019, o pai dele, o ex-deputado Roque Aras (falecido em fevereiro deste ano), comentava:

— O pessoal lá do sul acha que só existe conhecimento jurídico de Minas para baixo. Augusto vai mostrar que não é nada disso.

Augusto terminou ontem o seu segundo mandato na PGR (de dois anos cada). Foi nomeado por Bolsonaro e reconduzido pelo próprio. Cumpriu o que o pai disse?

Segundo o advogado César Oliveira, amigo de Augusto, claro que sim.

— Eles (do governo de Lula) querem um Augusto desde que não seja Augusto.

Jogo político —Em miúdos, ele está dizendo que Aras também é bem avaliado por segmentos governistas, a exemplo dos ex-governadores baianos Jaques Wagner (PT), hoje senador, e Rui Costa, hoje ministro. Foi por aí que ele até chegou a ser cogitado para ficar.

Mas outros segmentos o acusam de ter sido leniente com Bolsonaro em casos como o descaso presidencial com a Covid. Mas esse mesmo Aras teve compostura equilibrada em episódios como o caso dos respiradores aqui na Bahia.

Augusto queixou-se muito de ter sido vítima de um turbilhão de fakes, mais de 1.500 por mês. Mas ganhou na despedida um presente do ministro Dias Toffoli, do STF, que o elogiou exatamente pelo que muitos criticam, a força do silêncio. Atesta que Cesar Oliveira está certo.

Jorge Hage na Câmara hoje

A bola da vez no projeto Lembranças do futuro de Salvador, promovido por Carlos Muniz (PSDB), presidente da Câmara, que coleta contribuições dos ex-prefeitos, hoje (15h) é Jorge Hage, que aplaude a ideia:

— Considero magnífica a iniciativa de reunir as reflexões dos ex-prefeitos sobre suas experiências, cada qual, é claro, trazendo os matizes de sua visão do que seria uma cidade melhor para todos, mais justa, menos desigual.

Roberta Cayres vai à Suíça

A vereadora Roberta Cayres (UB) encontrou-se ontem com o cônsul honorário da Suíça na Bahia, Daniel Kunz.

Está acumulando bagagem para o 1º Encontro Internacional Move Mulher, que acontecerá agora em outubro, lá na Suíça.

O evento reunirá empresárias brasileiras que moram no exterior e Roberta diz que nasce a ponte Salvador-Zurich, que abre caminhos para parcerias.

João Henrique quase no PL

João Henrique, ex-prefeito de Salvador, está ensaiando a volta ao cenário político. Ano que vem pretende disputar uma vaga na Câmara de Salvador e tudo indica que será pelo PL de Bolsonaro.

João Henrique teve encontro com João Roma e na pauta entrou um tema que no próximo ano vem com tudo, o trem do Subúrbio.

Segundo Roma, as portas do PL estão abertas:

— Só depende dele.

Clarindo Silva: ‘Meu astral está elevadíssimo. Renasci”

Clarindo Silva, 81 anos, há 52 na Cantina da Lua, que o tornou um dos ícones do Centro Histórico de Salvador, passou 30 dias no Hospital Aliança com uma úlcera arterial e admite, não foi fácil.

— Sentia dores terríveis, não dormia, não comia direito. Hoje meu astral está elevadíssimo. Esse momento para mim é de renascimento.

Ele diz que adorou o atendimento recebido:

— Imagine você que a nutricionista percebeu que eu não estava me alimentando, veio me perguntar se eu não estava gostando da comida. Disse que a comida era boa, mas se viesse um salmãozinho grelhado eu até que ia. E não é que o salmão veio? Eu agradeço eles e também aos amigos que mandaram boas energias para mim.

REGISTROS

Tempo quente

Três cidades do oeste baiano e cercanias registraram no fim de semana temperaturas acima de 40 graus: Ibotirama (40,7), Bom Jesus da Lapa (40,2) e Formosa do Rio Preto (40,1). Dizem lá que as mudanças climáticas são visíveis. Altas temperaturas acontecem, mas estão cada vez mais frequentes.

Espiritualidade

A médica oncologista Clarissa Mathias abre amanhã o seminário Práticas Sustentáveis: o que a Saúde pode fazer, da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia (AHSEB), com a palestra ‘Trazendo a espiritualidade para a saúde’. O evento será das 7h30 às 17h30 no Edifício Mundo Plaza.

Bispo de Barra

Monsenhor João Batista, ex-reitor do Santuário de Bom Jesus da Lapa, é o novo bispo de Barra. Sucede Dom Luiz Cappio, o que fez greve de fome (duas vezes) contra a transposição do São Francisco, que aconteceu rumo norte, mas rumo sul, o Canal do Sertão, não.

Questão psicoterápica



Os psicólogos Diego Sant’Anna, Ricardo Penna e Rene Azevedo lançam sábado na loja LDM do Shopping Paseo Itaigara, em Salvador, o livro Tornar-se psicoterapeuta: a escolha da abordagem. Eles dizem que a ideia é orientar especialmente estudantes.